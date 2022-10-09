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Движение по Крымскому мосту восстановлено, но уровень угроз терроризма в России значительно вырос
Последствия взрыва на Крымский мосту оказались не такими уж и фатальными. Буквально на следующий день было восстановлено сообщение по железной дороге. Две полосы по автодороге тоже запустили, пока только в реверсивном режиме, для легковых автомобилей и автобусов. Однако уровень террористических угроз в России стал расти, и нужно подготовится к нему, как правительству так и простому народу.
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В субботу утром, против Российской Федерации был совершен чудовищный террористический акт. Неизвестные террористы взорвали мост через Керченский пролив, в результате пострадали две полосы движения, а два пролета моста полностью обрушились. Огонь перекинулся на железнодорожную часть моста, так как там неудачно проходил состав с горюче-смазочными материалами, в сторону Крымского полуострова.  Загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.   Официально Киев не берет на себя ответственность за происшедшие, однако глава офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Твиттере  (запрещенная на территории РФ Соцсеть) написал недвусмысленное выражение - «Крым, мост, начало». Да и в Крымской администрации не сомневаются, что мост и железнодорожное полотно повредили "украинские вандалы". Движение по мосту было оперативно остановлено, а на подъезде к нему развернули пункты горячего питания и обогрева для водителей. Был подготовлен запуск паромной переправы через пролив, а сервис Яндекс Карты информировал о прекращении движения по мосту до 31 октября.

Следственный Комитет России возбудил уголовное дело по факту происшествия, основная версия - подрыв грузового автомобиля. Вызывает удивление, как грузовик начиненный "под завязку" взрывчаткой, смог свободно проехать через КПП. Ведь на пропускном пункте должны были работать кинологи, нужно было пропустить грузовик через рентген, все необходимое оборудование там имеется. Камеры видеонаблюдения запечатлели сам момент подрыва, взрыв получился достаточно объемным, тянет на несколько тонн в тротиловом эквиваленте. Очень похоже, что водителя использовали "втемную", при проверке документов он вел себя адекватно и спокойно, и совсем не был похож на камикадзе. А сам подрыв злоумышленники осуществляли дистанционно, выбрав момент, когда мимо будет проходить железнодорожный состав. Хорошо, что это был не пассажирский состав. По видео может показаться, что взрыв распространяется от снования моста, в районе его опор, а значит вариант с минированием или прилетом ракеты тоже не стоит исключать. В любом случае специалисты разберутся в этом вопросе.

По официальным данным погибло четыре человека - сам водитель грузовика, и еще трое в проезжающей рядом легковушке. У жителей полуострова вызывали опасения проблемы с поставками продуктов, некоторые нервные граждане даже стали скупать продукты в местных магазинах. Переживали и российские туристы в Крыму, опасаясь что отдых затянется на неопределенное время. Однако уже 8-го октября состав с горючим был полностью потушен, проинспектированы пути и пущен испытательный состав, оказалось что пути сильно не пострадали и пригодны для дальнейшего железнодорожного сообщения. С автомобильной частью Крымского моста, тоже оказалось не так все и плохо, две полосы полностью сохранились и по ним 9-го октября было пущено движение. Пока, правда, только легковых автомобилей и автобусов в реверсивном режиме. Зато теперь проводят полный досмотр всех пассажиров. Водителям фур предлагают воспользоваться услугами Керченской паромной переправы.

Разрушенные пролеты обещают починить в срок от двух недель до одного месяца, и тогда движение будет полностью восстановлено. К сожалению приходится констатировать возросший уровень террористических угроз против Российской Федерации. Уже были взорваны газопроводы "Северных потоков", теперь вот Крымский мост. Боюсь, что это не последнее покушение на важную транспортную артерию. "Украинские вандалы" могут добраться и до крупных российских городов. Многие прекрасно помнят гексогеновые обрушения хрущевок, в первую и вторую Чеченские войны. А теперь "вандалов" будет гораздо труднее вычислить, посудите сами - они ничем не отличаются от среднестатистического жителя крупного российского мегаполиса.

Имеют светлую кожу, славянский тип лица, способны говорить на чистейшем русском языке, без какого либо акцента. Легко втираются в доверие к местным жителям, так как имеют схожую с российской культуру. Могут свободно проникать на территорию РФ через тот же Крым, Белгородскую и Ростовскую область. Можно, конечно, по фамилии определить принадлежность человека к определенной национальности. Но хочу напомнить, что у нас даже в правительстве немало людей с украинскими фамилиями, к примеру - Матвиенко, Кириенко, Мурашко, Козак.  Выявить лазутчика будет практически невозможно. В связи с этим нужно усилить деятельность спецслужб, увеличить число вооруженных полицейских патрулей, почаще проводить проверку документов в людных местах с личным досмотром. А что делать, тяжелые времена диктуют свои правила, придется немного пожертвовать личным комфортом.  

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#россия #сво #украина #северный поток #взрыв #крымский мост #керченский пролив #крым #спецслужбы #чеченская война
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