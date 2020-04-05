Ситуация, связанная с коронавирусом в России, продолжает набирать обороты.

На этот раз острым стал вопрос производства бытового оборудования, в том числе компьютеров. Как стало известно, некоторые заводы в России остановили работу с 30 марта в связи с распоряжением Правительства РФ. В связи с этим Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) попросила правительство разрешить ее членам работать во время эпидемии коронавируса (COVID-19), чтобы дистанционно обеспечивать людей бытовой техникой, телевизорами и осветительным оборудованием, следует из писем президента организации Александра Онищука



Текущих запасов бытовой техники в розничной сети магазинов России хватит приблизительно на один месяц. Далее может наступить "производственный вакуум" в случае, если заводы не возобновят свою работу на территории России.

Ситуация усугубляется, с другой стороны, тем, что заказать и получить товар из Китая с помощью таких площадок как AliExpress, TaoBao все сложнее.

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С недавнего времени Почта России переведена в режим работы, когда приём граждан осуществляется по графику. Например, 30-31 марта и 01 апреля Почта РФ не вела приём граждан, при этом работала "при закрытых дверях". С 02 апреля начался приём граждан с учётом правил поведения в условиях пандемии (например, соблюдение социальной дистанции 1.5 м). Теперь часть посетителей Почты РФ стоят в очередях у дверей почтовых отделений в том числе для получения посылок из Китая. Не исключено, что периодически почтовые отделения будут закрываться и впредь, извещая об этом общественность заранее посредством СМИ.

Однако, есть и положительные факторы в новом режиме работы Почты РФ. Теперь каждый желающий может заказать по телефону доставку посылки на дом. Вместе с тем, многие пользователи площадки Aliexpress в настоящее время жалуются на значительные задержки доставки посылок в Россию. Однако, в свете возможного "производственного вакуума" и вероятного повышения курса доллара покупатели будут вынуждены смотреть в сторону дистанционных покупок из Поднебесной.



