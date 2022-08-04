В России хотят возродить "Березки" для консулов и дипломатов. По сути магазины будут представлять собой duty free, только с расположением в черте города. Продаваемые товары строго без таможенных пошлин и НДС.

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Многие наверно помнят счастливое советское детство, с вкуснейшим мороженным за пятнадцать копеек, с почти бесплатной газировкой в автоматах на каждом шагу, и с диковинными магазинами под названием "Березка". Прилавки тех магазинов ломились от импортной техники - дефицитных видеомагнитофонов, фотоаппаратов, магнитол. Можно было воочую узреть, как выглядит настоящий американский виски, поглазеть на пачки сигарет из зарубежных фильмов. Увы, но простому советскому человеку все это было недоступно, купить сию продукцию могли лишь послы, дипломаты, и прочая партийная номенклатура. Но люди все равно в такие магазины заходили, пускали как не странно всех, как в музей - поглядеть на образцы товаров из загнивающего Запада. Все ценники были исключительно во враждебной нам валюте, да и купить товары можно было только за нее.

В Москве и Питере хотят возродить подобные магазины для избранных, правда в отличии от советских, расплатиться там можно не только валютой, но и нашим отечественным рублем. А вот купить там товары смогут далеко не все. В список избранных будут входить - дипломаты, консулы и их семьи, сотрудники международных организаций. Продаваемые товары не будут облагаться какой либо пошлиной, а значит цены будут ниже чем в обычных магазинах, в которых мы всегда оплачиваем еще и НДС. По сути магазины будут представлять собой duty free, только будут располагаться не в аэропорту, а в обычном помещении в черте города, возможно даже займут пустующие площади в торговых центрах.

Магазины оборудуют камерами видеонаблюдения, а контролировать торговлю станут службы таможенного контроля, дабы товары не продавались обычным гражданам "из под полы". Владельцем магазина сможет стать только российская компания, и вести она сможет только розничные продажи. Ассортимент магазинов составят промышленные изделия, парфюмерия и косметика, табак и алкоголь, ювелирные украшения, кондитерские товары, а так же многое другое. Цель данных торговых точек - обеспечить дипломатов и консулов привычными товарами, которые они не могут приобрести в обычных магазинах в стране пребывания, благодаря буксующему параллельному импорту. Первые торговые точки подобного типа появятся в Москве и Питере уже в конце августа этого года.

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