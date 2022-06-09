Несмотря на снижение ключевой ставки 25 мая, российский рубль продолжил свое укрепление, а это негативный фактор для пополнения бюджета. Завтра ключевая ставка будет снижена в очередной раз, на заседании ЦБ РФ.

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Граждане нашей великой страны уже привыкли к постоянному снижению курса национальной валюты. Рубль падал в любой непонятной ситуации, будь то перманентно происходящие экономические кризисы, пандемии, экономические санкции. Многие предпочитали держать пачку - другую американской валюты у себя под матрасом. На черный день - когда за один бакс будут давать 1000 целковых.

Однако же конец осени и начало лета удивил многих обывателей. Сначала рубль совершил крутое пике в район 150р. за один доллар. Власти запретили покупать наличную валюту, а глотающие валидол граждане устремились в магазины скупать дорожающую бытовую технику, ну и сахар с гречкой заодно. После введения недружественными странами беспрецедентных экономических санкций, Центробанк России принял очень жесткие меры для стабилизации экономики и укрепления национальной валюты. Ключевую ставку задрали сразу выше 20%, обязали экспортеров продавать до 80% своей валютной выручки, наконец предложили иностранным партнерам покупать газ и нефть у России только за рубли.

Меры оказались настолько эффективными, что "деревянный" стал усиленно укрепляться. Народ не верил своим глазам, пребывающее в шоке держатели валютных накоплений увидели курс в 55 рублей за одну свою "зеленую прелесть". Стали падать и цены на товары в магазинах, особенно на различных интернет площадках типа Алиэкспресс. Находчивые соотечественники даже научились покупать там товар по биржевому курсу, используя секретную схему с кошельком QIWI. Но крепкий рубль - это услада для граждан, для экономики и бюджета сильно негативный фактор. Так как в казну поступает меньше рублевой ликвидности.

А посему завтра - 10 июня, Банк России проведет очередное заседание, на котором примет решение по ключевой ставке. Ожидается ее снижение сразу до 9% - 9,5%. Понижать ставку еще ниже скорее всего не будут, слишком высока накопленная в начале осени инфляция, выше 17%. На данный момент такое снижение ставки должно оказаться достаточным для стимулирования экономики и перезапуска кредитования. И да, проценты на депозиты в банках тоже упадут. Но это касается только новых вкладов, те кто положил в начале осени деньги в банк под 20 и более процентов годовых - сорвали Джекпот. Однако финансовые аналитики утверждают, что данное снижение ставки лишь замедлит укрепление рубля. Курс рубля продолжит свой рост и найдет к середине лета равновесное значение в районе 50р. за один бакс.

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