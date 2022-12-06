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Президент РФ Владимир Путин совершил автопробег по Крымскому мосту, дав ему второе рождение
Мост через Керченский пролив восстановлен в кратчайшие сроки - по нему запущенно полноценное автомобильное движение. Российский президент лично оценил качество ремонта, совершив традиционный автопробег по обновленному полотну.
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Осенью Крымский мост серьезно пострадал в результате террористического акта, грузовик начиненный взрывчаткой обрушил несколько  пролетов сооружения, серьезно пострадала и железнодорожная часть моста. Однако движение по железной дороге было быстро восстановлено, а по автомобильной запустили реверсивное движение. Автомобильную часть восстановить оказалось не так то и просто - пришлось полностью демонтировать поврежденные пролеты, а так же заменить несколько соседних. К восстановительным работам пришлось подключить даже водолазную бригаду. В работах принимали участие три плавучих крана, четыре баржи, множество другой строительной техники. Не покладая рук круглосуточно трудилось более 500 человек, чтобы как можно скорее починить важнейшую транспортную артерию. В результате усилий, уже 5-го декабря было полноценно запущенно движение по восстановленной  полосе.

На открытие движения прибыл президент Российской Федерации Владимир Путин. Он освятил воскреснувший мост своим присутствием и совершил небольшой автопробег по обновленной части. Находясь лично за рулем автомобиля Мерседес, Владимир Владимирович оценил проделанные работы. Вот тут, конечно, у администрации президента вышла накладочка, нужно было предоставить президенту отечественный автомобиль, чтобы символизировать и восстановление отечественного автопрома. Так на открытии моста через Керченский пролив, 15 мая 2018 года, гарант конституции так же совершал по нему автопробег, но на отечественном грузовом автомобиле  КамАЗ. Компанию Путину составил вице-премьер Марат Хуснулин, который и доложил президенту обо всех проделанных работах. В целом российский президент остался доволен результатами восстановления, однако посетовал и на  получившую наименьшие повреждения левую полосу моста - «Мы едем по правой стороне. Левая сторона моста, как я понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее ее нужно достроить. Она немножко все-таки пострадала, нужно довести ее до идеального состояния», отметил он.

Металлоконструкции для ремонта моста были оперативно доставлены из Воронежа, Кургана и Тюмени, а это без малого 1214 тонн, и собраны воедино уже непосредственно на месте, всего за 56 дней. Обычно подобные работы выполняются в срок от полугода до года, причем по словам вице-премьера Марата Хуснулина более двадцати дней работать приходилось в условиях шторма. Удалось президенту и пообщаться с рабочими выполняющими ремонт. Было предложено их наградить за ударную работу. Владимир Владимирович подчеркнул всю важность существования сухопутного сообщения с полуостровом, на фоне не прекращающихся угроз из Киева и возможности новых атак на стратегически важный объект.

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#россия #сво #украина #владимир путин #крымский мост #керченский пролив #террористический акт #марат хуснулин #президент рф #ремонт моста
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