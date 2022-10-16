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Люблю я всякие интересные вещи собирать, особенно когда они достаются мне бесплатно. А получить маленький источник огня и света - это всегда приятно. Ведь еще наши далекие предки с вожделением смотрели на пламя, оно и согревало кроманьонцев, и отпугивало хищников, на нем можно было поджарить свежезабитого мамонта. Так вот, иду я вчера с работы, и смотрю в подъезде что-то желтенькое на полу валяется. Глядь, а это зажигалка, почти новенькая, с пьезоэлементом. Наверное наркоманы потеряли, они часто в нашем подъезде тусуются, еще от них остаются инсулинки, их тоже можно было забрать для технических целей, но что-то я опасаюсь болезней всяких.

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А зажигалка крутая, с красивым дизайном, сам корпус желтый, а на нем надпись - "Магнолия" c логотипом, видимо приобреталась в этой сети магазинов. Модель Luxlite Standart, соответственно существуют еще и продвинутые версии, надо бы коллекцию собрать. Несмотря на то, что модель всего лишь Standart, устройство соответствует всем современным техническим требованиям. В частности имеет пьезоэлемент, а не кремниевое колесо, как в устаревших моделях. По приходу домой выяснилось, что в зажигалке совершенно нет газа - пламя не загорается и нет характерного шипения при нажатии на клавишу. Зато отлично работает пьезоэлемент, искра между контактами проскакивает четкая и яркая. Можно разобрать зажигалку и извлечь из нее пьезу, в хозяйстве всяко пригодится. К тому же пьезу можно использовать для всяких нехороших вещей с гарантийной электроникой, сам я такими вещами не балуюсь, да и вам не советую.

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Произведем разборку и обзор устройства. Зажигалка имеет пластиковый корпус желтого цвета, внизу включение из черного пластика, видимо отдельная деталь. Пьезоэлемент выполнен в виде отдельного элемента, далее идет клавиша нажатия на него, черная направляющая, а также защитный металлический кожух. Чтобы разобрать зажигалку пришлось разогнуть кожух отверткой, при сборке его нужно подогнуть в исходное положение, а потом просто защелкнуть. Еще в корпус ввинчен клапан подачи газа, его я выкручивать не стал, так как опасаюсь сломать. Клапан тоже можно использовать в домашнем хозяйстве для каких-нибудь поделок. Регулировки высоты пламени не предусмотрено, как это было в кремниевых моделях, и это серьезный недостаток, так как пламя при расходовании газа будет становится все меньше и меньше.

Газ в зажигалке должен находиться в сжиженном виде, если посмотреть на просвет то будет виден его уровень. Знатоки физики, подскажите пожалуйста в комментариях - почему газ внутри находится в жидком виде и не испаряется? Есть идея врезать в девайс заправочный клапан от другой неисправной зажигалки и использовать ее уже по прямому назначению, но это тема для другой моей статьи. Вроде баллончики с газом все еще продают, но с другой стороны тратится на них совершенно нет желания. А пока я использую ее для открывания пивных бутылок. Нижний край корпуса завожу под пробку, и опирая на указательный палец срываю ее резким движением, используя рычаг.

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При таком методе открытия пробка остается целой, и ее можно использовать повторно, например если вы не допили пиво. А вот если вы отрываете бутылку классической открывашкой, пробка всегда мнется, и ее потом остается только выбросить. Еще зажигалку можно использовать как оригинальный корпус для флешки, просто срезаете дно и удаляете все перегородки и внутренности, флешку подбираете под размер внутреннего пространства зажигалки.

Корпус так же подойдет в качестве ручки для небольшого ножа, тут все просто - удаляем верхнюю часть, а лезвие фиксируем в корпусе эпоксидной смолой.

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Можно сделать из зажигалки мобильный паяльник. Для этого наматываем в несколько витков толстую медную проволоку напротив сопла, из расчета что пламя будет проходить через эти витки. По такому же принципу можно сделать термопистолет - нагревательный элемент для клея должен нагреваться пламенем.

Можно использовать детали зажигалки для создания различных моделек. Вот пример, как из зажигалки сделали модель мотоцикла.

Если у вас старая зажигалка с колесиком, то из колеса можно изготовить хорошую фрезу, так как черкаш производится из твердосплавного материала. Используя уже два таких колесика делаем точилку для ножей. Для этого их нужно закрепить на бруске из плотного дерева рядом друг с другом.

Как я отмечал ранее, зажигалка очень красивая и приковывает взгляд, она составит отличную компанию моим коллекционным банкам от напитков и пачкам от сигарет. Все это аккуратно выставлено в буфете на самом видном месте, чтобы гости любовались коллекцией. Приобрести зажигалку вы сможете в соответствующей сети магазинов, ну или поищите у себя в подъезде, может вам тоже повезет.