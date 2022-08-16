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Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью

Плотность записи на SSD накопители продолжает расти. Появился новый вид флеш-памяти - PLC NAND. Стоимость накопителей на этой памяти должна сравняться с HDD аналогичной емкости. Но ресурс данных накопителей и их надежность так же драматически упадет, и хранить на них можно будет разве что фотографии любимой тещи.
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Когда первые накопители на флеш-памяти появились на рынке, пользователи их встретили с величайшим энтузиазмом. Еще бы, новый тип хранения данных подразумевал доступ к информации с весьма приличной скоростью. По скорости чтения и записи SSD накопители в разы превышают классические HDD, даже на стандартном SATA интерфейсе. Однако и стоили они так же в разы больше жестких дисков, аналогичной емкости. Казалось бы, в SSD избавились от всех механических частей, и они больше не бояться ударов и падений, надежность хранения данных на них должна вырасти в разы. Но на практике все произошло с точностью да наоборот, SSD диски больше не боятся ударов (в разумных пределах), но надежность у них ниже чем у HDD, из-за ограниченного количества перезаписей в ячейки памяти. Наряду с высокой стоимостью, это и стало основным недостатком технологии Solid State Drive. Однако, вместо того чтобы комплексно бороться с данными недостатками, производители твердотельных накопителей и флеш-памяти решили только снижать цену на свои устройства, путем удешевления производства.

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 И это удешевление производства, самым пагубным образом сказывается на потребительских качествах выпускаемой продукции. Самым первым типом флеш-памяти для твердотельных накопителей являлась SLC с одноуровневой ячейкой. SLC поддерживает лишь один уровень сигнала, блок может записывать только логический ноль или единицу. Благодаря этому, транзисторы ячеек памяти слабо изнашиваются и имеют высокую скорость. Собственно и по сей день, накопители на SLC памяти являются самыми быстрыми и надежными, но и самыми дорогими. Затем была разработана MLC память с многоуровневой ячейкой. Она могла уже хранить по два бита на одну ячейку, скорость доступа снизилась, так как запись двух битов вместо одного требовало больше времени. Упала так же долговечность и надежность накопителей на данном типе флеш-памяти, но она еще остается на достойном уровне. Для дальнейшего удешевления производства, производители пошли на следующий этап уплотнения записи, так и появились TLC SSD. В TLC уже можно записать три бита в одну ячейку, соответственно скорость и надежность ячеек прилично упали, существенно снизился и ресурс устройства.

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 На данный момент накопители TLC являются самыми массовыми устройствами, так как по мнению производителя в них удачно сочетаются стоимость за единицу объема, скорость и ресурс. Хотя на самом деле ресурс таких SSD в сотни раз ниже, чем у жестких дисков. Казалось бы на TLC уже можно было и остановится, раз там так все удачно сочетается. Но к сожалению, цена за объем у твердотельных накопителей так и не достигла оной у HDD, и производители продолжили пичкать несчастную ячейку большим объемом данных, выпустив четырехъярусную память QLS. Ресурс QLS устройств настолько низкий, что диск полностью выходит из строя уже спустя два-три года, при активном использовании под системой. И лишь перенеся своп-файл, кеш браузера и временные файлы на классический винчестер, можно продлить срок жизни такого накопителя. Так же на таких дисках драматически падает скорость записи, после заполнения SLC кеша, запись падает до 40 - 50 мегабайт в секунду, что гораздо ниже чем у обычных HDD. Используется QLS память на самых дешевых накопителях. Покупая какой-нибудь KingSpec или Xraydisk в Китае, учтите что в них будет установлена именно QLS память.

QLS долго считалась самым дном в SSD накопителях, но снизу опять постучали - компания Solidigm представила прототип SSD на PLC NAND. Произошло столь значимое событие на мероприятии Flash Memory Summit 2022. Solidigm является бывшим предприятием компании Intel по производству NAND памяти, но теперь перешедшим в собственность SK Hynix. PLC NAND - Penta-Level Cell, позволяет хранить уже пять бит информации в одной ячейке. Плотность записи опять повысилась, снизилась и стоимость хранения информации. Аналитики предсказывают, что диски с PLC NAND наконец то сравняются по стоимости с HDD аналогичной емкости. По сравнению с QLS NAND, в PLC технологии ячейкам добавляется еще одно состояние, благодаря которому и удалось впихнуть пятый бит информации. В PLC уже используется 32 состояния ячеек, и они охватывают все комбинации из пяти единиц и нулей. Нагрузка на одну ячейку существенно возросла, повысились так же требования и к контроллеру памяти SSD, а вернее к его блоку коррекции ошибок, коих в новом стандарте будет еще больше.

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В производстве PLC NAND применяются технологии Intel, а именно транзисторы с плавающими затвором, которые в большей степени подходят для увеличения хранимых в ячейках битов. Однако нагрузка на транзисторы ячеек теперь станет запредельной, а их ресурс уже заявлен значительно меньше чем у QLS. Хотя куда уж ниже, видимо производители хотят достигнуть ресурса DVD-R, когда при полном заполнении накопителя, его можно будет использовать только в режиме чтения. Или напрашивается аналогия с перфокартой большой емкости, вот в этом направлении и движется SSD-строение. В немалой степени в подобном положении вещей виноваты и сами пользователи, выбирающие SSD для своей системы только по ценовому критерию. Лишь бы накопитель был максимально дешевым, и как то работал, а то что он через пару - тройку лет полетит в мусорное ведро пользователя мало волнует. Полетит в ведро и важная информация, ибо на изношенных ячейках восстановить ее не представляется возможным.

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Теги

intel ssd hdd sk hynix mlc slc флеш-память tlc plc nand qls
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