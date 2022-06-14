Зачем майнить криптовалюту, если ее можно купить на просадке курса, сравниваем майнинг и трейдинг
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В интересное время мы живем: что ни день, то все новые и забавные события происходят. А сейчас мы живем во время стремительно обесценивающихся денег. Из-за бездумно проводимой США и Европой политики количественного смягчения, в мировую экономику было вброшено огромная масса ничем не обеспеченных денег. Эти деньги в малой своей доле пошли по карманам обывателей: в виде пособий, разовых выплат во время пандемии и прочей халявы. Но основная масса утекла на финансовые рынки, в том числе и на рынок криптовалюты. Инвесторы утилизировали свалившиеся на них средства путем покупки акций и облигаций, а также различных криптовалют. А так как рынок крипты относительно мал, даже небольшие по меркам китов суммы вызывали на нем ураганные пампы.
Но халява рано или поздно заканчивается, Евросоюз и Штаты сворачивают программу количественного смягчения. Деньги стали дорожать, ликвидности стало не хватать, и инвесторы начали конвертировать свои активы в фиат. И началось все, естественно, с самых рискованных активов, то есть с рынка криптовалют. Именно поэтому, мы видим каждый день на графике огромные красные свечи, а криптовалюта Ethereum пробила вниз важный уровень в 1200$. Но деньги являются не только платежным средством, но и инструментом для зарабатывания еще больших денег. И важно как вы сможете этим инструментом распорядиться. Если современный смартфон попадет к неандертальцу, он будет им колоть орехи, вместо того чтобы использовать его по назначению - делать селфи и выкладывать их в Инсту.
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Так же и граждане, имеющие свободные средства, или берущие деньги в кредит, почему-то решают их использовать самым неэффективным способом. Например, решают стать майнерами, приобретают весьма недешевое оборудование, как говорится - "на всю котлету". А ведь вложение денег в электронику - это самое худшее из возможных вариантов инвестиций. Электроника - не элитное вино и со временем только дешевеет, превращаясь в определенный момент в старый никому не нужный хлам. Так еще и ухитряются приобрести оборудование на самом пике криптовалютного хайпа по космическим ценникам. И цели-то преследуются низменные и тривиальные - полностью окупить видеокарты, а затем продать их на вторичном рынке. Причем на вторичке еще нужно уметь продать, у многих товар годами лежит на различных Авито. Да и продавать придется с существенным дисконтом, а значит даже на двукратную прибыль можно не рассчитывать.
Покупая видеокарты и другое оборудование для майнинга, вы не задавались простейшим вопросом - а зачем производитель вам это оборудование продает, если на нем так выгодно майнить? Не задавались, а зря. Производитель, посмеиваясь, одной рукой продает вам видеокарты за конский ценник, а другой пампит крипту на бирже. Потом не спеша раздает крипту на хаях и получает двойной профит - на продаже оборудования и свою маржу с крипты. Так вот, господа майнеры, все же ответьте на тривиальный вопрос - если вы верите в будущее крипты, в ее рост, почему вы просто не купите ее в инвестиционных целях? Возьмите в свою натруженную на заводе руку калькулятор и посчитайте сами. Даже если брать последний крипто-бум - в сентябре 2020-го года можно было купить криптомонету Ethereum всего за 400$ на спокойном рынке, а уже в мае 2021-го продать ее за 4200$, заработав всего за шесть месяцев более десяти иксов. И это простые инвестиции, без трейдинга интрадей. При этом занимаясь майнингом за этот же промежуток времени, можно было получить в лучшем случае всего лишь два икса.
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Но риска в майнинге куда больше. Если курс крипты пошел, что называется "не туда", ее можно оперативно продать на бирже. Оборудование же вы так быстро не продадите, даже демпингуя на рынке б/у комплектующих. Как только крипта начинает падать, видеокарты и асики просто перестают покупать, ушлый народ ждет стабилизации курсов. В свое время дело доходило до абсурда: на Авито очень дешево продавали блоки питания для асиков, а сам асик шел в подарок к блоку бесплатно. Ну и видеокарты чуть ли ни на вес продавали. Забавно слышать от многих майнеров - я ушел с завода, лежу на диване, фермы тарахтят, и деньги сами падают на меня из воздуха. На самом деле, ни с какого завода никто не уходил, просто завод переместился на вашу жилплощадь.
