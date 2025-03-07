Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro
Сегодня поговорим о том, чем же отличаются самые востребованные камеры видеонаблюдения от Xiaomi и какая из них подойдёт именно вам. Я протестировал шесть популярных моделей: Mi Home Smart 360° (MJSXJ09CM), 2K Magnetic Mount (MJSXJ03HL), С200, С300, С400 и достаточно новую С500 Pro (релиз 2024 года). В статье постараюсь максимально сжато, но при этом наглядно, рассказать об их особенностях. Также в конце вы найдёте ссылки на каждую из обозреваемых моделей.
Комплект поставок IP-камер Сяоми
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Все камеры от Xiaomi приходят в надёжной упаковке. Внутри коробок всё аккуратно зафиксировано, поэтому риск повредить устройство при доставке минимален. Мне встречались модели других производителей, где внутри всё болталось, и в итоге камера приезжала с трещинами. Здесь такой проблемы нет.
Набор поставки у всех более-менее схож, но главная разница — наличие адаптера питания. У Mi Home Smart 360° и 2K Magnetic Mount адаптер идёт в комплекте, а у остальных его нет.
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Разъёмы и кабели
Почти все модели комплектуются кабелями длиной ~2 метра. Их типы разъёмов:
- Mi Home 360°: USB-A — MicroUSB
- 2K Magnetic Mount: USB-A — Type-C
- C200: USB-A — MicroUSB
- C300: USB-A — MicroUSB
- C400: USB-A — Type-C
- C500 Pro: USB-A — Type-C
Если рассуждать про удобство, то, на мой взгляд, не столь критично, будет ли там Type-C или MicroUSB. После монтажа вы не станете часто вытаскивать и вставлять этот кабель.
Качество сборки и внешний вид
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По качеству сборки к Xiaomi нет претензий: все шесть камер сделаны из матового пластика, который устойчив к мелким царапинам и не склонен собирать пыль. Пластик кажется надёжным, корпус у всех моделей хорошо подогнан, люфтов не обнаружил.
Самая миниатюрная из представленных — 2K Magnetic Mount (примерно 60×60×70 мм). Зато самая крупная по габаритам — C500 Pro (около 78×78×123 мм).
Ниже примерные размеры (Ш × Г × В):
- 360°: 75 × 75 × 115 мм
- 2K Magnetic Mount: 60,5 × 60,5 × 70 мм
- C200: 70 × 70 × 110 мм
- C300: 75 × 75 × 115 мм
- C400: 78 × 78 × 119 мм
- C500 Pro: 78 × 78 × 123 мм
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Палитра у всех довольно однообразная: основной цвет — белый, вокруг объектива часто встречается чёрная вставка или обводка. В некоторых моделях снизу есть серые элементы. В целом, дизайн универсален и вписывается в большинство интерьеров.
Эксплуатация камер Xiaomi
У каждой из упомянутых камер есть динамик и микрофон, позволяющие вести двустороннюю аудиосвязь. Это очень удобно, когда нужно, например, пообщаться с членами семьи или отдать команду домашнему питомцу. Качество звука нормальное, задержка часто зависит от пропускной способности Wi-Fi.
Примечательно, что C400 и C500 Pro умеют работать в диапазоне 5 ГГц, благодаря чему задержка звука и видео может быть ниже, чем при стандартных 2,4 ГГц. Но если ваш роутер не поддерживает 5 ГГц или вам достаточно обычного канала, то остальные модели тоже справятся со своей задачей.
Особенности и угол обзора камер видеонаблюдения Xiaomi
Разделю рассказ на две части: особенности каждой камеры и реальные примеры качества.
2K Magnetic Mount: единственная из всех, где нет поворотного механизма. Камера стоит на магнитном основании и смотрит в одном направлении. Остальные могут вращаться на 180° влево и вправо, что в сумме даёт 360° охвата.
Угол обзора по вертикали:
- Mi Home 360°: 110°
- 2K Magnetic Mount: — (статичная камера)
- C200: 106°
- C300: 110°
- C400: 106°
- C500 Pro: 114°
Съёмка в хороших условиях освещения
При хорошем свете все работают с частотой ~20 кадров/с. Ниже — мои личные снимки, сделанные с расстояния около метра. Там можно заметить, как каждая камера по-своему выстраивает картинку, а ещё разнятся фокусные расстояния. По качеству я бы расставил их так (от лучшего к худшему):
- C500 Pro (5 Мп)
- C400 (4 Мп)
- Mi Home 360° (3 Мп)
- C300 (3 Мп)
- 2K Magnetic Mount (3 Мп)
- C200 (2 Мп)
Съёмка при плохом освещении
В тёмное время кадры получают примерно по 10 FPS (кадров в секунду). Качество немножко падает у всех. Однако ИК-подсветка помогает «увидеть» предметы и лица даже в абсолютной темноте. Разница в детализации по-прежнему на стороне C400 и C500 Pro, но и другие справляются неплохо.
