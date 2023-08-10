Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Компания-стартап Ambri, возникшая как эксперимент в MIT, представила жидкометаллические батареи
Ambri обещает снизить затраты на хранение энергии благодаря батареям, срок службы которых составляет 20 лет.

реклама

Правительства многих стран мира вкладывают значительные средства в возобновляемые источники энергии, но даже самые тщательно продуманные планы по отказу от ископаемого топлива не решают одной важной задачи: хранения энергии. Технологии аккумуляторов развиваются черепашьими темпами, и каждый из нас, кто постоянно заряжает свой смартфон, может это подтвердить. Новый стартап Ambri, начавшийся как эксперимент в Массачусетском технологическом институте (MIT), обещает это изменить. Инженеры утверждают, что их жидкометаллические батареи безопасны, недороги и идеально подходят для современных электросетей.

реклама

В настоящее время большинство аккумуляторов большой емкости использую различные модификации литий-ионной технологии, но в их конструкциях используются редкие и дорогие материалы. Проблема еще больше усугубляется, когда речь идет об энергоснабжении городских электросетей. По оценкам ученых из MIT, средняя стоимость хранения киловатт-часа энергии сейчас составляет 405 долларов, но для того, чтобы возобновляемые источники энергии стали реальностью, эта цифра должна приблизиться к 20 долларам.

10 лет назад профессор Дональд Садовей из MIT начал работать над более дешевыми накопителями энергии, в конечном итоге разработав жидкометаллический аккумулятор. Он стал соучредителем стартапа Ambri совместно с Дэвидом Брэдвеллом (также из этого известного технологического института) для коммерциализации этой технологии. Компания Ambri объявила, что ее жидкометаллическая батарея прошла сертификацию безопасности UL Solutions, что позволило им продолжить тестирование технологии с американской компанией Xcel Energy. Компания планирует построить аккумуляторную батарею емкостью 300 кВт*ч для хранения энергии, собираемой на солнечной электростанции SolarTAC в штате Колорадо.

Ученые утверждают, что их батареи в настоящее время могут хранить киловатт-час энергии по цене от 180 до 250 долларов, в зависимости от размера объекта и того, как долго ему необходимо хранить энергию до ее использования. Однако использование компанией более дешевых материалов и более простой химии может снизить эту цену до 21 доллара за киловатт / час к 2030 году.

Литий-ионные батареи обычно имеют твердые электроды из лития и графита, которые погружены в жидкий электролит, что позволяет облегчить движение электронов. Литий стоит дорого, а длительное использование аккумулятора приводит к высокой нагрузке на электроды, что в конечном итоге может привести к опасному сбою в конструкции - литий легко воспламеняется, поэтому вздувшиеся батареи так опасны.

Химическая структура аккумулятора Ambri. Источник: Ambri

Жидкометаллический аккумулятор состоит из трех слоев, которые разделены по плотности. На дне находится катод из расплавленной сурьмы, за которым следует электролит из соли хлорида кальция. Сверху находится анод из кальциевого сплава низкой плотности. Когда батарея разряжается, кальциевый анод высвобождает ионы, которые мигрируют через электролит, образуя сплав кальция и сурьмы, тем самым высвобождая электроны. Во время зарядки происходит обратный процесс.

Ambri планирует поместить эти ячейки жидкого металла, каждая из которых может удерживать один киловатт-час, в 20-футовых контейнерах для хранения (см. выше), что позволит укладывать их в штабеля по мере увеличения потребностей в хранении. По словам Садовея, эти батареи должны сохранять 95% своей емкости даже через 20 лет. У литий-ионных батарей этот срок значительно меньше, прежде чем начинается потеря емкости. Компания планирует начать работу на заводе в Колорадо к 2024 году.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#mit #массачусетский технологический институт #ambri #жидкометаллические батареи
Источник: businesswire.com
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В MIT разработали инструмент не позволяющий искусственному интеллекту редактировать ваши изображения
Ученые обнаружили систему редактирования генов, похожую на CRISPR, но более эффективную
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
12
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
4
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Китайские санкции не сработали – местные производители памяти отдали рынок Samsung и SK Hynix
1
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Зеленский считает вступление Украины в НАТО выгодным для России
6
Российскому танку Т-72 исполнилось 50 лет – его совершенствование продолжается и в XXI веке
2
The Times: Вокруг Киева создали самую мощную в мире ПВО
1
Береговая охрана Китая применила водометы против филиппинских кораблей
+
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
1
Aohi Olympian - повербанк на 40 000mAh и блок питания до 140w в одном флаконе
2
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
53
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
20
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5

Сейчас обсуждают

Willy
18:58
Так пропаганду то нужно вкладывать в неокрепшие умы, такие как на ДТФ например
Call of Duty Modern Warfare III получит полную русскую локализацию
Spambomber23
18:56
Троллинг некроинцев с европейским рамахом. Некроина - цэ Европа?
СМИ: Германия может скоро сообщить о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus
Volk53
18:54
Всё уже украдено(разогнано) до нас.
Разгон процессора: насколько это безопасно и эффективно
RAZOR1913
18:53
Интернирование.
На фоне наступления российской армии из Купянского района объявлена эвакуация
FelsheR-BAN100908
18:48
Новые города для русских на украине! Больше и лучше! Капут свинарнику!))
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
no_fate
18:48
Это не эвакуация. Людей насильно гонят, кто не согласен, автоматически становится предателем, а возвращаться будет уже некуда, всу разбомбят Купянск до основания
На фоне наступления российской армии из Купянского района объявлена эвакуация
mayday30
18:45
Невероятно! Вот что получается, когда обычное железо оказывается в руках гения разгона. 5 из 5.
На пути к мировому рекорду - разгоняю Radeon RX 550
Василий Я.
18:41
Россия уже застраивает раннее разрушенные города. Сам Путин ездил , смотрел районы новые.
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
Бот_Пригожина_0308
18:38
(зеваю) И что? У меня была GTX 1080 Gigabyte MiniITX с TDP 185 ватт и проблем с перегревом не было.
Colorful выпустила самую миниатюрную видеокарту RTX 4060 Ti 16 ГБ
Dani Stavin
18:36
Пару дней назад Путлер кричал что "наша задача на ближайшие 5 лет войти в 5 крупнейших экономик мира ..."Да да я считаю что это реальная цель" убеждал он осоловевших от фантастики слушателей... И во...
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем