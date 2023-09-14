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Apple уделила больше всего внимания производительности графического процессора в новом чипе A17 Pro
Благодаря тому, что компания первой получила доступ к 3-нанометровым пластинам TSMC, она опередила конкурентов на год и решила использовать эту мощность для улучшения графического процессора своих айфонов.

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Во время презентации Apple, которая прошла во вторник, фанаты были в предвкушении того, что 3-нанометровая технология TSMC, наконец, предложит потребителям в плане производительности и энергоэффективности. Эксперты ожидали, что будет много разговоров о колоссальном скачке вперед в производительности мобильных устройств, и нам ее пообещали - только не там, где все предполагали. Apple сосредоточилась исключительно на производительности графического процессора своего чипа A17 Pro, отметив при этом, что прирост производительности центрального процессора является скромным и немного разочаровывающим, учитывая, что компании достался самый передовой 3-нм узел. Впрочем, обычным людям и не нужно было, чтобы их телефоны стали ещё более производительными для выполнения повседневных задач, так что решение Apple в каком-то смысле логично.

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В общих чертах, Apple увеличила количество транзисторов в чипе с 16 миллиардов до 19 миллиардов, что довольно много, учитывая размер нового чипа. При переходе с A15 на A16 компания добавила всего 1 миллиард транзисторов, но при этом использовала один и тот же узел TSMC для обоих чипов - 5 нанометровый.

Процессорная часть A17 Pro не изменилась по сравнению с предыдущим чипом, при этом Apple утверждает, что его производительные ядра теперь на 10% быстрее. Источник: Apple.

Apple сохранила количество и типы ядер процессора от A16 Bionic при переходе на A17 Pro, сохранив, как и раньше, два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра. Apple заявила, что ее новые ядра производительности на 10% быстрее, чем раньше, что может быть связано с увеличением плотности логики, тактовой частоты или того и другого. Apple также утверждает, что высокопроизводительные ядра могут конкурировать с "настольными процессорами высокого класса", но давайте дождемся независимых тестов производительности, ведь это заявление кажется преувеличенным. Компания также сообщила, что эффективность ядер в 3 раза выше, чем у "конкурентов", но пока непонятно, улучшились ли они по сравнению с A16 Bionic.

Новый графический процессор "про-класса" получил одно ядро, и Apple утверждает, что он на 20% быстрее, чем у A16 Bionic. Источник: Apple

Именно на графическом процессоре Apple сосредоточила большую часть своего внимания. Количество ядер увеличилось с пяти до шести, что, по словам Apple, на 20% быстрее графического процессора в A16 Bionic. Компания создала совершенно новую шейдерную архитектуру для A17 Pro, которая появилась в результате крупнейшего редизайна графического процессора, который она когда-либо делала. В связи с этим Apple утверждает, что теперь это "графический процессор профессионального класса".

Чтобы это доказать компания продемонстрировала новые возможности аппаратной трассировки лучей, что является новинкой в телефонах. Была показана игра с трассировкой лучей, работающая на айфоне со скоростью 32 кадра в секунду по сравнению с неиграбельными 8 кадрами при использовании программной трассировки лучей. Apple заявила, что также добавила масштабирование, позволяющее запускать игры в высоком разрешении при меньшем энергопотреблении.

Трассировку лучей порой трудно заметить даже на большом мониторе, поэтому на телефоне она будет почти незаметной. Источник: AppleApple также значительно усовершенствовала нейронный движок, увеличив его производительность с 16 до 35 триллионов операций в секунду, несмотря на то, что он имеет тот же 16-ядерный дизайн, что и предыдущий чип. По словам Apple, нейронный движок выполняет машинное обучение на устройстве, что позволяет реализовать новую функцию "персонального голоса" и устранить дефекты на фото, а также автокоррекцию при наборе текста.

В целом, A17 Pro кажется большим шагом вперед в плане мобильной графической производительности, но реальный прирост производительности мы увидим только в чипах M3, использующих 3-нм техпроцесс TSMC. На презентациях iPhone компания Apple всегда говорит об играх нового поколения, но в реальном мире большинство людей по-прежнему играют в казуальные игры. Возможно, Apple хочет изменить эту ситуацию с помощью новых моделей 15 Pro и Pro Max, уделяя больше внимания производительности графического процессора, используя новые 3-нанометровые пластины от TSMC.

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#apple #tsmc #iphone 15 pro #iphone 15 pro max #a17 pro
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