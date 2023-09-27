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Fantoci
Последнее обновление Windows 11 23H2 посвящено искусственному интеллекту
Теперь пользователи могут запускать Copilot прямо на рабочем столе, использовать искусственный интеллект для поиска и редактирования фотографий и многое другое.

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На этой неделе Microsoft начала распространять крупное обновление Windows 11, которое в первую очередь ориентировано на новые функции искусственного интеллекта. Microsoft добавила в этом обновлении на рабочий стол Copilot - свой инструмент для общения на основе искусственного интеллекта Bing, а также представила несколько новых функций искусственного интеллекта, которые обещают сделать повседневные приложения более удобными в использовании.

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Обновление под кодовым названием Windows 11 23H2 стало доступно во вторник в виде предварительной версии. К сожалению, на данный момент это крупное обновление могут установить только некоторые "избранные" пользователи, зайдя в "Настройки", выбрав пункт "Обновление Windows" и включив опцию "Получать последние обновления, как только они станут доступны". Windows 11 23H2 станет доступно для всех пользователей в ноябре, поэтому тем, кто не сможет сейчас загрузить обновление, придется подождать до этого момента.

Самая большая особенность Windows 11 23H2 — доступ к Copilot на рабочем столе. Хотя Copilot технически доступен с начала этого года, он был привязан к Edge, где прятался внутри боковой панели или в поисковике Bing. Теперь пользователи Windows 11 могут открыть Copilot на рабочем столе, где они смогут задавать ему вопросы, отправлять команды, создавать текстовые сводки и многое другое. Этот инструмент считается модернизированным "умным помощником" после того, как Microsoft прекратила поддержку приложения Cortana.  

Новые функции извлечения и редактирования текста в Snipping Tool.

В Windows 11 23H2 обновлен инструмент «Snipping Tool» (Ножницы), который теперь может интеллектуально извлекать и редактировать текст из документов, снимков экрана, видео и многого другого. После того, как пользователи сделают скриншот экрана, они могут выбрать режим «Текстовые действия» в инструменте Snipping Tool, который предлагает ряд опций копирования, выбора и редактирования. Проводник файлов также обновлен и теперь может использовать искусственный интеллект, чтобы рекомендовать пользователям подходящие файлы, ускоряя их поиск. В «Фото» пользователи могут использовать искусственный интеллект для размытия фона, создания слайд-шоу и поиска изображений по их содержимому. 

MS Paint также получил поддержку искусственного интеллекта, начиная с инструмента удаления фона (выпущенного ранее в этом месяце) и функций прозрачности и заканчивая готовящимся к выпуску искусственным генератором изображений "Paint Cocreator". Пользователи Windows 11, являющиеся участниками программы Windows Insider, могут присоединиться к списку ожидания Cocreator, участники которого получат доступ к инструменту преобразования текста в изображение в ближайшие недели. 

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Среди обновлений Windows 11 23H2, не связанных с искусственным интеллектом, — встроенные элементы управления динамической RGB-подсветкой, новый микшер громкости и поддержка ключей доступа. Новая функция "Instant Games" позволяет быстро запускать и играть в "казуальные игры" в Microsoft Store, вместо того, чтобы скачивать и устанавливать их.

#windows 11 #искусственный интеллект #copilot #windows 11 23h2 #ms paint #paint cocreator
Источник: blogs.windows.com
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