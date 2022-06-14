За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

В интересное время мы живем: что ни день, то все новые и забавные события происходят. А сейчас мы живем во время стремительно обесценивающихся денег. Из-за бездумно проводимой США и Европой политики количественного смягчения, в мировую экономику было вброшено огромная масса ничем не обеспеченных денег. Эти деньги в малой своей доле пошли по карманам обывателей: в виде пособий, разовых выплат во время пандемии и прочей халявы. Но основная масса утекла на финансовые рынки, в том числе и на рынок криптовалюты. Инвесторы утилизировали свалившиеся на них средства путем покупки акций и облигаций, а также различных криптовалют. А так как рынок крипты относительно мал, даже небольшие по меркам китов суммы вызывали на нем ураганные пампы.

анонсы и реклама -33% на RTX 3080 Gigabyte Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia RTX 3050 сильно дешевле 40тр -45% на i5 12400 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -25000р на 6800XT ASUS -32% на MSI Ventus 3070 Ti 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр RTX 3050 MSI дешевле 40 тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 58тр 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 70тр Gigabyte Gaming

Но халява рано или поздно заканчивается, Евросоюз и Штаты сворачивают программу количественного смягчения. Деньги стали дорожать, ликвидности стало не хватать, и инвесторы начали конвертировать свои активы в фиат. И началось все, естественно, с самых рискованных активов, то есть с рынка криптовалют. Именно поэтому, мы видим каждый день на графике огромные красные свечи, а криптовалюта Ethereum пробила вниз важный уровень в 1200$. Но деньги являются не только платежным средством, но и инструментом для зарабатывания еще больших денег. И важно как вы сможете этим инструментом распорядиться. Если современный смартфон попадет к неандертальцу, он будет им колоть орехи, вместо того чтобы использовать его по назначению - делать селфи и выкладывать их в Инсту.

реклама





Так же и граждане, имеющие свободные средства, или берущие деньги в кредит, почему-то решают их использовать самым неэффективным способом. Например, решают стать майнерами, приобретают весьма недешевое оборудование, как говорится - "на всю котлету". А ведь вложение денег в электронику - это самое худшее из возможных вариантов инвестиций. Электроника - не элитное вино и со временем только дешевеет, превращаясь в определенный момент в старый никому не нужный хлам. Так еще и ухитряются приобрести оборудование на самом пике криптовалютного хайпа по космическим ценникам. И цели-то преследуются низменные и тривиальные - полностью окупить видеокарты, а затем продать их на вторичном рынке. Причем на вторичке еще нужно уметь продать, у многих товар годами лежит на различных Авито. Да и продавать придется с существенным дисконтом, а значит даже на двукратную прибыль можно не рассчитывать.

Покупая видеокарты и другое оборудование для майнинга, вы не задавались простейшим вопросом - а зачем производитель вам это оборудование продает, если на нем так выгодно майнить? Не задавались, а зря. Производитель, посмеиваясь, одной рукой продает вам видеокарты за конский ценник, а другой пампит крипту на бирже. Потом не спеша раздает крипту на хаях и получает двойной профит - на продаже оборудования и свою маржу с крипты. Так вот, господа майнеры, все же ответьте на тривиальный вопрос - если вы верите в будущее крипты, в ее рост, почему вы просто не купите ее в инвестиционных целях? Возьмите в свою натруженную на заводе руку калькулятор и посчитайте сами. Даже если брать последний крипто-бум - в сентябре 2020-го года можно было купить криптомонету Ethereum всего за 400$ на спокойном рынке, а уже в мае 2021-го продать ее за 4200$, заработав всего за шесть месяцев более десяти иксов. И это простые инвестиции, без трейдинга интрадей. При этом занимаясь майнингом за этот же промежуток времени, можно было получить в лучшем случае всего лишь два икса.

реклама





Но риска в майнинге куда больше. Если курс крипты пошел, что называется "не туда", ее можно оперативно продать на бирже. Оборудование же вы так быстро не продадите, даже демпингуя на рынке б/у комплектующих. Как только крипта начинает падать, видеокарты и асики просто перестают покупать, ушлый народ ждет стабилизации курсов. В свое время дело доходило до абсурда: на Авито очень дешево продавали блоки питания для асиков, а сам асик шел в подарок к блоку бесплатно. Ну и видеокарты чуть ли ни на вес продавали. Забавно слышать от многих майнеров - я ушел с завода, лежу на диване, фермы тарахтят, и деньги сами падают на меня из воздуха. На самом деле, ни с какого завода никто не уходил, просто завод переместился на вашу жилплощадь.

