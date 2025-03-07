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Какую камеру видеонаблюдения Xiaomi выбрать в дом - 360°, 2K Magnetic, C200, C300, C400 или C500 Pro

В этом коротком гайде вы узнаете всё необходимое по камерам видеонаблюдения Xiaomi для дома.
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Сегодня поговорим о том, чем же отличаются самые востребованные камеры видеонаблюдения от Xiaomi и какая из них подойдёт именно вам. Я протестировал шесть популярных моделей: Mi Home Smart 360° (MJSXJ09CM), 2K Magnetic Mount (MJSXJ03HL), С200, С300, С400 и достаточно новую С500 Pro (релиз 2024 года). В статье постараюсь максимально сжато, но при этом наглядно, рассказать об их особенностях. Также в конце вы найдёте ссылки на каждую из обозреваемых моделей.

Комплект поставок IP-камер Сяоми

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Все камеры от Xiaomi приходят в надёжной упаковке. Внутри коробок всё аккуратно зафиксировано, поэтому риск повредить устройство при доставке минимален. Мне встречались модели других производителей, где внутри всё болталось, и в итоге камера приезжала с трещинами. Здесь такой проблемы нет.

Снимки взяты с личного ресурса (взглянуть)

Набор поставки у всех более-менее схож, но главная разница — наличие адаптера питания. У Mi Home Smart 360° и 2K Magnetic Mount адаптер идёт в комплекте, а у остальных его нет. 

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Разъёмы и кабели

Почти все модели комплектуются кабелями длиной ~2 метра. Их типы разъёмов:

  • Mi Home 360°: USB-A — MicroUSB
  • 2K Magnetic Mount: USB-A — Type-C
  • C200: USB-A — MicroUSB
  • C300: USB-A — MicroUSB
  • C400: USB-A — Type-C
  • C500 Pro: USB-A — Type-C

Если рассуждать про удобство, то, на мой взгляд, не столь критично, будет ли там Type-C или MicroUSB. После монтажа вы не станете часто вытаскивать и вставлять этот кабель.

Качество сборки и внешний вид

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По качеству сборки к Xiaomi нет претензий: все шесть камер сделаны из матового пластика, который устойчив к мелким царапинам и не склонен собирать пыль. Пластик кажется надёжным, корпус у всех моделей хорошо подогнан, люфтов не обнаружил.

Самая миниатюрная из представленных — 2K Magnetic Mount (примерно 60×60×70 мм). Зато самая крупная по габаритам — C500 Pro (около 78×78×123 мм).

Ниже примерные размеры (Ш × Г × В):

  • 360°: 75 × 75 × 115 мм
  • 2K Magnetic Mount: 60,5 × 60,5 × 70 мм
  • C200: 70 × 70 × 110 мм
  • C300: 75 × 75 × 115 мм
  • C400: 78 × 78 × 119 мм
  • C500 Pro: 78 × 78 × 123 мм

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Палитра у всех довольно однообразная: основной цвет — белый, вокруг объектива часто встречается чёрная вставка или обводка. В некоторых моделях снизу есть серые элементы. В целом, дизайн универсален и вписывается в большинство интерьеров.

Эксплуатация камер Xiaomi

У каждой из упомянутых камер есть динамик и микрофон, позволяющие вести двустороннюю аудиосвязь. Это очень удобно, когда нужно, например, пообщаться с членами семьи или отдать команду домашнему питомцу. Качество звука нормальное, задержка часто зависит от пропускной способности Wi-Fi.

Примечательно, что C400 и C500 Pro умеют работать в диапазоне 5 ГГц, благодаря чему задержка звука и видео может быть ниже, чем при стандартных 2,4 ГГц. Но если ваш роутер не поддерживает 5 ГГц или вам достаточно обычного канала, то остальные модели тоже справятся со своей задачей.

Особенности и угол обзора камер видеонаблюдения Xiaomi

Разделю рассказ на две части: особенности каждой камеры и реальные примеры качества.

2K Magnetic Mount: единственная из всех, где нет поворотного механизма. Камера стоит на магнитном основании и смотрит в одном направлении. Остальные могут вращаться на 180° влево и вправо, что в сумме даёт 360° охвата.

Угол обзора по вертикали:

  • Mi Home 360°: 110°
  • 2K Magnetic Mount: — (статичная камера)
  • C200: 106°
  • C300: 110°
  • C400: 106°
  • C500 Pro: 114°

Съёмка в хороших условиях освещения

При хорошем свете все работают с частотой ~20 кадров/с. Ниже — мои личные снимки, сделанные с расстояния около метра. Там можно заметить, как каждая камера по-своему выстраивает картинку, а ещё разнятся фокусные расстояния. По качеству я бы расставил их так (от лучшего к худшему):

  1. C500 Pro (5 Мп)
  2. C400 (4 Мп)
  3. Mi Home 360° (3 Мп)
  4. C300 (3 Мп)
  5. 2K Magnetic Mount (3 Мп)
  6. C200 (2 Мп)

360°

2K Magnetic Mount

С200

C300

С400

С500 Pro

Съёмка при плохом освещении

В тёмное время кадры получают примерно по 10 FPS (кадров в секунду). Качество немножко падает у всех. Однако ИК-подсветка помогает «увидеть» предметы и лица даже в абсолютной темноте. Разница в детализации по-прежнему на стороне C400 и C500 Pro, но и другие справляются неплохо.

