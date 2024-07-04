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Обзор ирригатора Sendo PulseBrush V350

В статье рассказываю подробно про портативный ирригатор Sendo PulseBrush V350. По традиции, говорим обо всём по порядку.
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Как же забавно вспоминать себя из 2020 года, когда у меня не было особого доверия ирригаторам. Тогда у меня появился первый - стационарный ирригатор, его ещё можно назвать «махиной», который работает от сети. Сейчас он удачно отрабатывает в деревне, но у меня появилась портативная версия ирригатора. В этом обзоре постараюсь подробно рассказать про Sendo PulseBrush V350.

Технические характеристики

  • Тип: портативный, от аккумулятора;
  • Ёмкость для воды: 350 мл;
  • Всего режим работ: 5;
  • Всего насадок: 5;
  • Размеры ирригатора: 8,5х8,5х23 см;
  • Произведено в Китае.

Комплект поставки

Устройство поставляется в прямоугольной коробке. Загромождать обзор текстом особенно не хочется, поэтому оставлю два снимки с двух сторон.

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Внутри коробки нас встречают:

  • Кабель для зарядки USB-A - Type-C длиною 100 см;
  • Инструкция по эксплуатации. Всё на русском языке;
  • Мешочек для хранения ирригатора и всего комплектующего. Особенно актуально во время поездок/путешествий;
  • 5 насадок. Про них поговорим чуть позже.

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Конструкция и дизайн

По фотографиям, скорее всего, уже догадались, что ирригатор получился минималистичным. На корпусе используется только один цвет - черный. Стоит сказать, что ирригатор продается и в других расцветках.

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Давайте пойдем снизу вверх. На нижней части расположилась ёмкость для воды, которая вмещает в себя до 350 миллилитров. Для снятия необходимо повернуть налево, а чтобы зафиксировать, соответственно, направо. На корпусе есть иконки «замков», поэтому запутаться не получится. Да, и звук подскажет (щелчок).

Идем по лицевой части. Выше нас встречает дисплей, который отображает:

  • режим работы;
  • температуру воды (в Цельсиях);
  • давление (PPM);
  • уровень заряда.

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По центру корпуса есть две кнопки, благодаря которым происходит включение, выключение, запуск и переключение режимов. Спустя время интуитивно начинаешь понимать, какая кнопка и за что отвечает, поэтому смотреть на них не приходится.

На обратной стороне расположился разъем для зарядки устройства. Он закрыт резиновой заглушкой, вода просто так не пройдет. Если же погрузить под воду, то, скорее всего, да. P. S. я не погружал под воду.

Никогда не переживал за попадания капель. Использую его как мне удобно и за несколько месяцев использования — все работает. 

Перейдем к верхней части. На верхней стороне есть отсек для вставки насадки и рядом с отсеком расположилась кнопка для снятия насадки. 

По сборке нареканий нет и никаких зазоров тоже не заметил. Кнопки нажимаются без труда, емкость снимается/фиксируется в пару секунд.  

Эксплуатация Sendo PulseBrush V350

Всего в ирригаторе предусмотрено 5 режимов, которые отличаются друг от друга. Думаю, что каждый найдет для себя подходящий, так как 4 режима отличаются по напору (давлению струи воды). Один же из них пульсирующий — давление воды меняется каждые приблизительно полсекунды. От слабого к сильному, итак, по кругу. 

Пройдем по режимам: 

  • CHILD — предназначен для детей;
  • STRONG — мощный режим;
  • NORMAL — обычный режим;
  • SOFT — умеренный режим (чуть спокойнее обычного);
  • PULSE — пульсирующий режим.

В первый день использования пришлось пользоваться детским режимом. Потому что в тот момент я уже несколько месяцев не пользовался ирригатором, так как стационарного уже не было под рукой. За это время уже отвык и поэтому использовал около одной недели детский режим. 

После этого переключился на NORMAL, чем пользуюсь и по сей день. Но никак не советую начинать сразу с режима STRONG, тем более если вы до этого не пользовались подобными устройствами. С большой вероятностью пойдет кровь из десен, да, не страшно, но не приятно. 

С чисткой ирригатор справляется на ура. Для быстрой «промойки» после пищи дома, как и говорил, использую стандартный режим. Но, бывает, что пища сильно застревает между зубами и тогда на помощь приходит режим STRONG, либо зубная щетка. Благодаря ирригатору в разы быстрее прочистить зубы, тем более от мелких частиц. Я уж не говорю о том, что зубной щеткой все прочистить обычно не получается. 

Теперь пару слов о насадках. Все в комплекте есть: 

  1. Стандартная. Применяется преимущественно теми, у кого отсутствуют серьезные проблемы с полостью рта.
  2. Для пародонтальных карманов. Служит для чистки и промывания десневых карманов.
  3. Для чистки языка. Используется для удаления налета с поверхности языка.
  4. Ортодонтическая насадка. Преимущественно используется для ухода за брекетами.
  5. Запасная стандартная.

У меня нет брекетов на зубах. Я пользуюсь всегда классической насадкой и мне этого хватает. Изредка могу достать насадку для языка и прочистить. При чистке языка уже использую режим STRONG. В первое время будет непривычно и даже неприятно, но потом постепенно привыкаешь. 

Вывод 

Покупкой доволен, рекомендовать могу. Что насчёт минусов? Да, к сожалению, в модели нет отсека для хранения насадок. Это единственный недостаток, который могу отметить. Но главное, что со своими задачами справляется. Если интересно, то покупал его на Озон (893717285), но есть и на других площадках, думаю, что найдете. Оставлю артикул и на WB (158733076).

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зубы sendo pulsebrush v350 портативный ирригатор чистые зубы
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