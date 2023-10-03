Каталин Карико и Дрю Вайсман провели фундаментальные исследования мРНК-вакцин почти 20 лет назад.

Объявлены Нобелевские премии 2023 года, но одна из них наиболее примечательно, потому что оказала наибольшее влияние на миллионы жизней. Премия по физиологии и медицине за 2023 год присуждена Каталин Карико и Дрю Вайсману за работу над технологией создания вакцин на основе информационной РНК (мРНК). Благодаря их исследованиям Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) смогла быстро внедрить вакцины от COVID-19 в начале пандемии. Эксперты считают, что работа этих ученых «фундаментально изменила» наше понимание мРНК и иммунной системы.

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Традиционно вакцины представляют собой ослабленную или мертвую версию патогена, которую поглощает адаптивная иммунная система, но иногда это просто фрагмент бактерии или вируса. Как только иммунная система увидит этот «антиген», она сможет создать антитела, которые будут более эффективно бороться с настоящей инфекцией.

Чтобы идентифицировать и разработать подходящую версию патогена, требуется время — поскольку пандемия очень быстро разгоралась, некоторые врачи беспокоились, что на получение первых вакцин против COVID-19 могут уйти годы. Однако работа над мРНК-вакцинами шла уже давно, Карико и Вайсман опубликовали свою первую статью про мРНК-вакцины ещё в 2005 году. Это позволило компаниям Moderna и Pfizer-BioNTech выпустить первые вакцины в конце 2020 года.

Вакцины, основанные на технологии мРНК, используют клеточные механизмы нашего организма для создания частиц патогена. Когда вашим клеткам необходимо вырабатывать белки, они начинают с ДНК в ядре. ДНК транскрибируется в мРНК и экспортируется в пространство между ядром и внешней мембраной. Затем этот "шаблон" считывается клеточными органеллами, называемыми рибосомами, для производства нитей аминокислот, которые складываются в белки.

Вирусы и бактерии используют одни и те же составные элементы, поэтому Карико и Вайсман предположили, что можно будет вводить мРНК вместо фрагмента бактерий или вирусов. Преимущество этого подхода заключается в гораздо более коротком цикле разработки, как это видно в случае с COVID-19. Карико и Вайсман обнаружили, что модифицированная мРНК снижает воспалительную реакцию организма и увеличивает усвоение мРНК.





«Вакцины МРНК вместе с другими вакцинами против COVID-19 вводились более 13 миллиардов раз», — заявил Нобелевский комитет. «Вместе они спасли миллионы жизней, предотвратили тяжелую форму COVID-19, снизили общее бремя болезней и позволили организациям восстановить работу».

Еще одним серьезным препятствием, не связанным с их работой, который сейчас признала Нобелевская комиссия, заключалось в том, как доставить мРНК в клетки. Мембрана вокруг клеток защищает их от большинства инородных материалов. Ключом к успеху стали липидные наночастицы (ЛНП), которые, по сути, представляют собой небольшой жировой пузырь, способный нести нити мРНК. Эти частицы сливаются с липидным бислоем, окружающим клетки, выгружая свой груз и позволяя клетке обрабатывать мРНК.

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Антипрививочные настроения не являются чем-то новым, но во время пандемии отрицание COVID-19 и теории заговора достигли апогея. Несмотря на то, что были введены миллиарды доз, некоторые до сих пор утверждают, что вакцина небезопасна. В понедельник члены Нобелевского комитета выразили надежду, что признание заслуг Карико и Вайсмана поможет преодолеть сомнения в отношении вакцин.