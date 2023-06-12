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Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах

В этой статье мы расскажем вам всё, что мы знаем о новых смартфонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые должны выйти осенью 2023 года.
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Google уже практически 6 лет выпускает свои флагманские смартфоны под брендом Pixel. Эти устройства отличаются от конкурентов качественной камерой, чистым программным обеспечением и инновациями в области искусственного интеллекта. В этой статье мы расскажем вам все, что мы знаем о новых смартфонах Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro, которые должны выйти осенью 2023 года.

Дизайн

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По утечкам и рендерам, которые появились в Сети, можно сделать вывод, что Google не будет радикально менять дизайн своих смартфонов. Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут похожи на предыдущие модели Pixel 7 и Pixel 7 Pro, но с некоторыми изменениями.

Pixel 8 будет иметь плоский экран с диагональю от 5,8 до 6,1 дюйма (точный размер пока неизвестен), тонкими рамками и отверстием для фронтальной камеры в центре верхней части. На задней панели будет расположена прямоугольная камера с двумя датчиками и вспышкой. Размеры смартфона составят 150,5 x 70,8 x 8,9 мм, что немного меньше, чем у Pixel 7 (155,6 x 73,2 x 8,7 мм).

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Pixel 8 Pro также будет иметь плоский экран, но большего размера — около 6,7 дюйма. Это будет отличие от Pixel 7 Pro, который имел изогнутый экран. На задней панели Pixel 8 Pro будет расположена камера с тремя датчиками и вспышкой.  Размеры смартфона составят 162,6 x 76,5 x 8,7 мм, что почти так же, как у Pixel 7 Pro (162,9 x 76,6 x 8,9 мм).

Оба смартфона будут иметь стереодинамики, сканер отпечатков пальцев под экраном и порт USB-C. Ожидается, что они будут доступны в нескольких цветовых вариантах.

Характеристики

По слухам и утечкам, Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут работать на новом процессоре Tensor G3, который разработан Google специально для своих смартфонов. Этот процессор будет иметь восемь ядер: четыре ядра Cortex-A78 с частотой до 2,9 ГГц для высокой производительности и четыре ядра Cortex-A55 с частотой до 1,9 ГГц для энергоэффективности. Кроме того, процессор будет иметь графический ускоритель Mali-G78 MP14 и специальный модуль для обработки нейронных сетей.

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По результатам тестов в Geekbench 5, процессор Tensor G3 показал результат в 1 100 баллов в одноядерном режиме и в 3 200 баллов в многоядерном режиме. Это выше, чем у процессора Tensor G2 в Pixel 7 и Pixel 7 Pro (950 и 2 800 баллов соответственно), но ниже, чем у процессора Snapdragon 8 gen 1 в других флагманских смартфонах (1 200 и 3 600 баллов соответственно).

Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут иметь от 8 до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и от 128 до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Они также будут поддерживать расширение памяти с помощью карт microSD. 

Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут иметь дисплеи с разрешением QHD+ (3200 x 1440 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Они также будут поддерживать технологию HDR10+ и защиту от царапин Gorilla Glass Victus.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут иметь батареи емкостью 4 300 и 5 000 мАч соответственно. Они также будут поддерживать быструю зарядку мощностью 30 Вт, беспроводную зарядку мощностью 15 Вт и реверсивную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт.

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Камера

Камера — это один из главных преимуществ смартфонов Pixel, которые известны своим качеством съемки, особенно в условиях низкой освещенности. Pixel 8 и Pixel 8 Pro не будут исключением, так как по слухам и утечкам, они получат улучшенные камеры с новыми датчиками и функциями.

Pixel 8 будет иметь двойную основную камеру, состоящую из:

  • широкоугольного датчика Sony IMX787 на 64 МП с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения (OIS);
  • сверхширокоугольного датчика Sony IMX386 на 12 МП с апертурой f/2.2 и углом обзора 120 градусов;


Pixel 8 Pro будет иметь тройную основную камеру, состоящую из:

  • широкоугольного датчика Sony IMX787 на 64 МП с апертурой f/1.8 и оптической стабилизацией изображения (OIS);
  • сверхширокоугольного датчика Sony IMX789 на 16 МП с апертурой f/2.0 и углом обзора 140 градусов;
  • телеобъектива Samsung S5K3M5 на 12 МП с апертурой f/2.4 и оптическим зумом в пять крат;

Оба смартфона будут иметь фронтальную камеру Samsung S5K3J1 на 10,8 Мп.

Цена: Ожидается, что цены смартфонов останутся на уровне предыдущего поколения и будут стоить 650 и 850 долларов соответсвенно.

Подводя итог статьи, мы можем сказать, что Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут интересными смартфонами, которые предложат новый процессор Tensor G3, улучшенные камеры с новыми функциями, а также свежий дизайн и программное обеспечение. Смартфоны Pixel 8 и Pixel 8 Pro будут конкурировать с другими флагманскими смартфонами на рынке, такими как iPhone 15, Samsung Galaxy S24 и OnePlus 11 pro.

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