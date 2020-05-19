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Звон сообщений исходящих с телефона сигнализировал, о том, что я не отключил сеть… 11 утра, солнце не слепит значит тучи, подумал я, и прохладно. Помню лёг в 6 утра после того как разобрал ноутбук Asus с Core i5 со сломанной петлёй. Раз проснулся, то посмотрю сообщения… Ответил один из продавцов кому писал часов 8 тому назад. Объявление о продаже неисправной карты Sapphire Radeon RX 580, 4 Gb. Адаптер с проблемой по типу, что в нагрузке вылетает и ПК уходит в перегруз. Без торга. Ну ладно… забираю… давайте адрес.

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Скатал на другой конец города (всегда, впрочем, другой конец города) и приобрёл карту. По дороге назад остановил патруль и спросили документы и пропуск. Ответил документов нет и пропуска тоже. Тогда служивые поинтересовались мол, я вероятно, иду в аптеку или в продуктовый магазин. Сказал, что да, и ребята пожелали счастливого пути. Всегда бы так, подумал я, и побежал так как мой автобус собирался уезжать… повезло. Приехав домой установил карту в комп и запустил тест FurMark. Только успел заметить температуру 80*С как компьютер пошел в перегруз. Так так так... снимаем охлад.

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Что это за! По-первых, прокладки не родные. Во-вторых, они обмазаны термопастой и причём огромным слоем. Поняв в чём дело стал удалять лишнее с прокладок, а также с графического чипа.

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Для тех кто не понял. Прокладки заметно толще стоковых для этих карт, а учитывая что дополнительно обмазаны термопастой, то толщина их становится неадекватной для видеоадаптера от Sapphire. Графический чип из-за этого всего вышеперечисленного не мог охлаждаться кулером, так как попросту не касался.

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Отчистив прокладки решено было проверить их работу. Выглядели они довольно эластичными, возможно помнутся и выдавятся.



Чуда не произошло. Карта уже не через секунду, а через три ушла в защиту и ПК перегрузился. Опять разбираем и меняем на более тонкие.

Заменил с небольшой доработкой системы обвода тепла от фаз системы питания ядра. Собрал, запустил и всё заработало. Температура в пределах нормы и не превышала 75*С в FurMark.



Вывод

Видимо бывший хозяин решил заменить прокладки и после того как собрал решил, что сломал карту и отдал с концами