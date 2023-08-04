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Fisker представила целый ряд новых электромобилей, в том числе один стоимостью менее 30 000 долларов
Новые электромобили станут доступными для широкого круга покупателей благодаря налоговым льготам и упрощённой конструкции.

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Компания Fisker может быть знакома некоторым автолюбителям, особенно тем, кто увлекается электромобилями (EV). Американская компания была основана Хенриком Фискером, датским дизайнером, работавшим над такими культовыми моделями, как Aston Martin DB9 и BMW Z8. Первой разработкой Фискера на рынке электромобилей стал не седан Karma (как многие считают), дебютировавший в 2011 году, а Tramonto, роскошный родстер, созданный на базе Mercedes-Benz SL-Class, представленный в 2005 году. Karma просто стал первой оригинальной разработкой компании Fisker и первым в мире гибридным седаном класса люкс. Однако Karma столкнулась с рядом проблем, таких как отзыв аккумуляторов, задержки производства и финансовые трудности. В итоге в 2013 году компания Fisker подала заявление о банкротстве и продала свои активы китайской компании Hybrid Technology LLC.

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Но Хенрик Фискер не отказался от своей мечты о создании экологичных и комфортных электромобилей. В 2016 году он основал новую компанию Fisker Inc., которая сосредоточилась на разработке технологий твердотельных батарей и инновационных дизайнерских решений. Fisker Inc. работает над несколькими проектами, такими как Ocean - полностью электрический внедорожник, который обещает стать самым экологичным автомобилем в мире; PEAR - доступный и маневренный городской автомобиль, который будет производиться в сотрудничестве с Foxconn; Ronin - высокопроизводительный спортивный автомобиль, который бросит вызов таким моделям, как Tesla и Porsche.

PEAR — второй внедорожник компании Fisker.

Недавно компания Fisker Inc. удивила весь мир, представив на частном мероприятии в Калифорнии 3 августа 2023 года свое видение будущих электромобилей. Компания продемонстрировала новую модель, которая ранее не анонсировалась: Alaska - электрический пикап стоимостью до 45 400 долларов, который призван конкурировать с Ford F-150 Lightning и Rivian R1T. Alaska базируется на той же платформе, что и Ocean, но имеет более длинную колесную базу, более емкий блок батарей и более суровый внешний вид. Хенрик Фискер утверждает, что это будет одновременно самый легкий электропикап в продаже и самый экологичный пикап в мире. Каким образом? За счет использования переработанных материалов и восстановленных компонентов для модели Alaska, а также за счет использования общественных пунктов зарядки, работающих на полностью возобновляемой энергии. Запас хода составит примерно 230-240 миль (370-386 км). Его производство запланировано на 2025 год. Помимо модели Alaska была представлена самая дешевая модель Fisker PEAR при производстве которой используется на 35% меньше деталей, чем при сборке других электромобилей. Это позволило снизить цену этой модели до 29 900 долларов. И в завершении презентации была анонсировала модель Ronin, которая похожа на Karma. Цена пока неизвестна, но производитель пообещал, что этот электромобиль сможет проехать 956 км благодаря его огромному аккумулятору.


Новые электромобили Fisker Inc. впечатляют не только своими характеристиками, дизайном и экологичностью, но и ценовой доступностью. Компания предлагает гибкую лизинговую программу Fisker Flexee Lease, которая позволяет клиентам вносить ежемесячный платеж, включающий техническое обслуживание, страховку и расходы на зарядку. Клиенты также могут в любой момент купить или вернуть свой автомобиль без каких-либо долгосрочных обязательств или штрафных санкций. Клиенты также могут приобрести автомобиль в собственность или профинансировать его через партнеров Fisker. Американская компания также планирует использовать модель прямых продаж, минуя традиционные дилерские центры и предлагая возможность заказа и доставки через Интернет. В крупных городах мира компания Fisker будет иметь клиентские центры, где потенциальные покупатели смогут увидеть и провести тест-драйв автомобиля, прежде чем принять решение о покупке. Fisker также предложит консьерж-сервис для клиентов, нуждающихся в помощи или поддержке.

Новая компания Хенрика Фискера явно намерена вернуться на рынок электромобилей и бросить вызов устоявшимся игрокам своими инновационными и разнообразными предложениями. Компания ставит перед собой амбициозные цели на ближайшие несколько лет, например, достичь миллиона проданных автомобилей к 2027 году и стать углеродно-нейтральной к 2030 году. Удастся ли Fisker Inc. достичь этих целей, пока неизвестно, но одно можно сказать точно: компания Хенрика Фискера снова в игре и готова к новым вызовам.

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#электромобили #fisker
Источник: arstechnica.com
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