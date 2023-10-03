Apple до сих пор отрицает, что проблема заключается в ее новом чипе Pro.

Новый iPhone 15 Pro ещё больше увеличил разрыв между профессиональными и базовыми моделями. В этом году флагманский смартфон Apple оснащен процессором A17 Pro, одним из первых 3-нм ARM-чипов в мире. Согласно первым отчетам, профессиональная модель использует на всю мощность первый мобильный процессор Pro компании, но при этом сильно перегревается. Apple винит в этом ряд неизвестных программных проблем в самой iOS и сторонних приложениях. Компания обещает, что исправления уже готовятся, но сроки не называет.

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С тех пор, как Apple представила свои первые чипы A-серии, она каждый год била рекорды скорости мобильных устройств — даже лучшие процессоры Qualcomm ARM не могли конкурировать с собственными процессорными ядрами Apple. A17 Pro использует новейший 3-нм техпроцесс TSMC и оснащен впечатляющими 19 миллиардами транзисторов, каждый из которых имеет ширину всего 12 атомов кремния. По мнению экспертов, он должен быть очень быстрым. Известно, что смартфоны с высокопроизводительными процессорами нередко перегреваются, но пользователи iPhone 15 Pro были удивлены, как часто это происходит на их блестящих новых телефонах, стоимость которых начинается от 1000 долларов.

Когда iPhone перегревается, процессору приходится снижать тактовую частоту, тем самым снижая производительность и отключая некоторые функции, такие как съемка фотографий и видео. Apple утверждает, что проблема перегрева не является результатом новой конструкции A17 Pro или перехода на титановую раму, которая должна обеспечивать даже лучшее рассеивание тепла, чем нержавеющая сталь, использовавшаяся в предыдущих моделях Pro.

Блок-схема A17 Pro. Источник: Apple

Инженеры Apple заявили, что они выявили несколько причин, которые могут заставить iPhone нагреваться сильнее ожидаемого. По их словам, устройство может ощущаться более теплым в течение первых нескольких дней после покупки или восстановления системных настроек из-за постоянно включенного дисплея. Также они обнаружили ошибку в самой системе iOS 17, которая затронула некоторых пользователей, и будет исправлена в будущем обновлении ПО. Еще одна проблема, по мнению Apple, заключается в недавних обновлениях некоторых сторонних приложений, которые перегружают систему.

К приложениям, связанным с перегревом, относятся Uber, Instagram и Asphalt 9. Meta* сообщает, что уже выпустила обновление для Instagram, которое решит проблему перегрева. Если это широко распространенная проблема, всем разработчикам может потребоваться время, чтобы адаптировать свои приложения для iOS 17. Но, возможно, это не имеет никакого значения в проблеме перегрева. Apple не хочет признавать свою вину и, возможно, предпочтет указать пальцем на мелкие ошибки в приложениях, а не признать, что ее новый чип перегревается. Если ожидаемые обновления программного обеспечения не решат проблему сильного нагрева, то, возможно, настанет время задать более серьезные вопросы о A17 Pro.

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*Компания Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.