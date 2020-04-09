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Официальный анонс процессоров Intel Comet Lake-S десятого поколения, как ожидается, произойдёт в конце этого месяца. Но уже появляются данные о том, что их температурный режим может потребовать серьёзного охлаждения.

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Пользователь Weibo, который являетcя сотрудником компании Lenovo, потому получил доступ к инженерным сэмплам процессоров, опубликовал данные о Core i9-10990F. Этот чип представляет собой версию с заблокированным множителем и сниженной базовой тактовой частотой.

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Десятиядерная новинка по умолчанию работает на частоте 2,8 ГГц, но с помощью Aida64 её смогли разогнать до 4,5 ГГц по всем ядрам. При этом температура превысила 90 градусов, а потребление энергии составило 220 Вт. Для нормального охлаждения пользователю пришлось задействовать необслуживаемую систему жидкостного охлаждения с вентилятором типоразмера 120 мм. В этом режиме частоту удалось довести до 4,58 ГГц.

Для сравнения, Core i9-10900K при условии адекватного охлаждения сможет достигать частоты 5,3 ГГц (на одном ядре) и 5,1 ГГц (на всех ядрах), но там уже явно потребуются совершенно иные СЖО.

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Автор эксперимента пришёл к выводу, что достаточной системой охлаждения для шестиядерных моделей Comet Lake-S следует считать добротный воздушный кулер с пятью или шестью тепловыми трубками. А в случае с моделями Core i7 и Core i9 данного семейства скорее всего придётся использовать уже СЖО с радиатором типоразмера не менее 240 мм. В комплекте поставки, естественно, такие системы охлаждения к процессорам идти не будут, потому их приобретение станет задачей пользователей.