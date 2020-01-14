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Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400

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Всем привет! 

Наступили новогодние праздники и выдалась возможность наконец-то собрать все три необходимые сборки в нужном месте. Мысль о таком тесте зрела уже давно, потому что самому было интересно, будет ли какой-нибудь прирост в играх и положительные изменения при переходе с разогнанных 2600K и 3770K на Ryzen 5 3600. Материалов было изучено много, пересмотрено много видео. Несомненно, если использовать систему с видеокартой уровня GeForce RTX 2080+, на прирост рассчитывать можно. Но согласитесь, нечасто пользователи будут покупать видеокарту за 50+ тыс. руб. к сборке, чья стоимость на вторичном рынке укладывается в 15 тыс. руб. А потому был интерес протестировать новенький процессор в "народных условиях" с видеокартой KFA2 GeForce GTX 1070 HOF. 

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                                 Для тех, кто не хочет читать  далее, есть видео версия игровых сравнений.

А с любителями почитать продолжим. Сборка на AM4 бюджетная. И если бы на системе с 3770К не было проблем, возможно, мысли об апргейде не возникли. Но  проблемы были. Проблемы с фризами и статтерами. Были испробованы различные способы решения. Разгон также полностью убирался, но ничего не изменялось в лучшую сторону. Поэтому хотелось как можно скорее сделать апгрейд и делался он на средства, которые были доступны в тот момент. В это время как раз очень удачно вышли Ryzen 3000 и был приобретен Ryzen 5 3600. Охлаждался данный процессор кулером от боксового 3800Х. Впрочем он и сейчас им охлаждается. Плашка памяти куплена одна и следующая: BLS16G4D30AESE. DR модуль на 16Gb. Поэтому тест будет не совсем честным. Система на AM4 будет работать в режиме Single Channel. А мы посмотрим, способен ли тягаться новенький процессор в таком режиме с легендарными старичками. Все настройки таймингов брались с DRAM Calculator for Ryzen 1.6.2

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Сам процессор в полном стоке. PBO в биосе все пункты в положении Auto. Для систем на базе процессоров Intel разгон памяти проводился путем активации профиля XMP в биос, дополнительных регулировок таймингов не проводилось. 

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                                                 Видеокарта была разогнана до следующих частот:

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В данных режимах все сборки работают 24/7. Никакого разгона для тестов специально не проводилось. 3770К работает на частоте 4400, так как при 100% нагрузке даже на ней он греется до 86 градусов. 4600 не для Ivy. 

Немного фото тестируемых стендов:

Тестовые стенды:

№1

AMD Ryzen 5 3600 + Wraith PRISM
Asus TUF B450-Plus Gaming
DDR4 3600: Crucial Ballistix AES 16GB (1x16 BLS16G4D30AESE) CL16-19-16-36 Safe Preset from Ryzen DRAM Timing Calculator 1.6.2 

№2

Intel Core i7 2600K@4600@1.35 + ZALMAN CNP10X Flex + 2x120 mm
ASUS Maximus IV Extreme
DDR3 2133: 2x4GB G.Skill RipjawsX CL10-11-11-30
DDR3 2133: 2x2GB GeIL Evo Two CL10-11-11-30

№3

Intel Core i7 3770K@4400 + Thermalright TRUE Spirit 140 + 2xTY-141
ASUS P8Z77V-Deluxe
DDR3 2133: 4*4GB GEIL Evo Corsa CL10-11-11-30

Остальные комплектующие для всех стендов:

Windows 10 1909 Pro
KFA2 HOF Geforce GTX 1070 8Gb@1705/1908/2245
Samsung SSD EVO860 250 Gb
750W Corsair CX750M Bronze

Все тесты проводились на открытых стендах, поэтому температуры будут немного ниже, чем в корпусах. Windows 10 1909 со всеми обновлениями по 03.01.2020. Запись видео проводилась с помощью GeForce Experience. Видео записывалось с 3 прогона, запись результатов для бенчей проходила во время второго прогона с помощью RivaTunerStatisticsServer. Были игры, где фризы были цикличны и повторялись независимо от прогона. Такие результаты были отражены на графиках, ошибок нет. Также все это можно увидеть на видео. 

Версия драйвера видеокарты: NVIDIA GeForce GRD 441.66
Версия драйвера чипсета для AM4 платформы: AMD Chipset Drivers 1.11.22.454
В системе использовался AMD Ryzen Balanced power plan. Настройки игр везде максимальные, за исключением сглаживания. Все параметры, касающиеся сглаживания - OFF. Vsync - OFF.

Ну и перейдем к полосочкам:

Выводы:

Выводы сделает каждый сам для себя, могу лишь сказать свое субъективное мнение. Есть игры, в которых прироста по fps нет, но советую обратить внимание на графики frametime в видео и сравнить их. Старички все еще способны выдать достойный фпс, порой даже не меньше Ryzen 5 3600, но количество фризов и подлагиваний не позволяет насладиться игрой. Плюс местами имеются большие просадки по 0,1% и 1%, которые не являются ошибкой измерений. 

Время идет, и какими бы ни были хорошими Sandy/Ivy Bridge, пора им уже отправиться на покой. Потому что та плавность картинки, которую привнес Ryzen 5 3600 в игры с далеко не самой быстрой видеокартой, не досягаемы для 2600K и 3770К. Особенно на стоковых частотах. И не забывайте, что Ryzen тестировался в одноканальном режиме, что еще дополнительно подрезало его возможности. Но даже в таком режиме он показал достойный результат. 


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monterk
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Какая же хрень
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Ацкий Сотона
08:25
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Ацкий Сотона
08:23
Да я просто под столом так как моя 580 с 2700 , больше кадров дала - чем тут в тесте 1070+3600.
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1injener
08:21
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иван плотников
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ахаза3, не подсказывай им)))
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Vitaly
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Да ладно вам. Даже в одноканале 3600 на 50% лучше в 1% и 0,1%.
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