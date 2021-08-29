60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Предлагаю сегодня посмотреть на такую немаловажную вещь как частота обновления монитора. В сетевых играх по типу Counter Strike, Valorant или Warzone очень важно, чтобы геймплей был плавным и самое главное, что каждый хочет выйти победителем в схватке. И в этом игрокам пришли на помощь мониторы в высокой частотой обновления. Начиная со 144 герц можно почувствовать небольшое превосходство над соперниками, которые до сих пор сидят на 60 герцах. Является ли это "читом" спросите вы? Отчасти! Ведь чем быстрее отрисовываются пиксели, тем больше шанс того, что вы увидите противника и устраните его раньше, чем он вас.
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Сей тест проводился на 2 мониторах:
1. Samsung Ogissey G7 31.5 240Hz
2.MSI C24C4
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Которые в свою очередь позволили проверить все популярные герцовки и понять есть ли смысл переплачивать немало денег, чтобы получить призрачное преимущество в соревновательных играх.
Безусловно, смысл в покупке есть и если вы можете себе позволить купить подобные мониторы, то берите, наслаждайтесь и побеждайте.
Впрочем, далеко не все способны воспользоваться эффектом от увеличения частоты обновления. Исследования показали, что мозгу достаточно 13 мс на то, чтобы распознать изображение, но вот на то, чтобы правильно отреагировать на полученный кадр, может потребоваться во много раз больше времени. Не стоит рассчитывать, что, сменив монитор, вы сразу многократно улучшите свои игровые возможности.
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Высокая частота обновления монитора - это то, что требуется каждому. Если вы не проводите часы за 3D-шутерами или симуляторами, вряд вы вообще ощутите эффект от увеличения частоты обновления, но вот киберспортсменам и людям с высокими требованиями высокая частота обновления монитора даст действительно видимое преимущество. Да и просто любители экшнов наверняка заметят улучшение игрового процесса, которое последует за увеличением герцовки. Спасибо за внимание и еще увидимся!
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