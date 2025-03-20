Недавно я в очередной раз листал маркетплейсы и случайно наткнулся на весьма любопытный девайс – мини-принтер, который работает без проводов. Интригующая штука, поэтому я, не откладывая, заказал её и сейчас расскажу, на что она способна и что она из себя вообще представляет. Для нетерпеливых сразу скажу: принтер действительно крошечный, на нём нет никакого бренда, и он умеет печатать без чернил. Но обо всём по порядку.





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Совет: если предпочитаете смотреть, а не читать, в конце я оставлю ссылку на видеоролик, где всё показано наглядно.

Комплектация

Производитель предусмотрел две инструкции: одна на английском, вторая на русском языке. Внутри самого принтера уже стоит рулон обычной термобумаги, а в коробке вы найдёте ещё один рулон самоклеящейся бумаги. Также прилагается короткий кабель (примерно 40 см) для зарядки.

Дизайн

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У продавца указано, что доступно как минимум два цвета, хотя на деле существует три варианта: белый, розовый и голубой. Мне достался розовый.

Корпус выполнен из матового пластика, при ближайшем рассмотрении заметны небольшие зазоры, но заусенцев нет.

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На верхней части находится кнопка включения и выключения, для этого её надо удерживать пару секунд. Рядом расположены порт Type-C для зарядки и индикатор работы.

Принтер весит около 150 г, а бумага для печати имеет ширину 5,5 см. В целом сборка оставляет приятное впечатление, явных претензий нет.

Тест в действии

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Чтобы задействовать все фишки принтера, надо поставить приложение Tiny Print. Приложение весит явно мало, скачало за несколько секунд. Отзывы далеко не самые положительные, но, думаю, глупо даже от него что-то требовать.

Настройка : заняла у меня около минуты, всё интуитивно. Детали смотрите в видео.

Приложение предлагает зарегистрироваться, но можно обойтись гостевым входом.





Главное меню включает несколько пунктов.

Как видите, перевод названий местами «ломаный». Но главное, что функционал работает. Сам производитель молодец, приложил усилия и сделал хоть какое-то приложение. В некоторых моментах в приложении бывают сбои, то страница долго будет открываться, то вовсе не откроется. В таком случае достаточно перезайти в приложение. Обычно, всё работает корректно.

В разделе «Извлечение текста». Тут можно сфоткать любую надпись, и программа распознает текст. Но для русского языка функция не подходит, работает только с латиницей.

Возможность печати во время зарядки. Радует, что можно печатать прямо в процессе, пока принтер заряжается.

Качество печати

Вы сами оцените по фото (в статье или в видео) — кому-то, может, покажется не очень, а мне нормально. Главное, что всё можно разглядеть.

Если что камера от смартфона смогла отсканировать QR-код.



И да, со сканированием QR-кода выше не пришлось мучиться, камера распознала уже в первые 1-2 секунды.

Итог

Штуковина забавная и свои задачи выполняет. Да, к сборке есть мелкие вопросы, но, думаю, для большинства это не проблема. Приложение простое, при желании разобраться несложно.





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