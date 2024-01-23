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Poco x3 pro после 3 лет использования

Рассказываю о народном смартфоне poco x3 pro простыми словами.
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Первое впечатление после покупки.

Начну, пожалуй, с самого простого. Как только открыл коробку, как и всегда, у китайцев богатый комплект. Даже сейчас они молодцы, не изменяют себе. Так вот, скрепка, документики разные, чехол, провод для зарядки type c и блок на 33ватт. Кстати, удивляюсь, как людям не хватает скорости зарядки там 67 ватт и более??. Да-да, и такие комментарии видел. Меня эти 33 ватт до сих пор удивляют, а про более современные зарядки я вообще молчу. Гу, вернёмся к смартфону. 

Дизайн меня устраивает. Ничего особенного. Жаль пластиковый полностью, но за его бюджет простительно. 

Первый опыт после включения был довольно странным. Он сильно ел аккумулятор. Точные цифры, к сожалению, не помню. Но меня это напрягло, думал брак, но нет, но второй день это закончилось. А так смартфон был шустрый,приятный, 120 гц все дела. Всё-таки, главная фишка -это его хороший процессор 

Первый год использования .

Втечение первого года вообще никаких проблем. Хорошо работает, заряд тоже держит хорошо. Единственное, что расстраивало-это камера. Оказывается,она мне важнее, чем я думал. Но а так, отличная мобила за свои бабки. В играх, к сожалению, любит сильно греться, это правда(((

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2 год использования.

У меня ру версия аппарата. Из-за этого, он обновился до 13 миюай и всё, сильно разочаровало. Не берите ру версии!!!. Начал замечать больше фризов, особенно галерея любила это делать . Но терпимо, в кирпич, как говорят многие, не превращается. Аккум держит хорошо до сих пор.

3 год использования.

Можно сказать, почти такой же,как второй. Не большие фризы имеются, от этого никуда. Игровые возможности до сих пор хорошие, но в требовательных играх нагрев соответствующий. Аккумулятор держит почти день спустя  3 года. Иногда полный день. Хотя, я его не берег, заряжал как хочу. Падал редко, все пережил, благодаря чехлу.

Итог.

Миф, что андроид лагает через год - ложь! Просто не берите совсем шлак, и нормально.  На примере своего смартфона я это понял. Считаю поко x3 pro до сих хорошим смартфоном, можно брать как второй смартфон, или рабочую лошадку. Всем пока и добра:)


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