реклама

И работы по факту стало еще больше - нужно расковырять стены, проложить новую проводку, сделать новый электрощит под возросшую нагрузку. Постоянно на нервах ждать проверки из Энергосбыта, жалобы соседей на шум из квартиры. Не говоря уже о беготне между ригами, в одних трусах, обливаясь потом перезапускать систему, продувать каждый раз видеокарты от пыли. А учитывая околонулевые технические познания новоявленных майнеров, еще запуск и настройка фермы в течение нескольких месяцев, когда идет самый жирный профит. Нельзя исключать и эффект "кривых рук" - вставил райзер не той стороной, дернул видеокарту под напряжением, и вот уже половина фермы отправляется по гарантии. Опять простой на несколько месяцев. А если гарантии нет, еще веселей - либо продавать за копейки на вторичке, либо сдавать горе ремонтникам, кои добьют дорогущие карты до конца.





Многие криптобизнесмены пытаются схитрить, вывозят свои риги на другие локации, сдают в майнинг-отели. Но все эти хитрости кончаются печально, отели съезжают с оборудованием клиента в неизвестном направлении, а локации обчищают жулики, отключив сигнализацию. В общем рисков в разы больше, чем просто купить криптовалюту и забыть о ней на несколько месяцев. Но можно не просто инвестировать свои деньги в покупку криптовалюты, а еще и заниматься трейдингом, зарабатывать на огромной волатильности цифрового золота. Ну тут уже нужен опыт, анализ информации и фактов, чуйка в конце концов, по сути торговля интрадей - это тоже работа. Зато можно зарабатывать и на дампе рынка, набирая шортовые позиции, когда майнеры несут солидные убытки.





Конечно и при покупке крипты есть свои риски и подводные камни. Держать на бирже купленную криптовалюту крайне нежелательно, биржа может соскамиться (обанкротиться) в результате взлома. В зависимости от степени убытков, криптобиржа может компенсировать инвестору только часть средств, может выплатить все, но в течение продолжительного времени, а может и вовсе оставить "с носом". Поэтому хранить криптовалюту лучше всего на аппаратном кошельке. На данный момент существует два популярных варианта криптохранилищ - Trezor и Ledger Nano S.

Trezor отличается компактными размерами, имеет небольшой OLED дисплей и всего две кнопки. Способен хранить до двадцати различных криптовалют. Подходит для использования с различными операционными системами, совместим с Windows актуальных версий, Mac OS, Linux, Android. При активации кошелька вводится пин код, который динамически изменяется, отследить его при помощи хакерской атаки просто невозможно. В качестве безопасности используется так же SEED –фраза из двенадцати или более слов. Сам кошелек напоминает брелок от сигнализации автомобиля.

Ledger Nano S тоже компактное устройство, внешне похож на USB флешку. Имеется небольшой дисплей и две кнопки. Поддерживает уже более 40-ка криптовалют. По безопасности не уступает кошельку Trezor. Предоставляет двухфакторную аутентификацию и SEED – фразу для восстановления доступа. Есть система резервного копирования данных. Совместим с Windows, Mac OS и Linux.

Сейчас наступает золотое время для трейдеров и инвесторов. Пока майнеры рвут волосы на разных частях тела, можно спокойно зарабатывать на бирже, торгуя на понижение. А инвесторам нужно терпеливо ждать точку входа, не суетясь и анализируя текущие новости. Крипте еще падать и падать, дно будет не скоро, но важно не прозевать момент разворота тренда. По своему опыту и ощущениям могу сказать, что вижу минимальные значения по Эфириуму в районе 400$ - 500$. Именно там я и буду входить в крипту. Это ни в коем случае не торговая рекомендация, вы всегда должны думать только своей головой и принимать решения полностью осознавая их последствия. Удачной вам торговли и инвестиции средств!