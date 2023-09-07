Примечательно, что Apple — единственный американский бренд смартфонов, популярный в Китае.

Apple часто подчеркивает свою приверженность конфиденциальности, а также сравнивает свою политику безопасности с Google, которая зарабатывает на рекламе за счет отслеживания пользователей в интернете. Китайское правительство, похоже, не доверяет словам Apple. Согласно официальным источникам, несколько крупных министерств Китая издали постановления, запрещающие всем работникам использовать iPhone, ссылаясь на возможные угрозы безопасности.

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Новые правила были подтверждены пятью независимыми источниками, но китайское центральное правительство пока не делало публичных заявлений. Сообщается, что новое требование распространяется на любое правительственное министерство, занимающееся инвестициями, торговлей или международными делами. Все работники этих министерств должны до конца месяца сменить свой телефон на другой бренд.

Apple находится в уникальном положении: несмотря на высокие цены, продукция компании составляет серьезную конкуренцию китайским брендам телефонов. Apple — американская компания, а это теоретически означает, что правительство США может заставить Apple передавать конфиденциальные данные. Конечно, нет никаких доказательств того, что это происходит на самом деле. К тому же Apple категорически противится попыткам правоохранительных органов внедрить бэкдоры шифрования в свое программное обеспечение. По мнению экспертов, этот шаг больше связан с геополитическим противостоянием США, чем с решением реальных проблем безопасности.

На другой стороне Тихого океана федеральное правительство США запретило своим сотрудникам использовать оборудование Huawei или ZTE, а также устанавливать TikTok. Всего несколько лет назад компания Huawei была одним из лидером рынка смартфонов, обогнав Samsung как крупнейшего производителя смартфонов в мире. Однако Министерство торговли наложило технологическое эмбарго на китайскую мегакорпорацию, что поставило крест на ее международные амбиции. А что касается TikTok - ну, никто не верит, что данные пользователей TikTok будут храниться за пределами Китая, как обещает разработчик ByteDance.

Из-за геополитического противостояния США и Китая, первой пострадала компания Huawei.

Напряженность в отношениях между двумя сверхдержавами продолжает обостряться перед лицом строгих экономических санкций. Вашингтон ограничил доступ Китая к чипам и оборудованию для их производства, заставив отечественных производителей искать им замену.

Этот шаг вряд ли сильно ударит по доходам Apple, но он является явным оскорблением, поскольку Apple - единственный крупный производитель смартфонов, все еще базирующийся в США. Google производит телефоны, но не сотрудничает с Китаем. Компания Motorola, которая изобрела сотовый телефон, была приобретена китайской компанией Lenovo несколько лет назад. Таким образом, оставалась только компания Apple в качестве политической пешки. Смартфоны других зарубежных производителей под запрет в Китае пока не попали.