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И работы по факту стало еще больше - нужно расковырять стены, проложить новую проводку, сделать новый электрощит под возросшую нагрузку. Постоянно на нервах ждать проверки из Энергосбыта, жалобы соседей на шум из квартиры. Не говоря уже о беготне между ригами, в одних трусах, обливаясь потом перезапускать систему, продувать каждый раз видеокарты от пыли. А учитывая околонулевые технические познания новоявленных майнеров, еще запуск и настройка фермы в течение нескольких месяцев, когда идет самый жирный профит. Нельзя исключать и эффект "кривых рук" - вставил райзер не той стороной, дернул видеокарту под напряжением, и вот уже половина фермы отправляется по гарантии. Опять простой на несколько месяцев. А если гарантии нет, еще веселей - либо продавать за копейки на вторичке, либо сдавать горе ремонтникам, кои добьют дорогущие карты до конца.
Многие криптобизнесмены пытаются схитрить, вывозят свои риги на другие локации, сдают в майнинг-отели. Но все эти хитрости кончаются печально, отели съезжают с оборудованием клиента в неизвестном направлении, а локации обчищают жулики, отключив сигнализацию. В общем рисков в разы больше, чем просто купить криптовалюту и забыть о ней на несколько месяцев. Но можно не просто инвестировать свои деньги в покупку криптовалюты, а еще и заниматься трейдингом, зарабатывать на огромной волатильности цифрового золота. Ну тут уже нужен опыт, анализ информации и фактов, чуйка в конце концов, по сути торговля интрадей - это тоже работа. Зато можно зарабатывать и на дампе рынка, набирая шортовые позиции, когда майнеры несут солидные убытки.
Конечно и при покупке крипты есть свои риски и подводные камни. Держать на бирже купленную криптовалюту крайне нежелательно, биржа может соскамиться (обанкротиться) в результате взлома. В зависимости от степени убытков, криптобиржа может компенсировать инвестору только часть средств, может выплатить все, но в течение продолжительного времени, а может и вовсе оставить "с носом". Поэтому хранить криптовалюту лучше всего на аппаратном кошельке. На данный момент существует два популярных варианта криптохранилищ - Trezor и Ledger Nano S.
Trezor отличается компактными размерами, имеет небольшой OLED дисплей и всего две кнопки. Способен хранить до двадцати различных криптовалют. Подходит для использования с различными операционными системами, совместим с Windows актуальных версий, Mac OS, Linux, Android. При активации кошелька вводится пин код, который динамически изменяется, отследить его при помощи хакерской атаки просто невозможно. В качестве безопасности используется так же SEED –фраза из двенадцати или более слов. Сам кошелек напоминает брелок от сигнализации автомобиля.
Ledger Nano S тоже компактное устройство, внешне похож на USB флешку. Имеется небольшой дисплей и две кнопки. Поддерживает уже более 40-ка криптовалют. По безопасности не уступает кошельку Trezor. Предоставляет двухфакторную аутентификацию и SEED – фразу для восстановления доступа. Есть система резервного копирования данных. Совместим с Windows, Mac OS и Linux.
Сейчас наступает золотое время для трейдеров и инвесторов. Пока майнеры рвут волосы на разных частях тела, можно спокойно зарабатывать на бирже, торгуя на понижение. А инвесторам нужно терпеливо ждать точку входа, не суетясь и анализируя текущие новости. Крипте еще падать и падать, дно будет не скоро, но важно не прозевать момент разворота тренда. По своему опыту и ощущениям могу сказать, что вижу минимальные значения по Эфириуму в районе 400$ - 500$. Именно там я и буду входить в крипту. Это ни в коем случае не торговая рекомендация, вы всегда должны думать только своей головой и принимать решения полностью осознавая их последствия. Удачной вам торговли и инвестиции средств!
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