Если объединить все смартфоны, планшеты, часы и другие гаджеты, работающие под управлением Android, то получится самая большая вычислительная платформа на Земле. Невероятная популярность операционной системы Android способствовала разработке огромного количества приложений, некоторые из которых эксклюзивны и недоступны на iOS. Современные Android-смартфоны имеют гигантские экраны, но иногда пользователям необходимо запустить эти приложения на ещё большом экране, например, на том, который подключен к персональному компьютеру с операционной системой Windows. К счастью, Android-приложения сейчас может запустить на своем ПК даже домохозяйка. На данный момент существует несколько простых способов сделать это, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

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Android Studio

Одним из самых популярных способов запуска Android-приложений на ПК является использование эмулятора Android, который разработала компания Google в составе официальной программы Android Studio. Эмулятор можно использовать для создания виртуальных устройств под управлением любой версии Android с разными разрешениями и конфигурациями оборудования. Эта программа, ориентирована в первую очередь на разработчиков, которым необходима для тестирования приложений в процессе разработки, поэтому настройка эмулятора довольно длительная.

Вам нужно будет скачать установщик с сайта Google и пройти процесс установки, чтобы загрузить нужные платформы. На момент публикации, самая последняя версия эмулятора Android - 14. У Google есть несколько предварительно настроенных параметров эмуляции, доступных в меню для устройств Pixel, но вы также можете установить параметры вручную. После загрузки виртуальной машины необходимо установить необходимые приложения, потому что эмулятор представляет собой стоковую версию Android с открытым исходным кодом, то есть без приложений Google.

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Интерфейс Android Studio

Поскольку в эмуляторе нет Google Play, вам придется скачать отдельно необходимые файлы для установки приложений. Затем взять APK-файл, который вы хотите установить (будь то пакет приложений Google или что-то другое), и поместить его в папку tools в директории SDK. Затем, используя командную строку, запустите установку приложения (находясь в этой директории): adb install имя файла.apk. Приложение должно появиться в списке приложений виртуального устройства.

Преимущество этого метода в том, что эмулятор представляет собой неизмененный Android прямо из источника. Приложения в эмуляторе отображаются так же, как и на оригинальных устройствах, и работают наиболее стабильно. Этот метод отлично подходит для тестирования сборок приложений перед их загрузкой на тестовые устройства. Самая большая проблема заключается в том, что эмулятор не имеет аппаратного ускорения. Приложения работают достаточно медленно, поэтому некоторым пользователям может не понравиться данный метод.

Bluestacks

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Бесплатный эмулятор BlueStacks на первый взгляд может показаться упрощенной версией Android Studio, но на самом деле он представляет собой сильно модифицированную версию Android. Кроме того, в него встроен Google Play, что позволяет получить мгновенный доступ ко всему бесплатному и приобретенному контенту. Он добавляет учетную запись в список устройств Google Play, маскируясь под телефон Android.

Клиент BlueStacks загружается в окне рабочего стола с различными категориями приложений: игры, социальные сети и т.д. При нажатии на приложение или поиск происходит что-то неожиданное — открывается полный клиент Google Play, отображаемый на планшетах. Вы можете перемещаться по этому интерфейсу так же, как на реальном устройстве Android, что говорит о том, что BlueStacks гораздо больше, чем просто “проигрыватель приложений”. Главный экран в BlueStacks с категориями приложений — это как настраиваемый главный экран смартфона, поэтому эмулятор выглядит почти как обычное устройство Android.

Внешний вид клиента Bluestacks

Наличие полного доступа к Google Play означает, что вам не придется возиться с установкой приложений вручную, а также стоит добавить, что BlueStacks справляется с запуском приложений довольно хорошо (и еще лучше, если у вас есть процессор, поддерживающий аппаратную виртуализацию). Можно запустить большинство игр, но имейте в виду, что управлять многими из них мышью будет затруднительно. Если ваш компьютер оснащен сенсорным экраном, вы можете запускать на нем приложения и игры, в которых требуется более одного касания. BlueStacks позволяет превратить планшетный компьютер под управлением Windows в планшет на базе Android.

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Самая большая проблема BlueStacks заключается в том, что он не использует стандартную сборку Android. Все изменения, внесенные сторонними разработчиками для обеспечения работы приложений на ПК, могут вызвать проблемы — некоторые приложения не запускаются или неожиданно аварийно завершают работу. Эта настраиваемая среда также не имеет особой ценности как инструмент разработки, поскольку нет никакой гарантии, что в BlueStacks все будет отображаться так же, как на реальном устройстве Android без всех внутренних модификаций. Также доступен сервис с платной подпиской за 2 доллара для профессионалов, позволяющий установить несколько спонсорских приложений.

