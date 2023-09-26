Останки "женщины из Верхнего Ларги" были захоронены на территории современной Шотландии примерно 4200 лет назад.

По останкам древних людей мы не можем судить о том, как они выглядели при жизни, но благодаря мастерству художников и современным технологиям мы смогли приблизиться к правде. Судмедэксперт из Швеции использовал компьютерную томографию (КТ), 3D-принтер, глину и другие инструменты, чтобы реконструировать лицо женщины раннего бронзового века. В результате, его кропотливая работа позволила нам взглянуть на то, как могли выглядеть люди примерно 4200 лет назад.

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Останки этой женщины были обнаружены в 1997 году на раскопках в шотландском Верхнеларгском карьере. Женщина, известная с тех пор как "женщина из Верхнего Ларги", была похоронена в согнутом положении в каменной могиле. Участники раскопок доставили ее останки в музей Килмартин, где с помощью радиоуглеродного датирования определили примерное время ее жизни. По их оценкам, женщина из Верхнего Ларги жила где-то между 1500 и 2200 годами до нашей эры и умерла где-то в возрасте 20 лет. Серия безуспешных попыток извлечения ДНК не позволила археологам выяснить этническое происхождение женщины. Однако найденные в ее могиле фрагменты керамики позволили предположить, что она принадлежала к племени "Bell Beaker", которое доминировало в ряде доисторических стран Европы в эпоху бронзы.

Музей Килмартина нанял Оскара Нильссона, художника-криминалиста из Швеции, чтобы тот воссоздал лицо Верхнеларгской женщины в трехмерной реконструкции. Нильссон начал с того, что сделал компьютерную томографию черепа женщины и распечатал ее копию на 3D-принтере. Поскольку череп женщины был фрагментирован и отсутствовала нижняя челюсть, ему пришлось восстанавливать несколько фрагментов черепа — процесс, который, как он признался в журнале Live Science, может быть «довольно приблизительным к реальности».

3D-напечатанная копия черепа женщины из Верхнего Ларги с добавленными сверху глиняными мышцами. Источник: Оскар Нильссон

Затем Нильссон, исходя из возраста и веса женщины, определил подходящую толщину и текстуру ее тканей. Он также рассмотрел возможный образ жизни женщины, который, вероятно, сопровождался периодами недоедания. Затем он приступил к формированию лицевых мышц женщины из пластилина, используя форму ее черепа, чтобы обозначить контуры ее глаз, носа и рта. После этого Нильссон наложил тонкие черты лица женщины, используя ДНК из раскопок, сходных по региону и периоду, чтобы определить тон ее кожи, цвет глаз и цвет волос.

Получившаяся в результате реконструкция, которая сейчас выставлена в музее Килмартина, поразительно реалистична. «Мы хотели, чтобы ее выражение лица заставило посетителей задуматься о том, кто она и какова была ее жизнь, чтобы посетители могли немного подумать о ее жизни», — рассказала Live Science Шэрон Уэбб, директор и куратор музея.

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Останки женщины из Верхнего Ларги впоследствии были перезахоронены из уважения к ее культуре.