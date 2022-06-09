Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
DenebCore За пост начислено вознаграждение
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Несмотря на снижение ключевой ставки 25 мая, российский рубль продолжил свое укрепление, а это негативный фактор для пополнения бюджета. Завтра ключевая ставка будет снижена в очередной раз, на заседании ЦБ РФ.
анонсы и реклама
3070 Ti за 80 с началом в Регарде
RTX 3050 MSI дешевле 40 тр
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
i5 12600K подешевел в ПОЛТОРА раза
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке

реклама

Граждане нашей великой страны уже привыкли к постоянному снижению курса национальной валюты. Рубль падал в любой непонятной ситуации, будь то перманентно происходящие экономические кризисы, пандемии, экономические санкции. Многие предпочитали держать пачку - другую американской валюты у себя под матрасом. На черный день - когда за один бакс будут давать 1000 целковых.

Однако же конец осени и начало лета удивил многих обывателей. Сначала рубль совершил крутое пике в район 150р. за один доллар. Власти запретили покупать наличную валюту, а глотающие валидол граждане устремились в магазины скупать дорожающую бытовую технику, ну и сахар с гречкой заодно. После введения недружественными странами беспрецедентных экономических санкций, Центробанк России принял очень жесткие меры для стабилизации экономики и укрепления национальной валюты. Ключевую ставку задрали сразу выше 20%, обязали экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки, наконец предложили иностранным партнерам покупать газ и нефть у России только за рубли.

Меры оказались настолько эффективными, что "деревянный" стал усиленно укрепляться. Народ не верил своим глазам, пребывающее в шоке держатели валютных накоплений увидели курс в 55 рублей  за одну свою "зеленую прелесть". Стали падать и цены на товары в магазинах, особенно на различных интернет площадках типа Алиэкспресс. Находчивые соотечественники даже научились покупать там товар по биржевому курсу, используя секретную схему с кошельком QIWI. Но крепкий рубль - это услада для граждан, для экономики и бюджета сильно негативный фактор. Так как в казну  поступает меньше рублевой ликвидности.

А посему завтра - 10 июня, Банк России проведет очередное заседание, на котором примет решение по ключевой ставке. Ожидается ее снижение сразу до 9% - 9,5%. Понижать ставку еще ниже скорее всего не будут, слишком высока накопленная в начале осени инфляция, выше 17%. На данный момент такое снижение ставки должно оказаться достаточным для стимулирования экономики и перезапуска кредитования. И да, проценты на депозиты в банках тоже упадут. Но это касается только новых вкладов, те кто положил в начале осени деньги в банк под 20 и более процентов годовых - сорвали Джекпот. Однако финансовые аналитики утверждают, что данное снижение ставки лишь замедлит укрепление рубля. Курс рубля продолжит свой рост и найдет к середине лета равновесное значение в районе  50р. за один бакс.

анонсы и реклама
Предложение дня в Регарде - 48Gb Nvidia
3080 Gigabyte Gaming сильно дешевле 3070Ti
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
-45% на i5 12400 в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
-25000р на 6800XT ASUS
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
-25% на RX 6700 XT ASUS
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b>
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80тр
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#санкции #aliexpess #алиекспресс #рубль #инфляция #доллар сша #цб рф #банк россии #ключевая ставка #укрепление
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
Западные эксперты: доллар будет терять покупательскую способность в результате инфляции
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
62
Видеокарты дешевеют в российских магазинах – GeForce RTX 3060 стоит всего 45 000 рублей
18
Прирост FPS в играх при замене Ryzen 5 1600 на 5600 может ограничить видеокарта уровня RX 6600 XT
19
Xiaomi официально объявила о прекращении поддержки восьми старых смартфонов и двух планшетов
2
Предварительные данные о GeForce RTX 4090 – сроки запуска, цены и производительность по мнению HT
6
Кооперативный режим наконец-то появится в игре Halo Infinite
+
GeForce GTX 570 vs актуальных игр 2022г – стоит ли тратить 4000р на видеокарту 12-летней давности
25
Первая тестовая сеть Эфира отказалась от майнинга — Ethereum 2.0 все ближе
6
Видеокарты AMD и NVIDIA дешевеют в российских магазинах – скидки на флагманы доходят до 40%
31
Почему рубль дорожает, когда курс упадёт, и почему дешёвый доллар – это плохо для экономики РФ
40
Биткоин пытается восстановиться после осеннего падения, но дно ещё впереди
20
Цены на бюджетные видеокарты в РФ возвращаются к рекомендованным – Radeon RX 6500 XT стоит всего 23 000р
12
Появилось фото крышки, снятой с процессора AMD Ryzen 7000 (Zen 4) в исполнении Socket AM5
4
Геймерские процессоры Intel Alder Lake дешевеют в магазинах РФ – Core i3-12100F стоит всего 10 990р
10
Как DNS забывает о правах потребителей, а сервисы в РФ имитируют ремонт ПК – реальная история от PRO Hi-Tech
9
Скафандры для российских космонавтов станут делать из "самозатягивающегося" материала
+
Стоимость The Callisto Protocol в России внезапно взлетела почти в 3,5 раза — до 3 645 рублей
18
Ютубер наложил на ванильную The Elder Scrolls V: Skyrim 1500 модов и трассировку лучей
9
AnTuTu опубликовал десятку самых мощных флагманов на глобальном рынке
+
Переход Эфира на Proof of Stake стал ещё ближе – разработчики запустили сеть Ropsten Ethereum 2.0
3