Что касается плавности, то более точные цифры по частоте кадров можно увидеть тут:
Приложение «Mi Home»
Все шесть моделей работают через приложение «Mi Home». Интерфейс у них похож, но некоторые камеры могут похвастаться расширенными функциями.
- 2K Magnetic Mount: нет джойстика для поворота (камеру нужно повернуть руками), зато есть «Интервальная фотосъёмка». Лично я почти ею не пользуюсь, но возможно кому-то пригодится.
- Mi Home 360°, C300 и C500 Pro: имеют встроенный искусственный интеллект (ИИ). У 360° и C300 ИИ в основном «слушает» плач ребёнка. Как только камера распознаёт громкий плач, на смартфон приходит уведомление.
- C500 Pro: самый «продвинутый» ИИ — различает громкие звуки, питомцев и плач ребёнка. Также здесь есть режим «Автообнаружение» для автоматического поворота объектива и сканирования пространства на 360°. Частоту таких сканирований можно настроить.
Отдельно отмечу фишку «Физическая блокировка объектива» (есть в C500 Pro): при её активации камера «прячет» объектив, и устройство фактически перестаёт снимать. Это для тех, кто переживает за конфиденциальность.
Что в итоге выбрать?
Любая из перечисленных камер способна выполнять базовые задачи: передавать картинку, записывать видео, отправлять уведомления. Но всё же есть тонкости:
Максимальные возможности и качество – C500 Pro. У неё лучший модуль (5 Мп), поддержка 5 ГГц, улучшенный ИИ. Минус — более крупные размеры и отсутствие адаптера в комплекте. На момент публикации этой статьи появился C700, он снимает ещё качественнее.
Минимальный бюджет – 2K Magnetic Mount. Самая дешёвая, компактная, с Type-C и достойным качеством съёмки (3 Мп). Но поворачивать её удалённо нельзя.
Оптимальный вариант среди бюджетных – C200. За небольшую доплату получаете поворотный механизм. Если готовы добавить ещё чуть-чуть, тогда смотрите в сторону C300 или 360: там 3 Мп и похожие функции.
Mi Home 360° vs C300. Mi Home 360° имеет адаптер в комплекте, а качество съёмки, на мой субъективный взгляд, чуть лучше. Отличный вариант, если хочется чего-то проверенного. Цена обычно чуть выше, чем у C300, но оно того стоит.
C400 стоит выбрать, если вам важна поддержка 5 ГГц и 4-мегапиксельный сенсор, но не нужен продвинутый ИИ (как у C500 Pro).
Кому-то понравится классический поворотный форм-фактор, а кому-то важнее миниатюрность 2K Magnetic Mount. В любом случае, все они надежны, а главный вопрос — набор функций и ваш бюджет.
Узнать стоимость обозреваемых камер Xiaomi
Более подробно о каждой камере вы можете узнать через нашего бота (участвую в его создании и не только) – Гид по Выбору (или прямо напишите в Telegram: ChoiceGuide_Bot). Через него же можете узнать все актуальные стоимости этих камер.
Я очень надеюсь, что почитав этот мини-гайд, вы действительно решили с выбором.
Возможные сложности при подключении IP-камер Xiaomi
Иногда при первой настройке камеры возникают неожиданные препятствия. Я, к примеру, один раз потратил уйму времени, перепробовал массу вариантов и всё без толку. И что в итоге помогло? Самый простой шаг — перезапуск Wi-Fi-роутера. Это оказалось ключевым решением, хотя я до последнего считал, что проблема в чём-то другом.
Есть и другие причины, почему камера может упорно не коннектиться:
- Камера не поддерживает 5 ГГц. Большинство недорогих моделей работают только в диапазоне 2,4 ГГц. Обязательно проверьте, к какой сети вы пытаетесь подключиться, и убедитесь, что правильно вводите пароль.
- В приложении «Mi Home» отключён доступ к локальной сети. Зайдите в настройки смартфона → «Приложения» → «Mi Home» и включите нужные разрешения, а также геолокацию (некоторые устройства требуют её для корректной работы).
- Китайская версия камеры. Если у вас устройство для китайского рынка, то в «Mi Home» нужно выставить регион «Китай»: откройте «Профиль» → «Расширенные настройки» → «Регион» → выберите «Китай».
- Недопустимые символы в названии Wi-Fi. Убедитесь, что SSID вашей сети не содержит знаков вроде !, @, #, $, %, ^, &, *, _=+ и других.
- Проблемы на стороне роутера. Если ничего не помогает, временно раздайте интернет с другого телефона и попробуйте подключить камеру к этой точке доступа. Если камера заработала, значит дело в роутере (не забыли, что иногда спасает перезапуск?). Случается, что после сопряжения через точку доступа камера начинает исправно работать и в основной сети.
Теперь точно всё.
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