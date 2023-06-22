О безопасности в криптовалюте
1. Используйте только надёжные кошельки.
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Не храните средства на биржах. Из горячих кошельков советую Trust Wallet, Metamask, 1Inch и Exodus. Trezor, Keystone, Safepal, OneKey, Collwallet и Elipal - это хорошие холодные кошельки. На биржи заносите средства только для торговли, чему научил инцидент с FTX, и используйте двухэтапную аутентификацию. Старайтесь не взаимодействовать с DEFI с основного кошелька и в таком случае используйте сервисы по типу Revoke(.)cash.
2. Не делитесь ни с кем приватным ключом или сид-фразой.
Помните – «не твои ключи-не твоя крипта». Если в мессенджере просят под каким-либо предлогом, например, представляются тех поддержкой кошелька или биржи, сообщить сид-фразу, не делайте этого.
3. Диверсификация — важно.
Не вкладывайте всю «котлету» в одну монету, не храните всё на одном кошельке. В этой ситуации будет правильным завести аккаунты на нескольких биржах и торгуйте на них, в случае если с одной что-то случится – вы пострадаете не сильно. То же и с кошельками. Имейте портфель из: фундаментальных активов и несколько потенциально вырастающих активов.
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4. Не скачивайте софт из неизвестных источников.
Не стоит скачивать торренты если на вашем ПК есть плагины крипто кошельков вы рискуете тем, что стиллер в софте украдёт логины, пароли и приватные ключи. К этому можно добавить, что не стоит подключаться к неизвестным открытым WIFI сетям.
5. Установите блокировщик рекламы (ADguard, AdBlock Plus) и хороший антивирус.
Если у вас Windows, то защитник справится, но не всегда. Блокировщик нужен, чтобы защититься от фишинга и мошеннической рекламы.
6. Проводите анализ перед тем, как вкладываться в тот или иной токен, или монету.
Разберитесь с тем, какие фонды стоят за проектом и какая у него команда. Проект желательно должен быть медийным. Следите за социальными сетями разработчиков.
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