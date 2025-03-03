Но пока только в платных версиях.

Компания OpenAI интегрировала свою модель генерации видео Sora в ChatGPT, что позволяет пользователям создавать реалистичные видеоролики на основе текстовых описаний.

С декабря 2024 года Sora стала доступна для подписчиков ChatGPT Plus и ChatGPT Pro на территории Великобритании, в бесплатной версии пока такой возможности нет. При этом компания уже ограничила генерацию видео с изображением людей, чтобы предотвратить возможное злоупотребление технологией. Речь идёт о создании дипфейков или других компрометирующих видео.

Отметим, что компания внедрила строгие меры модерации контента, блокируя материалы с насилием, ненавистью и нарушением авторских прав.

Запуск технологии в Великобритании произошёл на фоне споров о копирайтах. Так, режиссёр Бибан Кидрон подчеркнула необходимость срочного обсуждения вопросов авторского права, поскольку правительство Соединённого Королевства намеревается разрешить ИИ-компаниям использовать работы художников без их разрешения.

А в ходе закрытой дискуссии с разработчиками в Discord, руководитель проекта Sora Рохан Сахаи поведал детали. По его словам, Sora в ChatGPT получит меньше функций по сравнению с отдельным веб-приложением. В частности, там не будет улучшенных возможностей монтажа и некоторых других функций.

Помимо этого, стало известно, что готовится мобильное приложение Sora, но пока идёт лишь поиск специалистов для работы над ним. А ещё в компании хотят создать генератор изображений на базе Sora, хотя у OpenAI есть DALL-E 3, интегрированная в ChatGPT. Точных сроков пока никто не сообщает.