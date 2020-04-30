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Всё началось со старого роутера, который не пробивал стены «вытянутой трёшки». Вытянутой потому, что зал проходной, а остальные помещения располагаются по сторонам от коридора и зала. Думаю, меня поймут жители типовой советской застройки 80-х, живущие в угловых подъездах…

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Упомянутый роутер с трудом обеспечивал сигнал только в близлежащих помещениях. Больше всего страдали лоджия (по совместительству рабочий кабинет), спальня, и угол кухни, в котором я как раз люблю посидеть. Многие скажут «поставь роутер помощнее», и будут правы. Я решил для начала протестировать mesh-систему, дабы в будущем перенести ее на дачу, а дома установить мощный роутер того же производителя, чтобы сформировать экосистему с управлением из одного приложения.

Такой план родился в процессе ковыряния статей на Хабре, чтения обзоров и так далее. Следовательно, теорией грузить не буду. Но требования к системе отмечу:

Покрытие высокоскоростным бесшовным инетом большой площади и масштабируемость этого покрытия;

Отсутствие заморочек с рипитерами и прочими ретрансляторами, отрицательно влияющими на скорость;

Сокращение времени на настройку такой сети – все должно быть автоматизировано;

Стремление вложиться в бюджет до 15 тысяч рублей.

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Иными словами, купил, подключил, один раз настроил и забыл.

В поисках вариантов в рамках указанного бюджета выделил для себя 2 модели на ЯМ. Мнение о TP Link сложилось двойственное: их приятный дизайн и цена не перекрывают недостатков интерфейса и в целом надежности устройства. Сомнения насчет Tenda также возникли – отличный экстерьер и интерфейс, но незнакомый бренд.

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Комплектация и внешний вид

Подкупила высокая степень автоматизации, лаконичность и простое с виду приложение Tenda...

Не знаю, зачем обзорщики отводят «многобукаф» упаковке. Скажу лишь, что она стандартна, имеет необходимую информацию, и надежно предохраняет содержимое от механических дефектов. Главное на ней, пожалуй – QR-код для скачивания приложения, который пригодится нам в дальнейшем. С характеристиками можно ознакомиться тут.

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Внутри все просто: основной «кубик», 2 ноды, блок питания, пачкорд. Составляющие упакованы в матовые пакетики. Макулатура в минимальном количестве и гарантийка в довесок. Оптимальный набор на случай зомби-апокалипсиса.

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Основной блок – стильный матовый куб с логотипом производителя и индикатором питания. На нижней части предусмотрены отверстия для крепления на стену, но воспользоваться ими не пришлось – роутер устойчив и вписывается в любой интерьер. Достаточно небольшой полки.

Разъемов на задней стороне минимум – гигабитные WAN/LAN, питание и утопленная кнопка перезагрузки. Последней пока не довелось воспользоваться ни разу.

Ноды, они же дополнительные блоки, не менее лаконичны, и рассчитаны на установку в розетку. Из разъемов на них – гигабитный порт LAN (пригодится, если необходимо установить блок рядом со стационарным компом без Wi-Fi, например). Присутствует и кнопка reset. На наклейках расписана информация о питании (ошибиться тут сложно), также присутствуют QR-коды для добавления блоков в сеть. Для отвода тепла на задней стороне предусмотрены вентиляционные отверстия. Рядом с батареями устанавливать их не рекомендую.

Подключение к сети проводилось последовательно: сначала основной блок, затем дополнительные. Предварительно скачал приложение, и настроил всю систему за пару минут.

Интерфейс, ПО

Отсутствие веб-интерфейса часто причисляется к минусам MW5. Да, непривычно, но изначально ставилась цель полной автоматизации системы, включая настройку. В Tenda это организовано на достойном уровне, и главное – интуитивно понятно.

Приложение скачивается из Play Market по QR-коду. Сразу предлагает привязаться к социалкам или профилю Google для удаленного управления (для тех, кто заботится о конфиденциальности, рекомендую создать нового пользователя или отдельный gmail). Далее следует выбор типа соединения (в моем случае DHCP – самый простой вариант), назначение SSID и пароля. Порадовало, что система «вещает» сразу в двух диапазонах 2,4/5 ГГц, и автоматически определяет тип подключенного к ней устройства.

Теперь немного про интерфейс.

Главный экран отображает состояние блоков и общую скорость передачи данных. Русификация тут не самая удачная, но понятная. При нажатии на каждую из нод можно вывести дополнительную информацию о ней, оценить качество связи, назначить расположение и настроить работу индикаторов.

Меню «Настройки» простое и дружелюбное.

