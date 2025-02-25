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Разработчики Knight's Path объяснили сходство с Kingdom Come: Deliverance 2 историческим контекстом
Создатели ролевой игры «Knight's Path», вдохновлённой чешским Средневековьем, прокомментировали обвинения в плагиате графических элементов из игры «Kingdom Come: Deliverance 2». Разработчики объяснили сходство стилистикой, обусловленной историческим контекстом.

Разработчики ролевой игры Knight's Path, вдохновлённой классической серией Gothic и чешской культурной традицией, отреагировали на обвинения в заимствовании графических элементов из Kingdom Come: Deliverance 2. В официальном заявлении на платформе X они пояснили, что сходство некоторых игровых элементов объясняется общим историческим контекстом — средневековой Богемией.

Подобно студии CD Projekt RED, которая основывала свои игры на польской истории и фольклоре, команда Knight's Path стремится создать достоверное изображение чешского Средневековья. Разработчики отметили, что сходство некоторых доспехов в обеих играх может быть связано с использованием исторических образцов, характерных для того периода.

Они уверяют, что доспехи в Knight's Path имеют существенные отличия по многим параметрам, и приводят в пример мнение Даниэля Вавры, главного дизайнера Kingdom Come: Deliverance 2, который положительно оценил эстетическую концепцию бронетехники в Knight's Path и отметил близость стилей обеих игр.

Сходство касается также герба с изображением льва, присутствующего в обеих играх. В Kingdom Come: Deliverance 2 он основан на реальном историческом гербе, в то время как разработчики Knight's Path представили его модифицированную версию, основанную на оригинале, но с отличиями.

Команда Knight's Path считает, что обвинения в плагиате исходят от людей, не обладающих глубокими знаниями о чешской истории и культуре. Они подчеркивают, что визуальные сходства обусловлены единой тематической основой — богатым наследием средневековой Богемии.

Авторы Knight's Path открыто выражают восхищение игрой Kingdom Come: Deliverance 2, называя ее одной из лучших игр в жанре реалистичного средневекового фэнтези, и отмечают увлекательный сюжет и естественные диалоги.

В настоящее время Knight's Path доступна только на ПК, дата официального релиза пока не объявлена. Тем не менее, игроки могут попробовать бесплатную демо-версию под названием Knight's Path: The Tournament, размещенную на платформе Steam, которая позволяет ознакомиться с боевыми механиками игры.

#kingdom come: deliverance 2
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