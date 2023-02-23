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Как защитнику Отечества приобрести Apple iPhone 14 128Gb со скидкой 50%, инструкция

Вы являетесь защитником Отечества и хотите себе Apple iPhone 14?! А может ваша дама мечтает о новом "яблочном" девайсе, и хочет получить его в подарок на 8-е марта? Но вы ограниченны в средствах, и не хотите влезать в грабительские кредиты или продавать "лишнюю" почку. Не вопрос, сегодня - 23 февраля вы можете приобрести заветный аппарат со значительной скидкой.
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Прежде всего хотелось бы поздравить всех защитников Отечества (в том числе и диванные войска) со светлым праздником. А сегодня я хочу предложить вам квест-инструкцию, как можно приобрести себе подарок на праздник со значительной скидкой. В качестве подарка можно рассмотреть новейшие достижение "вражеской" науки и техники - смарфон Apple iPhone 14 128Gb на две сим карты. Ну а что, почему бы и нет, ведь от своих вторых половинок, вы получите в лучшем случае всего лишь новый комплект носков. Если вам вдруг не нравятся, по каким-то причинам, изделия "яблочной" компании, то можете купить Айфон в подарок своей барышне  на восьмое марта. Барышня безусловно будет рада такому презенту, ведь это дорого и модно. Ну а вы получите существенное продвижение в ваших "отношениях", при этом значительно сэкономив свой личный бюджет. 

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Разумеется, для получения такой скидки придется пройти некоторый квест, ну а как вы хотели - без труда не выловишь и рыбку из пруда. Прежде всего нужно зарегистрироваться на маркетплейсе СберМегаМаркет в мобильном приложении или web версии. В мобильном приложении СберБанк онлайн находим промокод на 4000р. на технику Apple и копируем его в буфер обмена. Надеюсь СберБанк онлайн у всех установлен? Если нет, то придется его установить, так как промокод персональный.

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Далее регистрируемся в личном кабинете на сайте М.Видео, и указываем свой настоящий телефон. Телефон в СберМегаМаркете должен совпадать с телефоном в М.Видео, это важно, иначе ничего не получится. Далее заказываем Apple iPhone 14 128Gb на СберМегаМаркете с самовывозом из ближайшего магазина М.Видео, нужно выбирать именно самовывоз, а не доставку курьером. СберМегаМаркет предоставляет просто царский кэшбек на этот товар, в виде 17000 бонусных рублей или бонусов СберСпасибо. Один бонусный рубль равен одному реальному рублю, все бонусные рубли могут быть потрачены в СберМегаМаркете на новые покупки, но не более 50% от суммы товара.

Применяем ранее скопированный промокод на технику Apple, и получаем сразу скидку в 4000р., сумма заказа должна уменьшиться до 63999р. Далее выбираем ближайший к вам магазин М.Видео для самовывоза и совершаем покупку онлайн банковской картой. Рекомендуется использовать дебетовую кэшбечную карту, так вы получите дополнительные проценты возврата от своего банка. Если вы все сделали правильно, в СберМегаМаркете появится оформленный заказ, этот же заказ должен появится и в личном кабинете М.Видео. М.Видео предоставляет на данный товар свой собственный кэшбек, в виде 15640 бонусных рублей, которые можно потратить соответственно в данном магазине.

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Как монетизировать бонусы от СберМегаМаркета и М.Видео я думаю объяснять не надо, любому здравомыслящему человеку это должно быть очевидно. Подводим финальную калькуляцию: 67999р. - 4000р.(промокод на Apple) - 17000р.(бонусные рубли СберМегаМаркет) - 15640р.(бонусные рубли М.Видео) = 31359р. Получаем скидку более 50%, а если используем кэшбечную дебетовую карту то и того больше! Данная схема действует до конца сегодняшнего дня (23 февраля), далее не гарантируется. Если озлобленным товарищам из комментариев что-то не нравится в ней, то пожалуйста, попробуйте заказать данный аппарат дешевле, тем более вам никто не мешает сделать это.

         

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