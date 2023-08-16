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Как-то недавно я приобрела себе сразу несколько весов, это кухонные весы Aceline RT-40 и Tefal BC5304V0. Не спрашивайте для чего мне нужно несколько весов. За то благодаря этому у меня есть с чем сравнить, так как они с разных ценовых категорий. Один стоит около 400 рублей, а Tefal около 1100 рублей. В этом обзоре речь будет идти про Aceline RT-40 и если сделать спойлер, то весы получились хорошими. В общем, обо всём по порядку.

Комплектация

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Весы упакованы в картонную коробку, а для безопасности добавлена пузырчатая пленка.

Инструкция на русском и гарантийный талон тоже в комплекте. Приятный момент — дисплей расшифровывает значения, так что понять, что к чему, несложно.

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Внешний вид и конструкция

Aceline RT-40 черные, с изображениями специй на платформе. Дизайн тематический, под кухню, скорее всего, многим понравится. Можно выбрать и другие расцветки этой модели.

Четыре ножки на задней стороне обеспечивают устойчивость на неровных поверхностях. Здесь же место для батарейки. Петелька тоже есть, хоть она и неподвижная. Для меня это не критично, так как планирую хранить весы в шкафу.

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Сами они компактные, не займут много места. Поговорим о дисплее. Там отображаются разные единицы измерения:

MI — миллилитры;

Oz — унции (1 унция = 28,35 г);

Lb — фунты (1 фунт = 453,59 г);

G — граммы.

Опыт использования

Включить и выключить их легко — удерживаешь кнопку «Тара». Начнём с измерения небольших предметов:

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Чтобы узнать точность, решила взвесить три двухрублевых монеты. Масса одной монеты 5 граммов. Весы показали точный результат. Даже перемещение монеты никак не повлияло на вес.

А вот когда положила все три монеты сразу, была небольшая разница — на 1 грамм.

Измерение крупных предметов. Попробовала пачку гречневой крупы. Производитель указал 800 грамм, так что 804 грамма с упаковкой вполне объяснимы.

Функция «Тара»: она проста и удобна, особенно для жидкостей. Взвешиваем контейнер, потом с продуктом — весы покажут только массу продукта.

Обнуление веса мгновенное. Кнопка Тара и все готово.

Еще помню, что 1 грамм = 1 миллилитр. Замерила 340 мл воды мерным стаканом, хотя вода почти до краев. Но в итоге оказалось 342 грамма воды, хотя должно было быть 340.

Вывод

В целом, я рада этой покупке. Погрешность в 1-2 грамма не критична. На днях готовилась на зиму, и весы помогли мне точно отмерить продукты. Теперь не нужно ничего прикидывать. Весы реагируют мгновенно, стабилизация тоже быстрая. Кнопка включения-выключения работает хорошо. Если вам не нужна идеальная точность (например, у Tefal BC5304V0 она выше, и обзор про них у меня есть в блоге), то эти весы точно можно рекомендовать к покупке.

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