ARCHAX может переключаться между «режимом автомобиля» и «режимом робота», причем высота последнего составляет 4,5 метра.

Токийская стартап-компания "Tsubame Industries" представила свой флагманский продукт: ARCHAX. Это робот-мех с батарейным питанием и высотой 4,5 метра, напоминающий трансформера из нашумевшего фильма, который может менять свою форму. Если у вас есть несколько миллионов долларов, которые жмут карман, то он может стать вашим.

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Хотя некоторые СМИ называют ARCHAX просто роботом, он больше похож на меха (от английского слова mech/mecha) из-за того, что им управляет человек в кабине. Пилот или оператор поднимается в кабину ARCHAX по короткой лестнице и попадает в крошечное кресло, окруженное экранами. Эти дисплеи получают информацию от девяти камер, встроенных в корпус меха, чтобы предоставить пилоту обзор со всех сторон. На экранах также отображается скорость ARCHAX (максимум 10 километров в час), угол наклона, оставшееся время автономной работы и другие важные детали. Парочка педалей позволяет пилоту управлять ARCHAX по своему усмотрению.

Вид пилота из кабины.

В «режиме робота» пилот может управлять руками и кистями ARCHAX с помощью внутреннего набора джойстиков. Пока неизвестно, насколько эффективны "руки" меха при захвате объектов, но выглядят они весьма эффектно. То, что ARCHAX так похож на трансформера "Gundam", тоже не случайно. По данным Reuters, 25-летний основатель компании "Tsubame" Рё Йошида (Ryo Yoshida) был вдохновлен историей Японии по созданию запоминающихся мультфильмов (аниме), игр, роботов и транспортных средств.

«Я подумал, что было бы здорово, если бы я мог создать продукт, который объединил бы все эти элементы в один», — сказал Ёсида агентству Reuters. «Я хотел создать что-то, что говорило бы: «Это Япония».





ARCHAX достаточно впечатляюще выглядит в режиме стоящего робота-трансформера, напоминающего Gundam, но он также может переходить в режим, который компания "Tsubame Industries" называет "транспортным режимом". Снаружи это немного похоже на то, как ARCHAX делает шпагат: его передняя пара колес сдвигается вперед, а задняя пара движется назад. Внутри сиденье пилота наклоняется на 17 градусов, чтобы пилот оставался в вертикальном положении. Вместо того, чтобы выглядеть как обычная машина в стиле "Трансформеров", робот выглядит так, как будто он сидит на корточках, сложив руки по бокам.

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Компания Tsubame продемонстрирует ARCHAX на выставке "Japan Mobility Show" в этом месяце в Токио. Йошида и его команда в настоящее время надеются продать пять единиц ARCHAX, каждый за колоссальные 3 миллиона долларов. (На сайте компании Tsubame есть страница, на которой показано, что покупатели могут выбрать один из пяти вариантов внешнего оформления меха.) В конце концов, Йошида надеется, что робот будет полезен для оказания помощи при стихийных бедствиях или в аэрокосмической промышленности.