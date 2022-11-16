Очередной любитель треш-стримов был депортирован из России. На этот раз мусорный блогер решил высмеять подвиг российского солдата, при этом незаконно находясь на территории РФ.

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Отрадно осознавать, что наша родина избавляется от всякого рода нечисти, которая развращает российскую молодежь. Так некий видеоблогер под ником Никоглай, он же Николай Лебедев, думал что ему будет позволено безнаказанно глумиться над российской армией. Подонок заснял издевательский ролик, в котором пародировал раненного российского солдата, под веселую музычку. Ранее в сети появилось видео с украинского дрона, который пытался уничтожить храброго героя СВО. Вражеский дрон методично сбрасывал на солдата гранаты, а тот хладнокровно отбрасывал их подальше от себя - секундное промедление стоило бы военнослужащему жизни.





Было видно, что храбрец обессилен и к тому же серьезно ранен, однако он продолжал бороться за свою жизнь. По предварительным данным солдата зовут Кирилл Матюшин, и он является уроженцем Нижегородской области. Никоглаю показалась это очень забавным и он решил поглумиться над подвигом героя, катаясь по полу и отбивая от себя муляжи гранат, в издевательской манере. Нужно отметить, что данный персонаж ранее вел так называемые "треш-стиримы", в которых издевался над своим знакомым с аутизмом, ловил на этой мерзости хайп и собирал донаты. Похабные видеоролики выкладывались на Ютуб и Тик-ток, прививая нашей молодежи низменные ценности. Судя по ярко окрашенным волосам и жеманному поведению, данный господин близок и к ЛГБТ тематике, а как известно пропаганда мужеложства в нашей стране запрещена





А уже девятого ноября негодяя задержали, прямо у себя в апартаментах "Москва-Сити", где тот "чилил на расслабоне". Оказалось, что Николай Лебедев является уроженцем Молдовы, и незаконно проживает в Российской Федерации без регистрации. Екатерина Мизулина являясь директором "Лиги безопасного интернета", обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить ролики Никоглая на предмет дискредитации вооруженных сил РФ. А это статья 280.3 УК РФ. Однако российская Фемида отнеслась к мигранту достаточно мягко, и ему назначили всего лишь штраф в 5000р., с принудительным выдворением блогера за пределы РФ. Никоглай предстал перед судом в чертовских рожках, с наглой ухмылкой на лице, вел себя очень дерзко и развязано, а его адвокаты обжаловали столь мягкий вердикт.

Но уже в пятницу Никоглая было не узнать - разноцветные волосы внезапно исчезли, рога отсохли, а в глазах появились слезы. Дрожащим голосом любитель треш-стримов умолял его простить за содеянное, и как можно скорее депортировать обратно в Молдову из "негостеприимной" Москвы. Блестя лысиной блогер заявил следующее - "Я думаю, если бы я был на месте того солдата в окопе, то я не выжил бы. Я чувствую себя как животное. Простите меня, пожалуйста, если это только возможно". И если с утверждением про животное еще можно согласиться, то вот искренность раскаяния вызывает сомнения.

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Нужно заметить, что во времена Иосифа Сталина за подобные проделки просто расстреливали, без суда и следствия, по закону военного времени. Так же вызывает недоумение тот факт, что Ютуб до сих пор не заблокировали, как и прочие Тик-токи, ведь данные площадки в последнее время несут только негатив, фактически растлевая нашу молодую поросль.