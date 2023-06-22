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О безопасности в криптовалюте

Криптовалюты завоёвывают мир с бешеной скоростью. Стремительно привлекают инвесторов из-за удобства и децентрализованности, но также вы можете попасться на фишинг, поддельные контракты и прочее. Поэтому вот список советов, следуя которым вы приблизитесь к безопасности в криптовалюте:
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iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
MSI 4060 Ti на 2000р дешевле такой же 3060 Ti
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз


1. Используйте только надёжные кошельки.

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Не храните средства на биржах. Из горячих кошельков советую Trust Wallet, Metamask, 1Inch и Exodus. Trezor, Keystone, Safepal, OneKey, Collwallet и Elipal - это хорошие холодные кошельки. На биржи заносите средства только для торговли, чему научил инцидент с FTX, и используйте двухэтапную аутентификацию. Старайтесь не взаимодействовать с DEFI с основного кошелька и в таком случае используйте сервисы по типу Revoke(.)cash.


2. Не делитесь ни с кем приватным ключом или сид-фразой.


Помните – «не твои ключи-не твоя крипта». Если в мессенджере просят под каким-либо предлогом, например, представляются тех поддержкой кошелька или биржи, сообщить сид-фразу, не делайте этого.

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3. Диверсификация — важно.


Не вкладывайте всю «котлету» в одну монету, не храните всё на одном кошельке. В этой ситуации будет правильным завести аккаунты на нескольких биржах и торгуйте на них, в случае если с одной что-то случится – вы пострадаете не сильно. То же и с кошельками. Имейте портфель из: фундаментальных активов и несколько потенциально вырастающих активов.


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4. Не скачивайте софт из неизвестных источников.

Не стоит скачивать торренты если на вашем ПК есть плагины крипто кошельков вы рискуете тем, что стиллер в софте украдёт логины, пароли и приватные ключи. К этому можно добавить, что не стоит подключаться к неизвестным открытым WIFI сетям.


5. Установите блокировщик рекламы (ADguard, AdBlock Plus) и хороший антивирус.

Если у вас Windows, то защитник справится, но не всегда. Блокировщик нужен, чтобы защититься от фишинга и мошеннической рекламы.


6. Проводите анализ перед тем, как вкладываться в тот или иной токен, или монету.

Разберитесь с тем, какие фонды стоят за проектом и какая у него команда. Проект желательно должен быть медийным. Следите за социальными сетями разработчиков.


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