Настройки Wi-Fi позволяют не только сменить имя SSID и пароль, но и поделиться сетью с помощью мессенджеров или социалок (будет отправлено изображение с именем сети и паролем).

Гостевой доступ пригодится для вечеринок, особенно на даче. В настройках можно задать время действия и отправить друзьям данные входа.

Родительский контроль позволяет добавить устройства в группу и управлять временем доступа в интернет. Настроек наподобие ограничения доступа к определенным сайтам, к сожалению, нет.

Настройки подключения управляют типом подключения в зависимости от условий провайдера.

Планировщик QoS приоретизирует игровой трафик и серфинг. Таким образом, при наличии нескольких типов трафика пинг в онлайн-баталиях не пострадает.

Через меню добавления nova подключаются новые ноды. Сюда же встроен сканер QR-кодов для добавления новых нод. Напомню, что MW5 поддерживает до 6 блоков и масштабируется более, чем на 550 кв.м. При этом кол-во устройств может достигать 60-ти.

Быстрый роуминг позволяет системе переключать устройство между нодами. По сути, это организация «бесшовного» соединения.

Высокая производительность целесообразна при подключении более 30 устройств, но пока возможности протестировать такую загрузку не представилось.



Интеллектуальный помощник пригодится для подключения устройств на частоте 2,4 ГГц, хотя в моем случае все происходило автоматически (мультиварка, например, «подхватилась» сразу же).

В перенаправлении портов пока необходимости не возникало. Пояснения к функции – на скриншоте.

Функция UPnP включена по умолчанию, таковой ее и оставил.

В настройках LAN можно назначить сетевые адреса устройствам, подключенным по проводу. Тут тоже ничего не трогал.

Меню обновления позволяет проверить наличие новых прошивок.

А вот расписание тех. обслуживания назначает перезагрузку MW5 на заданное время при отсутствии трафика в заданное время. Зачем это нужно? Читал, что у некоторых отваливалась одна из нод, и помогала только перезагрузка. Во избежание подобной проблемы я оставил эту функцию активной. Отмечу, что за время работы в квартире проблем с отключениями не возникало.

Авторизация учетной записи позволяет добавлять другие аккаунты для управления сетью. В моем случае такой необходимости не было.

Тестирование

Для любителей цифр и графиков решил сделать несколько тестов по стандартным методикам. Измерения проводились с помощью смартфона Redmi Note 6 Pro (работает в двух диапазонах).

Сразу оговорюсь, что в условиях помещения площадью 70 кв.м. проблемы выявить сложно, т.к. ноды располагаются близко и с легкостью покрывают всю площадь. Приведу примеры на частоте 2,4 и 5 ГГц по очереди.

В диапазоне 2,4 ГГц много посторонних сетей, и это отрицательно сказывается скорости передачи данных.

На частоте 5 ГГц мощность чуть меньше, но нет «соседей» - с подключенными нодами картинка великолепная. Без них, конечно, хуже, но не критично. Для полноты картины спустился на улицу и провел замеры с точки, расположенной на балконе (8 этаж).

Скорость передачи данных на частоте 2,4 ГГц оказалась ниже, чем на 5 ГГЦ. Тут, прежде всего, сказывается загруженность диапазона (нижние 3 результата). К счастью, на этой частоте работает только мультиварка :)

И результат тестирования скорости по проводному соединению:

Заключение

В обзоре я не упоминал примененные в системе «улучшалки» - Maximal Radio Combing, Beamforming, MU-MIMO. В сети можно найти подробные описания каждой из них. Отмечу, что MRC поддерживает сигнал на максимальной мощности даже когда спускаешься по лестнице в подъезде (с 8 по 6 этаж), Beamforming держит смартфон в фокусе, когда перемещаешься по площади, покрытой сетью, а MU-MIMO равномерно распределяет скорость соединения между подключенными устройствами.

Системой я очень доволен. Для квартиры ее, конечно, много, или квартира должна быть очень большой. Для опен-спейса и 60 устройств, и тем более для дачи – такой системы хватит с лихвой, причем переключения между точками даже не удастся заметить. Кстати, даже в пределах квартиры MW5 переключала соединение именно на ближайшую точку, а не оставляла устройство на одной ноде постоянно.

Вебинары, скайп-коллы и видеоконференции, работу с онлайн-документами и CRM Tenda Nova MW5 «тащит» с легкостью. По зубам системе и работа с торрентами, и просмотр кино онлайн в высоком разрешении, и WoT с минимальным пингом. Все это – без просадки скорости благодаря 5 ГГц и гигабитным портам (если говорить о проводном соединении).

Если будет интерес в комментариях, через некоторое время дополню обзор результатами тестирования на даче, в условиях полноценного развертывания.