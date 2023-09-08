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Орбита астероида Диморфоса сильно изменилась после столкновения с зондом DART
Орбита Диморфоса вокруг Дидимоса уменьшается с момента его столкновения с DART в сентябре прошлого года.

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Попытка НАСА скорректировать орбиту астероида привела к непредвиденным последствиям. Чуть меньше года назад агентство преднамеренно направило свой космический аппарат DART (Double Asteroid Redirection Test) на астероид Диморфос, находящийся примерно в 11 миллионах километров от Земли. Операция прошла успешно, но привела к неожиданным последствиям: вместо того, чтобы сохранять постоянную орбиту, Диморфос стал уменьшать свою траекторию вокруг родительского астероида.

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Проблема не в том, что астероид как-то отреагировал на удар. Когда NASA бьет по астероидам, это обычно делается, чтобы изменить их траекторию или скорость, с которой они вращаются по орбите. В данном случае агентство использовало импульс аппарата DART со скоростью 22 500 километров в час, чтобы изменить орбиту Диморфоса, составляющую 11 часов 55 минут, вокруг Дидимоса - его родительского астероида. DART врезался в Диморфос 26 сентября 2022 года, а уже 11 октября НАСА подтвердило, что орбита астероида сократилась на 32 минуты.

«Поскольку новые данные поступают каждый день, астрономы смогут лучше оценить, можно ли и как можно использовать такую миссию, как DART, в будущем, чтобы помочь защитить Землю от столкновения с астероидом, если мы когда-нибудь обнаружим, что он направляется в нашу сторону», - заявил после успешного завершения операции Лори Глейз, директор Отдела планетарных наук НАСА.

Иллюстрация спутника "Гера" и двух спутников "CubeSat" вблизи Диморфоса. Источник: ЕКА

Однако, по словам экспертов, столкновение космического аппарата DART с астероидом Диморфосом имело даже более серьезные последствия, чем могло предсказать НАСА. Джонатан Свифт, преподающий в калифорнийской школе Тэтчер, помог своим студентам использовать обсерваторию на территории университета для отслеживания результатов работы DART. Вместе они обнаружили, что орбита Диморфоса сжимается: через месяц после столкновения DARTа с астероидом, Диморфос начал вращался вокруг Дидимоса на две минуты быстрее, чем сразу после столкновения.

«Это было неожиданное открытие, поскольку мы не ожидали, что астероид начнет прижиматься к родительскому астероиду», — сказал Свифт изданию NewScientist.

Этим летом Свифт поделился выводами своих студентов с Американским астрономическим обществом. Хотя учитель надеялся, что результаты просто неточны, они настояли, и теперь астрономы пытаются выяснить, почему Диморфос ведет себя так странно. Одно из объяснений гласит, что астероид теперь «хаотично» кувыркается, потеряв приливную блокировку, которая поддерживала стабильность его орбиты. 

Ожидается, что "Гера", предстоящая миссия Европейского космического агентства (ЕКА), предоставит больше информации о движении Диморфоса в октябре этого года. "Гера" не только проведет детальное исследование кратера, образовавшегося в результате удара DART, но также получит более точные измерения массы и состава Диморфоса и Дидимоса, что позволит астрономам лучше понять, как оба астероида ведут себя в космосе. 

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#наса #астероид дидимос #астероид диморфос #космический аппарат dart
Источник: newscientist.com
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