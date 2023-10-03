Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Японская компания разработал робота-меха стоимостью 3 миллиона долларов, который меняет свою форму
ARCHAX может переключаться между «режимом автомобиля» и «режимом робота», причем высота последнего составляет 4,5 метра.

реклама

Токийская стартап-компания "Tsubame Industries" представила свой флагманский продукт: ARCHAX. Это робот-мех с батарейным питанием и высотой 4,5 метра, напоминающий трансформера из нашумевшего фильма, который может менять свою форму. Если у вас есть несколько миллионов долларов, которые жмут карман, то он может стать вашим. 

реклама

Хотя некоторые СМИ называют ARCHAX просто роботом, он больше похож на меха (от английского слова mech/mecha) из-за того, что им управляет человек в кабине. Пилот или оператор поднимается в кабину ARCHAX по короткой лестнице и попадает в крошечное кресло, окруженное экранами. Эти дисплеи получают информацию от девяти камер, встроенных в корпус меха, чтобы предоставить пилоту обзор со всех сторон. На экранах также отображается скорость ARCHAX (максимум 10 километров в час), угол наклона, оставшееся время автономной работы и другие важные детали. Парочка педалей позволяет пилоту управлять ARCHAX по своему усмотрению. 

Вид пилота из кабины.

В «режиме робота» пилот может управлять руками и кистями ARCHAX с помощью внутреннего набора джойстиков. Пока неизвестно, насколько эффективны "руки" меха при захвате объектов, но выглядят они весьма эффектно. То, что ARCHAX так похож на трансформера "Gundam", тоже не случайно. По данным Reuters, 25-летний основатель компании "Tsubame" Рё Йошида (Ryo Yoshida) был вдохновлен историей Японии по созданию запоминающихся мультфильмов (аниме), игр, роботов и транспортных средств.

«Я подумал, что было бы здорово, если бы я мог создать продукт, который объединил бы все эти элементы в один», — сказал Ёсида агентству Reuters. «Я хотел создать что-то, что говорило бы: «Это Япония».


ARCHAX достаточно впечатляюще выглядит в режиме стоящего робота-трансформера, напоминающего Gundam, но он также может переходить в режим, который компания "Tsubame Industries" называет "транспортным режимом". Снаружи это немного похоже на то, как ARCHAX делает шпагат: его передняя пара колес сдвигается вперед, а задняя пара движется назад. Внутри сиденье пилота наклоняется на 17 градусов, чтобы пилот оставался в вертикальном положении. Вместо того, чтобы выглядеть как обычная машина в стиле "Трансформеров", робот выглядит так, как будто он сидит на корточках, сложив руки по бокам. 

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания Tsubame продемонстрирует ARCHAX на выставке "Japan Mobility Show" в этом месяце в Токио. Йошида и его команда в настоящее время надеются продать пять единиц ARCHAX, каждый за колоссальные 3 миллиона долларов. (На сайте компании Tsubame есть страница, на которой показано, что покупатели могут выбрать один из пяти вариантов внешнего оформления меха.) В конце концов, Йошида надеется, что робот будет полезен для оказания помощи при стихийных бедствиях или в аэрокосмической промышленности. 

