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На новом логотипе сети кофеен Starbucks - русалка отбросила хвосты и надела кокошник
Сеть кофеен Starbucks покидает Россию. Вернее будет теперь работать под новым обличаем и с другим ассортиментом. Приобрел кофейни репер Тимати, а русалка на логотипе заметно обрусела и отбросила хвосты.
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В марте сего года, сеть кофеен для хипстеров Starbucks приостановила свою работу и решила покинуть Российскую Федерацию. Народ особо не переживал по этому поводу, ибо самый дешевый растворимый кофе из Пятерочки, ничуть не уступал по вкусовым качествам старбаксовскому эспрессо. Starbucks была основана в семидесятых годах прошлого века в Америке, тремя закадычными друзьями. С начала деятельности, компания открыла только один кофейный магазин, и осуществляла поставки продукта в кафе и рестораны на контрактной основе. Затем друзья купили оборудование для обжарки зерен кофе, и стали расширять свой бизнес, открыв еще несколько магазинов. В магазинах, помимо кофе, продавались уже и чай со специями, а так же посуда. Потом стали появляться и первые кофейни, где компания предлагала в ассортименте чай и кофе собственного производства, разумеется собственной обжарки и ферментации.

 Количество кофеен в Америке продолжало расти и вскоре франшиза пошла осваивать другие континенты. На данный момент, по всему миру работают более 32000 кофеен и магазинов компании. В России первый Старбакс появился только в 2007 году, расположился он в торговом центре «Мега — Химки». А на момент закрытия, в марте 2022 года, по всей стране функционировало 85 точек, что не так уж и много по сравнению с другим фастфудом.  Однако деньги не пахнут, и владельцы сети продали свой бизнес талантливому российскому реперу Тимати (в миру Тимур Юнусов). Обязав репера сменить название кофеен и поменять логотип компании. Помимо Тимати, совладельцами новой сети являются ресторатор Антон Пинский и холдинговая компания «Синдика». Над новым названием голову особо не ломали, и вместо Starbucks сеть будет называться Stars Coffee.

Вроде у Тимати было в ходу еще название Blask star. Но Blask в данном случае куда то отвалилось, хотя логичнее было бы назвать кофейни Starwooden, эх маркетологи, зря вы свой хлеб едите. Логотип тоже сделали узнаваемым, и максимально похожим на старый. А к мятному и белому цвету, теперь присоединился еще коричневый, под цвет кофе. На новом логотипе изображена все та же молодая девица, с распущенными волосами. Только теперь девушке пришлось снять корону и опуститься на землю, по крайней мере рыбьих хвостов больше не видать. Стало быть, отплавалась родимая. С одной стороны мадемуазель стала ближе к народу, надев традиционный русский кокошник, с другой - украшение в виде звезды все так же осталось в головном уборе.

 Ранее подобный фокус проделала сеть ресторанов быстрого питания Макдоналдс, продав все активы в России предпринимателю из Новокузнецка Александру Говору, простому кузбасскому шахтеру в прошлом. Сеть Макдоналдс поменяла название на "Вкусно — и точка" и сменила логотипы, почти все блюда остались прежними, за исключением нескольких фирменных. А вот в новоявленной Stars Coffee ассортимент придется поменять, ибо американские хозяева и меню забрали с собой, и теперь ,возможно, кофе реально станет "тот самый" из Пятерочки. Программу лояльности Starbucks решено было продолжить и все неизрасходованные баллы клиентов перетекут в новую сеть. Продвижение Stars Coffee будет происходить только в соцсетях Тимати, на чем планируют сэкономить немалый маркетинговый бюджет. Ну а мы увидим новые хиты талантливого певца, где Звездное Кофе будет обязательно упомянуто. 

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