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Самсунг - это Гнусмас, компания зарегистрировала торговый знак на радость хейтерам
Если хочешь сказать что-то плохое про компанию Самсунг, или ее продукцию - просто назови ее Гнусмасом. Руководство компании идет навстречу хейтерам и вводит официальный торговый знак - G-nusmas.
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Компания Samsung является старейшим производителем электроники и бытовой техники. Выпускает под своей торговой маркой огромный спектр различных товаров, от стиральных машин до смартфонов. Причем товары от южнокорейской компании являются Самсунгом не только снаружи, но и внутри. Всю начинку для своей электроники фирма пытается выпускать сама. В смартфонах и дисплей будет от Cамсунга, и процессор, и даже память с камерой. Вот это и есть настоящее импортозамещение. Причем в каждой отрасли корейцы стараются занять лидирующие позиции и часто им это удается. У них лучшие ssd накопители, чипы памяти, амолед дисплеи. Собственно саму технологию AMOLED Самсунг и разработала. Бытовая техника тоже на высоте, отличается отличным качеством и долговечностью.

Однако даже у Самсунга есть многочисленные хейтеры. В сети и на различных форумах, саму компанию, или определенные ее устройства, довольно часто называют Гнусмасом. Это перевернутое слово Самсунг, но на русском языке носящее уничижительный характер. Хотя корейцы заслужили хейта меньше всего. Конечно есть и у них неудачные модели, и даже откровенных брак. Взять хотя бы историю со взрывающимися батареями в Galaxy Note 7 - всю партию смартфонов оперативно изъяли из продажи, а уже проданные предложили бесплатно обменять на новые. Более того, менеджеры компании стоя на коленях вымаливали у пользователей прощения. Вы когда-нибудь видели, чтобы к примеру АвтоВАЗ просил у покупателей прощения?

И все было у Самсунга хорошо, только не хватало персонажа-талисмана, который бы представлял саму компанию. В прошлом году была представлена Сэм - новый голосовой ассистент в смартфонах Самсунг. Она получила и графический облик в виде миловидной девушки с большими глазами, все как азиаты любят. Пользователям она понравилась и могла бы стать отличным маскотом. Однако руководство почему-то от девушки решило отказаться и стало продвигать синего чертика с рожками, похожего на инопланетянина.

 Чертика обозвали G-nusmas и он теперь будет официальным символом компании. Гнусмас успел засветиться в рекламе Galaxy Z Flip 3 Bespoke Edition. Samsung уже подала заявку на регистрацию товарного знака G-nusmas в соответствующие структуры. Патент на товарный знак, помимо названия, включает так же трехмерную модель самого персонажа, так что все серьезно. Талисманы-маскоты есть и у других производителей, к примеру у Xiaomi это белый заяц с пионерским галстуком и в шапке-ушанке. Принесет ли Гнусмас удачу Самсунгу покажет только время, а вот у хейтеров теперь будет дополнительный козырь в рукаве - с синим чертиком можно наделать множество мемасиков!

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#samsung #самсунг #galaxy note 7 #корея #g-nusmas #гнусмас #талисман #хейтеры #маскот #сэм
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