Популярные статьи

Сборка бюджетного ПК в интернет-магазинах и Aliexpress на базе AMD. Часть 2
154
Собираем мощнейший игровой ПК 2022 года за 350 тысяч рублей для любых игр в 4K
46
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
23
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
7
Мои впечатления от игры Dragon Age: Inquisition. Часть 1
12
7 cпособов сэкономить при сборке игрового компьютера в 2022 году
14
Сводный тест: два Scythe Shuriken, Thermalright AXP-100H Muscle и PCCooler GI-46U Corona B
4
Странные отголоски из прошлого: Эпилятор В.Ч. Индивидуальный (1991 год)
5

Сейчас обсуждают

8800
22:17
Вопрос, если покупать через киви, то в нештатном случае как и куда будут возвращены деньги ? Официально ведь с киви не работают.
Курс на Aliexpress вновь пошел на снижение
wolfire
22:15
че как бомж одеваться. есть же нормальный шмот, лучше подзаработать, варианты на любой кошелёк
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Андрей Белый
22:14
Так за 11к ничего лучше этого смарта не найти
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
Андрей Маликов
22:10
Идеальный вариант: Оллигарх продаёт Барель нэфти за 121 даллар, 1 даллар меняет на 1000рублей, остальные 120далларов заграницу, на постройку производств в загнивающем западе. а РФ-обезьяны пускай на...
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Павел Кандиев
22:08
Да никто щас не покупает карты, предложение в разы больше спроса, у меня 1080ти уже по 25-30 лежат, но именно что лежат, потому что не берут. За хорошую цену слить - это где-то в мечтах уже)) (Я сам ...
Пришло время скинуть карты, сегодня команда разработчиков Ethereum перевела блокчейн Ropsten с майнинга на стейкинг
Виктор Фролов
22:02
недавно читал на этом сайте что такие как redmi 9t C с nfc получат 13.5, откуда уже инфа что не получат непонятно, так же с 12,5 было
70 смартфонов Xiaomi получат прошивку MIUI 13.5
Александр Тетюшин
22:00
Школьники не разбираются сколько там герц 60 или 120,
Обзор и тестирование смартфона Realme 9i
Sheshenbek
21:55
Да мне пофигу на этот рубль доллар или что там, мне главное чтобы с aliexpress подешевле заказывать. На остальное плевать.
Рубль непозволительно сильно укрепился, завтра Банк России будет опять снижать ключевую ставку
Grotlon
21:53
Брали его не за производительность в играх, а за полноценные 6 ядер с хорошим ценником. И подозреваю, Ryzen 5 1600 чувствует себя в современных играх намного лучше, чем i5-4570.
Razer анонсировала второе поколение контроллера Kishi для смартфонов
Олег Попов
21:51
Всем это понять не дано ((( Лучше потратить миллиарды на телескоп, чем на съёмку блокбастера или на постройку дворца.
NASA: James Webb получил повреждения в результате столкновения с микрометеороидом, но качество данных остается высоким
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем