Инструмент предназначен для разработчиков, но им может воспользоваться любой пользователь, если он умеет работать с командной строкой.

Сбои в работе графических процессоров AMD очень хорошо знакомы геймерам, но в последние годы команда программистов Лизы Су приложила немало усилий, чтобы свести их к минимуму. Раньше даже продвинутым пользователям приходилось долгое время определять в чем же причина вылета из игры, и чаще всего это были "сырые" драйверы. Чтобы ускорить выявление и решение этих проблем, AMD выпустила совершенно новую утилиту под названием "Radeon GPU Detective". Она поможет объяснить почему графический процессор вызвал зависание операционной системы. Владельцам видеокарт AMD доступна для скачивания версия 1.0, то есть первая стабильная версия, прошедшая все стадии тестирования в лабораториях компании, и теперь готова к решению любых проблем с графическими процессорами Radeon, с которыми вы можете столкнуться.

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Согласно официальной веб-странице, посвященной новой утилите, "Radeon GPU Detective" (RGD) — это «мощный инструмент для разработчиков, помогающий в последующем анализе сбоев графического процессора». Однако есть некоторые предостережения относительно его использования, поскольку он работает только с играми DirectX 12 и может анализировать только более новые графические процессоры, такие как серии Radeon 6000 и 7000. Вам также потребуется установить драйверы программного обеспечения AMD Adrenalin 23.7.2 или новее, а также Windows 11 или 10. При соблюдении всех этих требований, программное обеспечение будет собирать всю соответствующую информацию при сбое приложения DX12 и выгружать ее в файл, как это делает Windows при возникновении BSOD.

Для использования нового инструмента обнаружения вам также потребуется Radeon Developer Tools. Источник: AMD

AMD нас предупреждает, что это инструмент в первую очередь для разработчиков, а также, что этот инструмент работает только из командной строки, поэтому здесь нет удобного графического интерфейса. Как только программное обеспечение установлено, оно позволит вам перевести драйвер в "режим анализа сбоев" перед тем, как вы попытаетесь просмотреть данные случившегося сбоя, чтобы получить подробную информацию. По словам AMD, этот инструмент позволяет разработчикам использовать информацию о маркерах выполнения, чтобы выделить, «какие проходы рендеринга и вызовы отрисовки выполнялись во время сбоя». Инструмент начинает работать, когда графический процессор перестает отвечать операционной системе через определенный период, который для Windows составляет 2 секунды. Когда это произойдет, ОС попытается удалить или перезапустить устройство, что разработчики называют обнаружением и восстановлением таймаута (Timeout Detection and Recovery, TDR) или другими словами - сбоем GPU.

В реальном мире это выглядит так: графический процессор перестает отвечать, поэтому экран может стать черным, и появится сообщение об ошибке, которое может выглядеть так: DXGI_ERROR_DEVICE_RESET. AMD отмечает в своем руководстве по программному обеспечению, что если виноват центральный процессор, то эти данные не включаются в файл дампа.

AMD также отмечает, что код нового инструмента является открытым, поэтому любой может проверить его по этой ссылке на GitHub. Программисты компании AMD указывает, что эту утилиту нужно запускать во время попытки воспроизвести сбой. Утилита использует мало ресурсов и не должна влиять на игровой процесс. К тому же, хотя файл дампа сбоя может увеличиваться в размере со временем, он обычно весит около десятков мегабайт.