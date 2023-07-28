Перегревающаяся планета требует экстремальных климатических решений.

Наша планета с каждым годом становится все горячее и горячее. Последние два месяца - июнь и июль - стали самыми жаркими за всю историю наблюдений. По мнению ученых, этот год, скорее всего, станет самым жарким за всю историю наблюдений и превзойдет предыдущий рекорд, установленный в 2016 году. И это к сожалению не разовое явление. С началом промышленной революции средняя глобальная температура повысилась примерно на 1,2°C, и ожидается, что она продолжит расти, если мы не примем решительных мер по сокращению выбросов парниковых газов.

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По мнению климатологов и ученых, мы почти ничего не делаем, чтобы предотвратить опасный уровень потепления. Согласно текущим прогнозам исследователей из Climate Action Tracker, группы независимых ученых, которые отслеживают климатические изменения, человечество принимает недостаточно мер, чтобы изменить наметившуюся тенденцию глобального потепления. По их оценкам, если все существующие политические меры и обязательства правительств разных стран мира будут выполнены, то к 2100 году средняя глобальная температура повысится примерно на 2,7°C. Это намного выше цели Парижского соглашения, которое предусматривает ограничение потепления до уровня значительно ниже 2°C, а лучше - до 1,5°C.

Прогнозы ученых на следующие 100 лет неутешительные.

Как будет выглядеть мир, в котором средняя глобальная температура повысится на 2,7°C? Это будет мир с ещё более экстремальными погодными явлениями, такими как волны жары (как в этом году), засухи, наводнения, ураганы и лесные пожары. Это будет мир, где миллионы людей столкнутся с опасностью для жизни из-за жары, нехватки воды, продовольственной необеспеченности и вынужденного переселения. Это будет мир, где разрушаются экосистемы, теряется биоразнообразие и пересекаются критические точки. Это будет мир, в котором здоровье, безопасность и благополучие человека окажутся под угрозой.

Чтобы избежать такого сценария, правительствам всех стран необходимо действовать быстро и решительно. Необходимо резко и быстро сократить выбросы, перейдя на экологически чистые источники энергии, повысив энергоэффективность и перейдя на низкоуглеродный образ жизни. Необходимо также удалять углекислый газ из атмосферы, увеличивая естественные поглотители, такие как леса и почвы, или использовать такие технологии, как прямой захват воздуха и улавливание и хранение углерода. Возможно, нам придется рассмотреть и более спорные варианты, такие как солнечная геоинженерия, которая предполагает отражение большего количества солнечного света обратно в космос для охлаждения планеты.

Ученые предложили распыляться специальный аэрозоль в атмосфере, который будет отражать часть солнечного света.

Эти решения не являются простыми. Они требуют беспрецедентного уровня сотрудничества, инноваций и инвестиций. Они также связаны с компромиссами, неопределенностью и рисками. Однако они могут оказаться необходимыми для предотвращения катастрофического изменения климата. Энн Меттлер, вице-президент по Европе компании Breakthrough Energy, консорциума некоммерческих организаций и венчурных фондов, поддерживаемых Биллом Гейтсом и инвестирующих в "зеленые" технологии, говорит: "Нынешняя климатическая стратегия не успевает за ускорением темпов изменения климата. Переход на экологически чистую энергию, чего бы это ни стоило, меркнет по сравнению с тем, во что обходятся эти экстремальные погодные явления".

Время для действий пришло. Мы не можем позволить себе больше ждать. Планета перегревается, и нам нужны экстремальные климатические решения, чтобы охладить ее.