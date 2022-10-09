Два кулера AMD Wraith Stealth на один Ryzen 5 3600
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Только ленивый не ругал самый младший из BOX кулер AMD Wraith Stealth за низкую эффективность и высокие температуры. Мне он тоже показался так себе, хотя свою задачу он выполнял: не давал прогреться процессору Ryzen 5 3600 выше 95⁰ С, даже в стресс тестах жарким летом. И тут пришла идея поставить второй такой же радиатор и сделать хороший кулер за недорого. Купив еще один БУ кулер (всего за 200 рублей) закипела работа по созданию дешевого и эффективного охлаждения:
1)Снимаем кулеры.
Они оказались от разных производителей, и имеют разное количество лопастей.
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2)С одного радиатора демонтирую весь крепеж маленькой отверткой.
3) Саморезом 3,2х45 на реверсе шуруповёрта «шарошим» 4 отверстия крепления радиатора к кулеру. Это необходимо для того чтобы при затяжке винтов радиаторы прижались.
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4) Продуваем от стружек радиатор, обезжириваем и наносим термопасту.
5) Скручиваем два радиатора и один кулер длинными саморезами 3,2х45 мм.
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Радиаторы имеют ровные площадки со всех сторон, поэтому зазоры минимальны.
Ставим и тестируем:
Результаты получились такие:
Минус 3 градуса и плюс 10 MHz- маловато будет, результат не оправдал ожиданий.
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