Подсистема Windows для Android

Если вы хотите запустить на своем компьютере несколько приложений и игр с минимальными усилиями, вам подойдет Windows 11. Microsoft заключила партнерское соглашение с Amazon для развертывания подсистемы Windows для Android, которая может запускать приложения Android практически на любом ПК. Для начала работы достаточно открыть клиент Amazon Appstore в Windows и авторизоваться.

В магазине приложений Amazon для Android даже на смартфонах имеется небольшой выбор приложений, а в бета-версии Windows 11 их еще меньше. Однако он встроен в Windows и работает довольно хорошо. Производительность этой подсистемы не самая лучшая, но она примерно одинакова, будь то использование приложения Kindle или запуск 3D-игры.

Amazon Appstore на Windows

Поскольку подсистема Windows для Android напрямую интегрирована в систему, вы можете использовать ее для загрузки и запуска приложений за пределами магазина Amazon. Следует помнить, что для работы некоторых приложений требуется фреймворк мобильных сервисов Google, который отсутствует в Windows. Однако многие приложения все равно будут работать.

Первый шаг для установки приложения вручную - найти необходимый APK-файл. Можно использовать APK Mirror — проверенный сайт с огромной базой бесплатных (не пиратских) приложений. Сначала найдите настройки подсистемы Android в Windows и включите режим разработчика. На этой странице также должен быть указан IP-адрес, который вам понадобится позже. Далее вам нужно будет загрузить Google SDK Platform Tools, который позволит подключиться к виртуальной машине Android в Windows.

Затем вам нужно открыть командную строку в папке инструментов платформы и подключиться к Android с помощью команды adb Connect IP_address, используя IP-адрес, указанный выше. Затем вы можете просто использовать adb install file_path, указав путь к загруженному APK-файлу. Некоторые системы требуют повторного указания IP-адреса, как показано ниже.

Установка приложений Android с помощью командной строки

Установленные вручную Android-приложения отображаются в списке приложений Windows наравне с приложениями, установленными через магазин приложений Amazon.

Клиент "Link to Windows" или "Связь с Windows"

Некоторые телефоны Android (в основном устройства Samsung) имеют расширенную поддержку клиента Microsoft Your Phone для Windows, предлагая доступ к вашим сообщениям, уведомлениям, фотографиям и приложениям. Приложения технически не работают на ПК — они зеркально копируются с вашего телефона. Однако эта система очень детально проработана и официально поддерживается. Все остальное, о чем мы говорили до сих пор, ограничено или не предназначено для обычных пользователей, но в данном случае вы можете начать работу с Link to Windows за несколько минут.

Вам понадобится телефон, поддерживающий новейшие функции «Your Phone» (Ваш телефон). Сюда входят Samsung Galaxy S9 и новее, а также Microsoft Surface Duo. В будущем эта функция будет распространена на большее количество телефонов, вы можете проверить текущий список на сайте Microsoft.

Link to Windows

Сначала убедитесь, что на вашем ПК с Windows установлено приложение «Your Phone». Затем запустите клиент "Link to Windows" на телефоне Samsung — он должен быть доступен в разделе «Дополнительные функции» и в быстрых настройках. Вам нужно будет отсканировать QR-код на своем компьютере с помощью телефона и войти в свою учетную запись Microsoft. Вот и все.

Список ваших приложений отображается в приложении «Your Phone», и вы можете запустить любое из них. Телефон не обязательно должен быть подключен к сети, но рекомендуется использовать Wi-Fi. Поддерживаемые устройства под управлением Android 11 или более поздней версии могут одновременно запускать несколько приложений в Windows, но имейте в виду, что менее мощные телефоны будут работать медленно при одновременном использовании более чем одного приложения. Поскольку приложения работают на вашем телефоне, вам не нужно беспокоиться о несовместимости или отсутствии компонентов Google, как в случае с подсистемой Windows для Android.

Так какой же способ лучше?

Если вам нужно что-то протестировать свое приложение с намерением выпустить его в официальном магазине Google, то лучшим способом по-прежнему будет эмулятор. Он лучше всего подходит для разработчиков, поскольку настройка и управление приложениями очень сложны. Работают они медленно, но вы сможете увидеть, как все будет работать на реальных устройствах. Если вы хотите запустить как можно больше приложений на своем ПК и насладиться процессом, то подсистема Windows для Android является лучшим решением для большинства пользователей.

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Если у вас есть телефон, совместимый с новейшими функциями Microsoft Your Phone, это, безусловно, самый простой способ установить приложения Android на свой компьютер. Многие из этих телефонов стоят дорого, поэтому не стоит приобретать их только для этого единственного случая использования. Однако если вы уже давно собираетесь купить новый телефон и запуск Android-приложений на ПК входит в список ваших приоритетов, то рассмотрите какой-нибудь Samsung или Microsoft Surface Duo.