360°
2K Magnetic Mount

C200

C300

C400

C500 Pro

Что касается плавности, то более точные цифры по частоте кадров можно увидеть тут:

Приложение «Mi Home»

Все шесть моделей работают через приложение «Mi Home». Интерфейс у них похож, но некоторые камеры могут похвастаться расширенными функциями.

  • 2K Magnetic Mount: нет джойстика для поворота (камеру нужно повернуть руками), зато есть «Интервальная фотосъёмка». Лично я почти ею не пользуюсь, но возможно кому-то пригодится.
  • Mi Home 360°, C300 и C500 Pro: имеют встроенный искусственный интеллект (ИИ). У 360° и C300 ИИ в основном «слушает» плач ребёнка. Как только камера распознаёт громкий плач, на смартфон приходит уведомление.
  • C500 Pro: самый «продвинутый» ИИ — различает громкие звуки, питомцев и плач ребёнка. Также здесь есть режим «Автообнаружение» для автоматического поворота объектива и сканирования пространства на 360°. Частоту таких сканирований можно настроить.

Отдельно отмечу фишку «Физическая блокировка объектива» (есть в C500 Pro): при её активации камера «прячет» объектив, и устройство фактически перестаёт снимать. Это для тех, кто переживает за конфиденциальность.

Что в итоге выбрать?

Любая из перечисленных камер способна выполнять базовые задачи: передавать картинку, записывать видео, отправлять уведомления. Но всё же есть тонкости:

Максимальные возможности и качество – C500 Pro. У неё лучший модуль (5 Мп), поддержка 5 ГГц, улучшенный ИИ. Минус — более крупные размеры и отсутствие адаптера в комплекте. На момент публикации этой статьи появился C700, он снимает ещё качественнее.

Минимальный бюджет – 2K Magnetic Mount. Самая дешёвая, компактная, с Type-C и достойным качеством съёмки (3 Мп). Но поворачивать её удалённо нельзя.

Оптимальный вариант среди бюджетных – C200. За небольшую доплату получаете поворотный механизм. Если готовы добавить ещё чуть-чуть, тогда смотрите в сторону C300 или 360: там 3 Мп и похожие функции.

Mi Home 360° vs C300. Mi Home 360° имеет адаптер в комплекте, а качество съёмки, на мой субъективный взгляд, чуть лучше. Отличный вариант, если хочется чего-то проверенного. Цена обычно чуть выше, чем у C300, но оно того стоит.

C400 стоит выбрать, если вам важна поддержка 5 ГГц и 4-мегапиксельный сенсор, но не нужен продвинутый ИИ (как у C500 Pro).

Кому-то понравится классический поворотный форм-фактор, а кому-то важнее миниатюрность 2K Magnetic Mount. В любом случае, все они надежны, а главный вопрос — набор функций и ваш бюджет.

Узнать стоимость обозреваемых камер Xiaomi

Более подробно о каждой камере вы можете узнать через нашего бота (участвую в его создании и не только) – Гид по Выбору (или прямо напишите в Telegram: ChoiceGuide_Bot). Через него же можете узнать все актуальные стоимости этих камер. 

Я очень надеюсь, что почитав этот мини-гайд, вы действительно решили с выбором.

Возможные сложности при подключении IP-камер Xiaomi

Иногда при первой настройке камеры возникают неожиданные препятствия. Я, к примеру, один раз потратил уйму времени, перепробовал массу вариантов и всё без толку. И что в итоге помогло? Самый простой шаг — перезапуск Wi-Fi-роутера. Это оказалось ключевым решением, хотя я до последнего считал, что проблема в чём-то другом.

Есть и другие причины, почему камера может упорно не коннектиться:

  • Камера не поддерживает 5 ГГц. Большинство недорогих моделей работают только в диапазоне 2,4 ГГц. Обязательно проверьте, к какой сети вы пытаетесь подключиться, и убедитесь, что правильно вводите пароль.
  • В приложении «Mi Home» отключён доступ к локальной сети. Зайдите в настройки смартфона → «Приложения» → «Mi Home» и включите нужные разрешения, а также геолокацию (некоторые устройства требуют её для корректной работы).
  • Китайская версия камеры. Если у вас устройство для китайского рынка, то в «Mi Home» нужно выставить регион «Китай»: откройте «Профиль» → «Расширенные настройки» → «Регион» → выберите «Китай».
  • Недопустимые символы в названии Wi-Fi. Убедитесь, что SSID вашей сети не содержит знаков вроде !, @, #, $, %, ^, &, *, _=+ и других.
  • Проблемы на стороне роутера. Если ничего не помогает, временно раздайте интернет с другого телефона и попробуйте подключить камеру к этой точке доступа. Если камера заработала, значит дело в роутере (не забыли, что иногда спасает перезапуск?). Случается, что после сопряжения через точку доступа камера начинает исправно работать и в основной сети.

Теперь точно всё. 


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