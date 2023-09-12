Сообщается, что компания направит дефицитные ресурсы от игровых видеокарт к чипам для искусственного интеллекта, где прибыльность намного выше.

Геймеры хорошо помнят острую нехватку видеокарт в 2020 году, когда нам приходилось покупать видеокарты у перекупщиков или рисковать и покупать видеокарту на авито или алиэкспрессе, которые скорее всего использовались для майнинга криптовалюты. Бывали случаи, когда перекупщики просили 1300 долларов за RTX 3080. Когда в этом году начался ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, некоторые опасались, что это снова вызовет нехватку высокопроизводительных видеокарт, но учитывая различия между этими рынками, большинство опасений оказались необоснованными. Теперь же появилась информация о том, что ускоренное развитие искусственного интеллекта может привести не к дефициту видеокарт, а к отказу от целых семейств графических процессоров в пользу чипов с искусственным интеллектом.

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Три различных источника утверждают, что следующее поколение графических процессоров AMD будет представлено только видеокартой среднего класса. Такой подход компания AMD ранее применяла с Polaris и RDNA 1. По данным TechSpot, различные источники сообщили известному инсайдеру Kepler в Твиттере/X, что в поколении RDNA 4 не будет высокопроизводительных графических процессоров. Вместо этого компания, как сообщается, компания будет отдавать приоритет при распределении пластин от TSMC продуктам GPGPU и FPGA, согласно последующему сообщению Bits and Chips в Твиттере. Все сводится к тому, что AMD перенаправляет ограниченные ресурсы на рынки с высоким спросом и еще более высокой прибылью, а в ближайшем будущем это корпоративные рынки и рынки искусственного интеллекта.

AMD делала что-то похожее в прошлом, поэтому данный слух кажется правдоподобным. В 2016 году компания анонсировала семейство графических процессоров Polaris, которое завершилось видеокартой среднего класса RX 480. Затем последовала улучшенная, но "горячая" RX 580. Тогда все ломали голову, почему AMD не бросила вызов Nvidia в high-end сегменте, а повторение этой стратегии в 2024 году кажется еще более странным. Однако AMD и в нынешнем поколении флагманских видеокарт не стала противостоять Nvidia, уступив высший сегмент RTX 4090, заявив, что это был осознанный выбор, а не просто дисбаланс инженерных возможностей между компаниями.

Если слухи подтвердятся, нынешняя RX 7900 XTX останется флагманской видеокартой AMD до тех пор, пока не появится RDNA 5 где-то в 2026 году или позже. Как сообщается, AMD распределит свои будущие кристаллы от TSMC на свои наиболее прибыльные продукты вместо того, чтобы использовать их для высокопроизводительных графических процессоров. Это не такая уж и фантастическая идея, поскольку Nvidia, как сообщается, уже делает это с некоторыми из своих графических процессоров 40-й серии. Также сообщалось, что Nvidia получает до 1000% прибыли с каждого проданного ускорителя H100. Математические расчеты показывают, что производитель видеокарт может увеличить свою прибыль в будущем многократно – и это явно не игровые видеокарты.

Это поднимает вопрос о том, пойдет ли Nvidia по аналогичному пути со своими графическими процессорами RTX 50-й серии, которые должны появиться в 2025 году. За это время многое может произойти, поэтому нам придется подождать официальных заявлений. Но никого не удивит, если Nvidia проведет ребрендинг и станет в первую очередь компанией, специализирующейся на искусственном интеллекте, а во вторую - на играх. Компания уже зарабатывает гораздо больше денег на своих чипах искусственного интеллекта, чем на GeForce, и ожидается, что эта тенденция сохранится в 2024 году и далее. В августе компания объявила, что ее бизнес по производству центров обработки данных принес ей за квартал более 10 миллиардов долларов, а GeForce - всего 2,49 миллиарда долларов.