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60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать

Сравнительный обзор от начинающего ютубера в популярной сетевой игре. Есть ли смысл в высокой частоте обновления монитора?
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Предлагаю сегодня посмотреть на такую немаловажную вещь как частота обновления монитора. В сетевых играх по типу Counter Strike, Valorant или Warzone очень важно, чтобы геймплей был плавным и самое главное, что каждый хочет выйти победителем в схватке. И в этом игрокам пришли на помощь мониторы в высокой частотой обновления. Начиная со 144 герц можно почувствовать небольшое превосходство над соперниками, которые до сих пор сидят на 60 герцах. Является ли это "читом" спросите вы? Отчасти! Ведь чем быстрее отрисовываются пиксели, тем больше шанс того, что вы увидите противника и устраните его раньше, чем он вас.

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Сей тест проводился на 2 мониторах:

1. Samsung Ogissey G7 31.5 240Hz

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2.MSI C24C4

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Которые в свою очередь позволили проверить все популярные герцовки и понять есть ли смысл переплачивать немало денег, чтобы получить призрачное преимущество в соревновательных играх.

Безусловно, смысл в покупке есть и если вы можете себе позволить купить подобные мониторы, то берите, наслаждайтесь и побеждайте.

Впрочем, далеко не все способны воспользоваться эффектом от увеличения частоты обновления. Исследования показали, что мозгу достаточно 13 мс на то, чтобы распознать изображение, но вот на то, чтобы правильно отреагировать на полученный кадр, может потребоваться во много раз больше времени. Не стоит рассчитывать, что, сменив монитор, вы сразу многократно улучшите свои игровые возможности.

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Высокая частота обновления монитора - это то, что требуется каждому. Если вы не проводите часы за 3D-шутерами или симуляторами, вряд вы вообще ощутите эффект от увеличения частоты обновления, но вот киберспортсменам и людям с высокими требованиями высокая частота обновления монитора даст действительно видимое преимущество. Да и просто любители экшнов наверняка заметят улучшение игрового процесса, которое последует за увеличением герцовки. Спасибо за внимание и еще увидимся!

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144hz vs 240hz 60hz vs 144hz gaming monitor high refresh rate monitor l1wide behcmarks pc gaming valorant 2k
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Сейчас обсуждают

wwr222
14:01
Некоторые считают,что на высокочастотном мониторе станут просто непобедимыми.Скажу за себя:дай мне монитор с 144Гц,топовую карту и в каком-нибудь сетевом шутере,мне чел на 1030 накидает так,что стыдно...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Ольга Яковлева
14:01
Мне как офтальмологу идеально, что вы массово после 144 претесь лечится и отдаете мне свое бабло
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Ольга Яковлева
13:59
Меня как офтальмолога радует ваше бабло и массовость ваших глазных болезней. Заходите, милости просим)
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
ev_rus
13:58
Не вопрос, но я немного о другом, тогда не надо ныть про видеокарты 2080/3070+. А так да, к хорошему быстро привыкаешь. Я когда стал ездить на авто из немецкой тройки, больше в узкоглазый автопром сад...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
wwr222
13:57
Ты читать умеешь? Я написал несколько другое.Нету у меня на мониторах с 60Гц такой смазанной картинки.И ни хрена не топовые моники,обычные бюджетники.Последняя фотка-лажа голимая.Если ты различаешь та...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Kopcheniy
13:57
У меня настройки потребления включены на безлимит по умолчанию, там вроде 255А стоит. Мог бы и дальше гнать проц, но уже упираюсь в охлад, ибо до 95 подскакивает нагрев. В играх не выше 60-65.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Vasily Dyuzhev
13:56
То есть ты свой божественный элт с 85 гц уже в то время променял на жк говно? А сейчас бугуртишь на 144 гц? Лицемер!!!
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Ян Александров
13:56
Так это было всегда
CD Projekt RED вновь сломала Cyberpunk 2077: на этот раз с помощью патча 1.3
HPDDLXPLD
13:56
Есть выражение , запас жопу не держит . Есть бабло , берите 200 и обновляйте в топ каждое покаление видуху. Но когда бабосов нет на самое фендиперсовое, брать моник даже 144 и играть в 60 так как вк ...
60Hz vs 120Hz vs 144Hz vs 240Hz - есть ли смысл переплачивать
Ян Александров
13:56
С двумя концовками? А ты типа не в курсе, что концовка зависит лишь от последнего диалога с Сильверхэндом на крыше или ты серьезно перепроходил всю игру, чтобы получить другую концовку?
CD Projekt RED вновь сломала Cyberpunk 2077: на этот раз с помощью патча 1.3
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