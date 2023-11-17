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Fantoci
Первый тест встроенной графики Meteor Lake показал, что она находится на одном уровне с AMD RDNA 3
Новый графический чип Xe LPG компании Intel выглядит практически равноценным дискретной видеокарте начального уровня.

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В сентябре компания Intel официально представила свою архитектуру процессоров Meteor Lake, как и ожидалось, она оказалась платформой только для мобильных устройств. В связи с этим большое внимание было уделено встроенному графическому процессору, так как компания Intel стремится достичь производительности дискретных графических процессоров, используя технологию, перенесенную с ее видеокарт Arc Alchemist. Теперь же был опубликован первый бенчмарк для процессора Meteor Lake, и Intel, похоже, Intel вполне может достичь поставленной цели. Встроенная графика iGPU в процессоре Core Ultra 7 оказалась эквивалентна самой быстрой мобильной интегрированной графике от AMD - Radeon RX 780M.

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Напомню вам, что процессоры Meteor Lake поступят в продажу 14 декабря, поэтому ноутбуки с этими чипами начинают поступать в магазины, где продавцы могут их самостоятельно протестировать. Один из них уже прошел проверку в Geekbench, а результат OpenCL для интегрированной плитки Xe LPG GPUT был опубликован в официальной онлайн-базе данных. Речь идет о процессоре Meteor Lake Core Ultra 7 155H, который имеет 16 ядер и 22 потока. Это чип с шестью P-ядрами, восемью E-ядрами и двумя ядрами с низким энергопотреблением, которые будут частью каждого процессора Meteor Lake Core Ultra. В тесте он набрал 27 249 баллов, что примерно на 700 баллов ниже, чем у графического процессора AMD RDNA 3 780M на чипе 7840U, который ранее достиг 27 992 баллов, согласно Wccftech.

Для сравнения: Nvidia GTX 1060 набирает 29 000 баллов в том же тесте, поэтому, хотя это и не игровой тест, он дает нам представление о том, насколько мощным является iGPU Intel в новом процессоре процессоре Ultra 7. В этом тесте OpenCL также не учитывается масштабирование, а поскольку плитка Xe будет поддерживать технологию Intel XeSS, реальная производительность в играх, поддерживающих ее, скорее всего, будет выше. Предполагается, что этот процессор также рассчитан на мощность 28 Вт, а мы еще не видели результатов процессора Core Ultra 9 более высокого класса мощностью 45 Вт. Флагманская модель процессора 185H будет обладать большей мощностью и более мощной конфигурацией iGPU.

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Intel планирует сделать свой iGPU основным преимуществом Meteor Lake, поскольку заявлено, что используемая им плитка Xe будет обеспечивать вдвое большую производительность на ватт, чем существующая графика UHD 770. Этот первый тест показывает, что компания определенно находится на примерно уровне производительности, по крайней мере, для игр с разрешением 1080p на тонком и легком ноутбуке. Графический процессор Intel также поддерживает трассировку лучей и масштабирование, предоставляя геймерам функции нового поколения в портативных ноутбуках. Нам придется подождать и посмотреть, как он покажет себя в современных играх, но его первое выступление мягко говоря впечатляет.

#intel meteor lake #amd rdna 3 #igpu meteor lake #intel xe lpg
Источник: wccftech.com
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