Они размером с Юпитер, встречаются парами, и никто точно не знает, как они появились.

Туманность Ориона — один из самых наблюдаемых объектов на небе. Достаточно посмотреть вверх в ясную ночь в северном полушарии, и она будет видна как небольшое пятно в созвездии Ориона. Даже скромный телескоп может раскрыть сложные детали в этой звездообразующей области, но космический телескоп имени Джеймса Уэбба видит гораздо больше. В ходе последнего цикла наблюдений "Уэбб" обнаружил в этом уголке космоса несколько аномальных объектов, которые ранее оставались незамеченными. Они размером с Юпитер, распределены в этой области парами, и никто точно не знает, как они появились. Астрономы назвали их JuMBOs — Jupiter Mass Binary Objects (двойные объекты с массой Юпитера).

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Эта знаменитая туманность находится очень близко к Земле (по астрономическим меркам), на расстоянии менее 1400 световых лет. Несмотря на то, что астрономы годами изучали туманность с помощью лучшей в мире оптики, никто раньше не замечал JuMBO. Однако именно для исследования подобных объектов и был создан "Уэбб". Обладая высокой чувствительностью в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне, он может рассмотреть все детали облачных структур и даже заглянуть за них, чтобы увидеть звезды, которые были бы невидимы для таких телескопов, как "Хаббл", работающих в основном в визуальном спектре.

Это исследование возглавил Марк МакКогрин, старший научный сотрудник Европейского космического агентства (ЕКА). Он опубликовал изображении (см. выше) на котором можно рассмотреть всю туманность, но это не один кадр. На самом деле это мозаика из 700 меньших кадров, каждый из которых содержит больше деталей, чем когда-либо мог увидеть "Хаббл". Данные показывают множество молодых планетарных систем, идентифицированных по протопланетному диску, окружающему молодые звезды. Ученые начинают лучше понимать механизмы, происходящие в этих системах, но JuMBO никоим образом не вписываются в эти модели. Они уже являются не редкостью. В ходе новых наблюдений "Уэбб" обнаружил 42 таких объекта.

Лишь некоторые из JuMBO, обнаруженных "Уэббом" в туманности Ориона. Авторы и права: НАСА, ЕКА.

JuMBO могут достигать массы Юпитера, но в основном они примерно вдвое меньше газового гиганта. Для наглядности, красный карлик (или M-карлик) может быть до 13 раз тяжелее Юпитера. Температура их поверхности составляет около 1000 градусов по Фаренгейту (537 градусов по Цельсию). Двойные или бинарные космические объекты вращаются вокруг друг друга на расстоянии, в 200 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем, и для совершения одного оборота требуются тысячи лет.

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Так как же появились эти странные бинарные объекты? Европейское космическое агентство сообщило Би-би-си, что физические свойства газа не позволяет JuMBO образовываться в одиночку. Они слишком большие для планет, но они также намного меньше, чем любая звезда. Другое возможное объяснение состоит в том, что эти планеты сформировались вокруг звезды, а затем были выброшены. Исследователи в настоящее время отдают предпочтение последнему варианту, но доказательств мало. Однако ни одно из этих объяснений не дает удовлетворительного объяснения тому, почему они встречаются парами. "Уэбб" способен как никакой другой телескоп прочесать небо в поисках новых JuMBO. Возможно, большее количество подобных объектов помогут объяснить, как они образуются.