Твердотельные накопители не заменят вращающиеся и ленточные накопители в следующие пять лет.

Надвигающаяся кончина вращающихся накопителей информации была сильно преувеличена согласно новому прогнозу. Специалисты считают, что жесткие диски будут продолжать доминировать в центрах обработки данных, где общая стоимость владения (TOC) имеет первостепенное значение, по крайней мере, до 2028 года. Это противоречит недавним прогнозам по крайней мере одного ветерана отрасли, утверждающего, что жесткие диски быстро устаревают и через несколько лет их вообще нельзя будет купить.

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Новый прогноз был подготовлен аналитической компанией Coughlin Associates, специализирующейся на индустрии хранения данных. По ее оценкам, приведенным на сайте Blocks and Files, недавний рост поставок SSD не окажет существенного влияния на общий объем продаж жестких дисков в течение многих лет. Специалисты аналитической компании прогнозируют общие поставки твердотельных накопителей, жестких дисков и ленточных систем с августа 2023 по 2028 год. В течение этого периода поставки жестких дисков, по прогнозам, будут только увеличиваться, а не снижаться или оставаться на прежнем уровне.

Прогнозируется, что поставки устройств хранения данных в 2028 году не прекратятся. Источник: Blocks And Files.

В отчете также говорится, что спрос на устройства хранения данных будет только расти в течение этого пятилетнего периода. Это связано с несколькими факторами, в том числе с быстро расширяющимся спросом на услуги искусственного интеллекта, интернет-вещей, медиа и развлечений, а также медицинских приложений. Однако в нем говорится, что неожиданный экономический спад может изменить эту траекторию. Диаграмма, предоставленная Coughlin Associates, показывает резкое увеличение спроса на жесткие диски, твердотельные накопители и ленточные системы на протяжении этого года.

Чтобы иметь представление о том, какой объем памяти будет необходим к 2028 году, Coughlin построил второй график, согласно которому эта цифра достигнет 9000 эксабайт по сравнению с 1500 в 2023 году. Однако это увеличение серверной памяти зависит от ожидаемого восстановления рынка систем хранения данных ближнего радиуса действия в конце этого года или в 2024 году. Если это произойдет, фирма прогнозирует удвоение спроса на все компоненты жестких дисков к 2028 году.

Согласно этому прогнозу, спрос на средства хранения данных будет стремительно расти. Источник: Blocks And Files

Этот прогноз противоречит недавнему заявлению вице-президента по исследованиям и разработкам компании Pure Storage, специализирующейся на центрах обработки данных на базе флэш-памяти. В мае вице-президент сказал, что жесткие диски по-прежнему хороши, несмотря на то, что им уже 67 лет, но пришло время выбросить их на свалку. По его словам, все дело в энергоэффективности, поскольку стоимость электроэнергии в конечном итоге станет гвоздем в крышку гроба жестких дисков, включая диски HAMR компании Seagate.