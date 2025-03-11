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Обзор маленькой IP-камеры видеонаблюдения для дома за 1900 рублей

Миниатюрная IP-камера ProlexTech-X10 за ~1900 рублей привлекла внимание своими крошечными размерами и доступной ценой.
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На этот раз мне захотелось найти что-то совсем компактное и при этом доступное по цене. Выбор пал на крохотную камеру видеонаблюдения ProlexTech-X10 — её можно приобрести примерно за 1900 рублей. Раньше я ещё не пробовал настолько миниатюрные IP-камеры, так что было особенно интересно, сможет ли она показать достойный результат. Ниже делюсь своими впечатлениями.

Комплектация и первое впечатление

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Поставляется IP-камера в строгой чёрной коробке без лишних надписей. Сама коробка сделана добротно, внутри всё аккуратно уложено, поэтому камера не болтается во время транспортировки.

В небольшом картонном отделении лежат пластиковая подставка (по сути, примитивный кронштейн) и кабель для питания.

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Ещё в комплекте есть инструкция на русском языке. Также приятным бонусом может стать использование самой коробки в качестве подарочной упаковки, если вы решите подарить камеру кому-то из знакомых.

Внешний вид

Первое, что бросается в глаза, — насколько эта камера маленькая. Если вы раньше не сталкивались с подобной техникой, то размеры порядка 3×3×3 см действительно выглядят очень миниатюрно.

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Материал корпуса — стандартный пластик, без острых краёв и заусенцев. На одной из граней находится пара кнопок. Одна отвечает за включение питания, а вторая, признаться, так и осталась для меня загадкой: ни на что существенное она не влияет, и при её нажатии изменений я не заметил.

Также на корпусе предусмотрены разъём micro-USB для питания, слот для карты памяти формата microSD (максимум 32 ГБ) и небольшие отверстия для вентиляции — они нужны не просто так, потому что камера ощутимо греется при работе.

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В комплектной подставке тоже нет ничего сложного: она пластиковая, позволяет немного менять угол наклона. Но ждать от неё чего-то сверхъестественного не стоит — конструкция элементарная.

При желании можно закрепить всю эту систему на стену или потолок (в наборе также есть крохотный магнит со скотчем).

Подключение к приложению «iWFCam»

Чтобы камера начала работать, понадобится установить приложение «iWFCam», доступное в Google Play и App Store. Интерфейс там, прямо скажем, очень простой, что может показаться «дешёвым» решением с точки зрения дизайна. Тем не менее необходимых функций в нём хватает. Подключение проходит по такой схеме:

  1. Сначала подключаем камеру к питанию и удерживаем кнопку включения, чтобы она стартовала.
  2. В настройках Wi-Fi на телефоне находим сеть, которую сама камера транслирует (например, «BKXXXX-...») и подключаемся к ней.
  3. Внутри приложения «iWFCam» уже указываем, какую именно Wi-Fi-сеть дома (2,4 ГГц) должна «видеть» камера.

После этого устройство отображается на главном экране программы. Местами перевод на русский там совсем корявый, но в целом логика интерфейса понятна. В конце статьи есть ссылка на видео, где я показываю приложение более детально.

Качество съёмки и нюансы использования

Начну, пожалуй, с минусов. Производитель уверяет, что сжатие видео идёт в формате H.265, однако на деле я увидел лишь H.264. Кроме того, заявлено разрешение 1920×1080 (Full HD), но, судя по итоговому материалу, реальное видео с камеры имеет «родное» качество 640×480 — просто растянуто до FHD. Так что об истинной Full HD-съёмке здесь речи не идёт.

MAX качество (~100 см от камеры)

MAX качество (~300 см от камеры)

Что касается ночного режима, он практически отсутствует. Даже с включённой ИК-подсветкой картинка получается бесполезной, а сам переход в режим «ночной съёмки» здесь нужно активировать вручную. Можете оценить это в тестовом ролике, который прикреплён в конце обзора.

MAX качество (~100 см от камеры)

MAX качество (~300 см от камеры)

В дневное время камера снимает лучше, но всё равно не дотягивает до классических домашних IP-камер. Производитель говорит об угле обзора 90°, и это действительно мало: в кадре размещается узкая зона пространства. С другой стороны, «рыбьего глаза» (сильного искажения по углам) нет.

На одном из тестовых кадров я находился примерно в метре от объектива, и лицо различается, но детализация не впечатляет. С трёх метров и далее качество сильно падает — для серьёзной охраны это, конечно, маловато.

Небольшим плюсом я бы назвал наличие аккумулятора, который позволяет камере работать около 20 минут без внешнего питания. Время автономности зависит от выбранного качества и условий съёмки, однако факт возможности кратковременной беспроводной работы может оказаться полезным.

Вывод

Оценка у меня двоякая. С одной стороны, камера крайне миниатюрная, и именно этот фактор может привлечь энтузиастов, которым нужно предельно компактное решение. Также плюс — возможность автономной работы (хоть и непродолжительной). С другой стороны, если рассматривать ProlexTech-X10 как основную охранную камеру в доме, то она вряд ли оправдает ожидания. Низкое реальное разрешение, фактическое отсутствие ночного режима и узкий угол обзора делают её не лучшим выбором для полноценного видеонаблюдения.

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обзор камера камера видеонаблюдения ip-камера
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