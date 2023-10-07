Fusion Brain - это платформа для создания изображений из текстового описания. Она бесплатная, не ограничена в использовании, сайт полностью адаптирован под русский язык, в отличие от большинства других аналогов. Удобный и понятный интерфейс. Не требует регистрации и скачивания.

Как сгенерировать изображение

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Для начала переходим на официальный сайт (ссылка в конце статьи). После этого мы попадаем на главную страницу. Нажимаем на кнопку “Начать” (см. скриншот ниже).

На открывшейся странице выбираем текстовое окошко и вводим туда свой запрос.

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К примеру, я ввела запрос “Девушка в белом пальто и шапке”, но вы можете описать необходимое изображение более подробно, чтобы получить максимально близкий к желаемому результат.

После этого нажимаем на зеленую кнопку рядом. И ждем, пока инструмент создаст нашу картинку. У меня на это ушло менее десяти секунд, а результат соответствовал заявленному мной описанию (см. ниже).

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Далее необходимо кликнуть на получившееся изображение и выбрать пункт “Скачать выбранные”.

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Вот результат, который получился у меня. Все требования выполнены, картинка четкая и красивая, без искажений. Меня все устраивает.

На скриншоте ниже указаны некоторые другие возможности редактирования.





С помощью стрелок можно отменить или вернуть последнее изменение. А в нижней части экрана есть возможность выбрать подходящий стиль. Всего их около 18.

Второй запрос я сделала более развернутым, чтобы посмотреть, как инструмент справится с этим.

Запрос был следующим: “Нарисованный красками портрет мужчины в лесу рядом с оленем”. Здесь у меня возникли затруднения, потому как инструмент просто выдавал первое изображение с девушкой. Пришлось заново зайти на страницу. Это немного испортило впечатление. Вот что вышло в итоге.

Интересный результат, но явно не то, чего я ожидала. В запросе не было речи про мужчину с рогами, и на рисунок с краской это мало похоже. Как видите, инструмент не без косяков, но все же рабочий.

Ранее я использовала категорию “Свой стиль”. А вот как выглядит изображение в другом стиле:

Запрос был “Двое молодых людей”, сам стиль называется “Рисунок карандашом”. Получилось довольно красиво. Мне понравилось. При помощи ластика можно убрать часть изображения и добавить другую, таким образом объединив два изображения. Но пользоваться самим ластиком достаточно неудобно и муторно. К примеру, я попыталась удалить одного парня с картинки (результат см. ниже). Получилось немного коряво, но при должном терпении и аккуратности можно сделать это куда лучше.

Далее я испробовала формат “Негативный промпт” на предыдущем изображении, и вот что из этого вышло.





А вот так выглядит результат использования стиля “Пикассо”:

К сожалению, изменилась только часть изображения, но результат все равно получился интересный. Таким образом, простор для идей большой: изображения можно менять, добавлять на них других людей, детали фона и прочее.

Выводы

По итогам использования Fusion Brain могу сказать, что он достаточно прост и удобен, но не лишен недостатков: подвисает сайт, из-за чего приходится перезагружать, картинки не всегда генерируются в соответствии с запросом. Возможно, нужна более точная формулировка. Функционал сайт достаточно разнообразный. В целом, я бы поставила Fusion Brain оценку 6 из 10.

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А вот и обещанная ссылка на официальный сайт нейросети – ссылка.