Сообщается, что новая система поддерживает 20 различных функций, такие как планирование, генерация идей и обучение.

Как часто вы ищете полезные советы в интернете? В современном мире миллиарды людей используют свои компьютеры или телефона для поиска необходимой информации или совета в интернете, но подразделение DeepMind компании Google недовольно современными поисковиками и поэтому начало работу над уникальным интернет-помощником. По имеющимся данным, программисты компании разрабатывают 20 уникальных генеративных ИИ-инструментов для получения жизненных советов, обучения и других целей. Google надеется, что в будущем пользователи начнут доверять генеративным системам искусственного интеллекта и будут спрашивать у них советы на все случаи жизни.

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Документы, переданные изданию The New York Times, свидетельствуют о том, что подразделение DeepMind собирается превратить чат-бота с искусственным интеллектом в надежного советника. В одном из тестовых заданий боту задается вопрос, как лучше всего сообщить другу, что из-за финансовых трудностей он не может приехать на свадьбу. На самом деле это не тяжелый вопрос для искусственного интеллекта, который может ловить галлюцинации и придумывать факты, поэтому он подсказал пользователю сразу несколько хороших "отмазок". По имеющимся данным, DeepMind якобы стремится отойти от "терапевтических" советов для своих пользователей, чтобы никому не навредить и сделать его более общим, то есть он не будет затрагивать профессиональные темы.

Модуль создания идей проекта может давать пользователям советы или рекомендации в зависимости от конкретной ситуации, а функция обучения может предоставлять планы по изучению новых навыков. Компонент планировщика AI может разрабатывать планы питания, семейные бюджеты и многое другое. Google сотрудничает со ScaleAI, стартапом, нацеленным на тестирование и проверку систем искусственного интеллекта. Утверждается, что более 100 сотрудников с докторскими степенями в различных областях проверяют работу бота-консультанта.

Согласно информации, полученной изданием Times, эксперты Google по искусственному интеллекту выражают серьезную обеспокоенность по поводу использования чат-ботов. В декабрьской презентации эксперты по безопасности заявили, что пользователи могут ненадлежащим образом привязываться к чат-ботам, что в итоге приводит к «ухудшению здоровья и благополучия» человека. Тем не менее, компания Google, похоже, все больше отказывается от прежней осторожности в отношении генеративного ИИ.

Разработчики подразделения DeepMind на семинаре.

Специалисты, занимающиеся искусственным интеллектом в компании Google, изобрели модели-трансформеры, обученные в основе таких ботов, как ChatGPT и Google Bard. Компания тестировала эту технологию среди своих сотрудников, но опасения по поводу точности и неправильного использования не позволили генеративному ИИ превратиться в потребительский продукт. OpenAI, компания, стоящая за разработкой ChatGPT, изначально была обеспокоена последствиями, но в конечном итоге сделала ChatGPT доступной для всего мира в партнерстве с Microsoft. Интеграция искусственного интеллекта с поисковиком Bing застала Google врасплох, что привело к поспешному запуску Bard.

С момента появления ChatGPT в начале года, мы удостоверились, что этот чат-бот и его аналоги предоставляли недостоверную и потенциально опасную информацию. В следствии появились "злые" чат-боты, которые начали создавать новое вредоносное ПО и без колебаний нарушали авторские права на контент. Тем не менее, разработчики DeepMind считают, что генеративный ИИ можно правильно научить, чтобы он давал полезные советы.