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Fairphone — это голландская компания по производству смартфонов, которая работает немного иначе в отличие от большинства других производителей. Компания появилась на рынке смартфонов десять лет назад и в первые годы делала основной упор на экологически добываемые материалы, но эта стратегия не сработала и поэтому Fairphone стала уделять больше внимания вопросам устойчивого развития.

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Последние модели смартфонов имеют модульную, ремонтопригодную конструкцию, и в связи с этим Fairphone продает запасные части для своих смартфонов, которые чаще всего требуют замены. Кроме того, у Fairphone лучший в отрасли послужной список по предоставлению обновлений ПО в течение длительного времени В совокупности эти две составляющие могут избавить вас от необходимости обновлять свой смартфон каждые несколько лет. Новый Fairphone 5 от компании поднимает планку на следующий уровень, предлагая 5-летнюю гарантию и обязательство обновлять программного обеспечения по крайней мере до 2031 года. Fairphone 5 доступен для предварительного заказа в Европе за 699 евро, и ожидается, что его поставки клиентам начнутся в середине сентября.

Чтобы внести ясность: Fairphone обещает восемь лет поддержки, но компания не обещает, что за это время вы получите восемь крупных обновлений Android. Телефон, который на старте продаж будет поставляться с Android 13, должен получить как минимум пять крупных обновлений ОС, а это означает, что к концу срока службы он уже будет работать под управлением Android 18.

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Как и ожидали эксперты, Fairphone смогла дать такое обещание, потому что компания выбрала необычный процессор для Fairphone 5. Выбор пал не на один из самых популярных процессоров Qualcomm Snapdragon, которые широко распространены в Android-смартфонах, а на процессор Qualcomm QCM6490, который обычно используется в промышленных и встраиваемых системах, поскольку Qualcomm предлагает более длительную поддержку таких чипов.

Тем не менее, этот чип должен стать значительным улучшением по сравнению с процессором Snapdragon 750G, использовавшимся в предыдущем поколении смартфонов Fairphone 4, предлагая производительность, которую можно ожидать от процессора смартфона верхнего среднего уровня благодаря следующим характеристикам:

1 процессорное ядро Kryo Gold Plus с частотой 2,7 ГГц

3 высокопроизводительных процессорных ядра Kryo Gold с частотой 2,4 ГГц

4 процессорных ядра Kryo с низким энергопотреблением, частота 1,9 ГГц

Графика Adreno 642L @ 812 МГц

Adreno 633 VPU

Механизм искусственного интеллекта Qualcomm 6-го поколения

Другие характеристики телефона включают в себя:

Дисплей : 6,46 дюйма, 2700 x 1242 пикселей, 90 Гц, OLED, пиковая яркость 880 нит, стекло Corning Gorilla Glass.

Процессор : Qualcomm SQCM6490.

Оперативная память : 8 ГБ

Память : 256 ГБ + карта microSD (до 2 ТБ)

Аудио : Стереодинамики

Задние камеры : Основная 50-мегапиксельная камера Sony IMX800 с оптической стабилизацией изображения 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера Sony IMX858. Датчик времени полета Захват видео 4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 60 кадрах в секунду Замедленное видео со скоростью 120 или 240 кадров в секунду.

Передняя камера Samsung ISOCELL JN1, 50 МП

Аккумулятор : 4200 мАч/3,87 В (съемный)

Порты : USB 3.0 Type-C, устройство чтения карт памяти microSD.

Зарядка : 30 Вт (зарядка на 50 % за 30 минут)

Беспроводная связь : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 LE, NFC, две SIM-карты 5G (eSIM + nano SIM)

Долговечность : защита от воды и пыли IP55, протестировано MIL-STD-810H.

Размеры : 162 х 75,5 х 10,5 мм.

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В целом, по характеристикам он выглядит как хороший смартфон для тех, кто ищет новый долговечный смартфон. Но в отличие от некоторых старых моделей Fairphone, новый телефон не имеет аудиоразъема 3,5 мм, поэтому вам потребуются либо аудиоустройства Bluetooth, либо адаптер USB-C на 3,5 мм для пользовательских наушников.

Но главное, что отличает Fairphone 5 от большинства других телефонов на рынке, — это экологичность и безопасность материалов, полученных из экологически чистых источников.

Инженеры Fairphone утверждают, что ни одна часть смартфона не склеена, поэтому его легко открыть и отремонтировать. Компания будет продавать запасные части, включая дисплей, аккумулятор, камеры, порты USB, динамики, крышки, динамик и верхний блок печатной платы.

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Fairphone 5 также изготовлен с использованием «70% экологически чистых или переработанных материалов», что является частью усилий компании по выплате справедливой заработной платы работникам цепочки поставок и сокращению использования материалов из зон конфликтов.

К сожалению, как и все телефоны компании на сегодняшний день, Fairphone 5 официально будет продаваться только в Европе. Но у людей, желающих приобрести его в России или другой стране СНГ, есть надежда, что смартфоны завезут обходными путями или параллельным импортом.