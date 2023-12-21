Санкт-Петербург пленяет своей величественной красотой и разнообразием музеев, среди которых выделяется легендарный Эрмитаж. За сохранностью его экспонатов следит служба безопасности из 400-х человек и 130 работников вневедомственной охраны, а также около 50 сторожевых котов. Хвостатые официально трудоустроены — их статус подтверждают личные паспорта и ветеринарные карточки. История появления пушистиков в этих стенах насчитывает несколько веков.

Как в Эрмитаже завелись коты

По словам научного сотрудника музея, «пресс-секретаря эрмитажных котов» Марии Халтунен кошаки были в Эрмитаже всегда. Если мы говорим об Императорском Эрмитаже — музее, который позже был преобразован в государственный, то пушистики несли в нем службу со времен его основания в 1764 году. Более ранний Эрмитаж Екатерины II активно посещался мышами, с которыми уже тогда боролись специальные пушистые сотрудники. Заглянем еще раньше, когда это место являлось Зимним дворцом Екатерины до ее первых попыток собрать здесь коллекцию историко-культурных экспонатов. Да, хвостатые уже там обитали. Как и в Зимнем дворце императрицы Елизаветы (до Екатерины).

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Кстати, именно Елизавета приняла официальный документ, благодаря которому котики перешли из статуса питомцев в признанных служивых бойцов, необходимых для защиты дворца от грызунов. По ее инициативе животным было определено содержание, а их услуги стали высоко цениться.

Для набора подходящих кандидатов выбрали Казань, поскольку там проживали лучшие представители бойцовской породы с крупными головами и милозвучным французским названием crème de la crème (лучший из лучших). Увы, ныне эта порода не существует.

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Но почему для борьбы с крысами в Петербурге завозили котов извне, ведь эти животные явно водились в городе? Например, Петр I привез кота из Голландии. Я уверена, что жители Санкт-Петербурга последовали его примеру и завели питомцев.

Видимо вредителей в городе было гораздо больше, а их количество неуклонно увеличивалось. Еще молодая Екатерина рассказывала о склонности великого князя Петра проводить военные судилища над грызунами с неизменной смертной казнью через повешение. Если князь находил их в своем дворце в таких количествах, то можно представить сколько их было по всему городу.

Поэтому, выполняя распоряжение Екатерины II, губернатор Казани Артемий Загряжский отправил в столицу тридцать мышеловов. Новоприбывших сразу определили на лейб-гвардейскую службу с богатым довольствием: «каждой день ряпчиков и тетеревей по одному».

Потомки первых дворцовых мышеловов или красивая легенда?

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Согласно общедоступной информации в Интернете — до Великой Отечественной Войны в Эрмитаже служили потомки первых официально трудоустроенных дворцовых мышеловов. Но блокаду Ленинграда они не пережили. На самом деле, легендарные казанские коты физически не могли иметь потомство, поскольку все были кастрированы.

Зато их заслуги сохранились в истории, превратившись в красивую легенду, длиною в 300 лет.

Где обитали первые мышеловы Эрмитажа?

В документах данный вопрос не был отражен, но в историческом контексте очевидно, что животные проживали во дворах и подвалах дворца. Там они и охотились.

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Но некоторые пушистики бродили и во внутренних помещениях, популяризируя традицию заводить домашних питомцев. Известно, что во времена Екатерины подрастающим детям дарили животное (собаку, кота или обоих). Сама императрица предпочитала в качестве комнатных котов русскую голубую породу.

Кстати, последний кот Николая II был традиционно полосатым котом Васькой.

Обаятельный бренд современного Эрмитажа

Вся прелесть легенды об эрмитажных котах в ее доступности и открытости. Чтобы убедиться в ее достоверности, достаточно погостить в Питере, посетив Эрмитаж.

О музейных мышеловах написано множество книг. Среди них можно найти эпатажную и романтическую, написанную в Голландии. Рассказ описывает трудности неравной любви, когда эрмитажный кот-эстет влюбляется в простую кошку пролетарского происхождения.

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Ходят слухи, что от крыс в Эрмитаже уже давно и след простыл (разве что забредут по глупости), но это не мешает питомцам верно нести службу. Некоторые традиции должны жить, пока Земля вертится. А если вас заинтересовали эти уникальные коты, то стоит приобрести в музее книгу «Кошкин дом в Эрмитаже». На ее страницах вы найдете подробный и захватывающий рассказ о славных героях, защищавших дворец на протяжении многих эпох.