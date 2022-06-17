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В России снизят льготную ипотеку до 7% по предложению Владимира Путина
Процентные ставки на льготную ипотеку пошли вниз, что поддержит отрасль строительства жилья в непростое время. Скоро взять жилье в ипотеку станет выгоднее, чем его снимать.
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В Российской Федерации всегда остро стоял вопрос с доступным жильем. Молодые семьи вынуждены были снимать квартиры, так как доступных средств на ипотеку им просто не хватало, из-за достаточно высокого процента по кредиту. Хотя брать ипотеку намного практичнее, ведь вы выплачиваете деньги уже за свою собственную квартиру, а не владельцу жилья за аренду. Но, похоже, теперь ситуация изменится к лучшему. Владимир Путин выступая на Петербургском международном экономическом форуме предложил снизить ставки по льготной ипотеке до 7% годовых. Воспользоваться льготной ставкой можно будет до конца этого года, несмотря на ее снижение. Существенное снижение льготной ставки по ипотеке значительно сократит траты малоимущих слоев населения на приобретение новой квартиры. А так же поддержит застройщиков в условиях санкций и экономического кризиса.

По прогнозам главы ВТБ Андрея Костина - спрос на льготное ипотечное кредитование может вырасти вдвое в текущем году. Снижение процентов по ипотеке стало возможным после понижения ставки рефинансирования Центробанком РФ. Максимальные суммы ипотечного кредитования так же сохранятся: для Москвы и Питера они составляют 12 миллионов рублей, для остальных регионов 6 миллионов. Так же еще в мае правительство разрешило сочетать льготную ипотеку с другими кредитами по субсидированной или рыночной ставке.На фоне этих новостей акции российских строительных компаний существенно подросли. Акции "ПИКа" выросли сразу на 4%, бумаги "Самолета" - на 2,37%, "Группы ЛСР" - на 1,87%.

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