#archax #tsubame industries #робот-мех
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Японский стартап создал 3-тонного робота похожего на Гандама
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России продолжаются испытания нового отечественного экраноплана - проект «Лунь» не забыт
15
NYT: Россия готовится к новым испытаниям межконтинентальной ракеты «Буревестник» с ядерным двигателем
3
Все недостатки двигателя Т-14"Армата" устранены - танк идет на конвейер
10
Глава крупнейшего инвестиционного фонда в мире заявил о неосуществимости «зеленого перехода»
4
Объединенная вагонная компания сменила второго директора с ноября прошлого года
+
Генерация кадров от AMD оказалась бесполезной
16
NYT: беспилотники ВС РФ легко рассекречивают позиции снайперов ВСУ
1
Создатель биткоина Сатоши Накамото опубликовал первый пост за 5 лет
1
Байден назвал предвыборные обещания Трампа угрозой для американской демократии
+
Сальдо опроверг данные о мобилизации после получения российского паспорта
+
Российские самолеты Ту-214 и МС-21 заменят зарубежные лайнеры Boeing и Airbus
4
В MWM назвали преимущество истребителя Су-57 перед самолетами F-35 и J-20
8
Боец Борз назвал большой проблемой плохую маневренность Leopard и его неспособность резво двигаться
+
Шесть самолетов в Сочи направили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА
+
Forbes: реактивный двигатель снизит уязвимость иранского дрона Shahed-136
4
Japan Display не отказалась от идеи выпуска OLED-панелей в Китае, но не будет полагаться на HKC
+
Опубликован список из 120+ смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат MIUI 15
+
Самолет-разведчик U-2 ВВС США совершил первый полет с обновленной авионикой
+
На видео Министерства Обороны были замечены иранские боеприпасы для РСЗО Град
2
Тодд Говард задумал Starfield так, чтобы в неё играли годами
10

Популярные статьи

Разбившийся F-35 разрушил надежды Пентагона - выявлена новая уязвимость
17
Прибавим ума старому телевизору: обзор Andriod TV приставки Hiper Media TV UHD v2 и пульта ДУ Hiper
9
Готовлю GeForce GTX 980 Ti к полету в космос - разгон и оптимизация
47
Итоги гоночного уик-энда 30 сентября - 1 октября
+
В РФ очень быстро растёт производство танков, боеприпасов, ракет и дронов несмотря на санкции
36
Пытаюсь поиграть в игру FlatOut на MX Linux 23
11
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
14
Какой урок извлекают военные США из событий на Украине
14
10 робот-пылесосов с экосистемой Яндекса, которые стоит рассматривать для покупки в 2023 году
1
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
21

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
17:09
Побольше банок с огурцами.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у Запада более дешевые системы ПВО
Shatun29
17:09
Это напоминает суицидника который хочет бросится с крыши. Вроде это его дело и не касается тех кто у здания стоит, но если кто-то его подводит в то место чтобы он упал на того кто внизу это становится...
В Армении ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
Евгений Васютин
17:08
Очень просто
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
seedkls
17:07
Два титана железного оверклокерса. Садомазохист-линуксоид чимбал и прошивальщик некрокарт данте
Оживляем видеокарту после неудачной прошивки BIOS
Umid Xaydarov
17:06
фу чё за вонь...через мой моник 2к 144гц " совком " завоняло, колись афтор с бабушкой живёшь? или она с тобой?
Небольшой обзор корпуса Lian Li Lancool 205
Alex TOPMAN
17:05
Читать умеем? 1 из них Dimm.2
Новая версия платы ASUS ROG Maximus Z790 APEX замечена в каталогах по цене 840 евро
glavhyilo
17:02
иностранцы ездили за бензином в Россию,а не достопримечательности смотреть.Их граждане тут заправят бак и едут к себе,раньше это можно было без виз делать на не большое время если.Вся эта схема была и...
РБК: в России захотели увеличить визовый сбор для граждан Евросоюза
Михаил Barash Андреев
16:55
Куда ж попутешествуешь из-за решётки или с того света?
СК РФ заочно обвинил Буданова и трёх других военачальников Украины в совершении терактов на территории России
Михаил Barash Андреев
16:55
РФ касается всё, что происходит в мире, и уж тем более что происходит в её осколках. Сказки про "внутренние дела" рассказывать здесь не надо). Некоторые страны уже доигрались в независимость, которой ...
В Армении ратифицировали Римский статут Международного уголовного суда
glavhyilo
16:52
тыж не знаешь почему,как и рбк,а тут есть свои моменты.
РБК: в России захотели увеличить визовый сбор для граждан Евросоюза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем